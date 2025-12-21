Sosyal medyada tepki toplayan açıklama: Özlem Öz yine gündemde

Sosyal medyada paylaştığı bir videoda oğlunun oyun tercihlerini hedef alan ifadeler kullanan Özlem Öz, kısa sürede yoğun tepkiyle karşılaştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Özlem Öz, bu kez çocuklara yönelik sözleri nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti. Öz’ün, küçük oğlunun evde oynadığı oyuncaklara dair yaptığı değerlendirme kamuoyunda tartışma başlattı.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Özlem Öz, paylaştığı videoda oğlunun kız kardeşlerine ait oyuncaklarla vakit geçirmesini eleştirdi. Fenomen isim, bu durumun çocuklar üzerinde “kafa karışıklığı” yaratabileceğini savunarak, aile içinde bazı oyuncak ve kıyafetlere sınırlama getirdiklerini dile getirdi.

LGBT İMASI GÜNDEM OLDU

Öz’ün açıklamalarında, toplumda gördüğü bazı örnekleri genelleyerek oğlunun oyun tercihlerini LGBT ile ilişkilendirmesi, sosyal medyada en çok tepki toplayan kısım oldu. Bu ifadeler, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.

SOSYAL MEDYADA SERT ELEŞTİRİLER

Fenomenin sözleri sonrası sosyal medya kullanıcıları, paylaşıma yoğun yorum yaptı. Tepkilerde çocuk gelişimi, ebeveyn sorumluluğu ve ayrımcı dil vurgusu öne çıktı. Çok sayıda kullanıcı, yapılan açıklamaların bilimsel temelden uzak olduğunu savundu.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz, geçmişte de sosyal medya paylaşımları ve haklarındaki iddialarla kamuoyunun dikkatini çekmişti. Son açıklamalar, fenomen ismin yeniden tartışmaların merkezine yerleşmesine neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi