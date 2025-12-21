Sadettin Saran haberleri sonrası tehdit iddiası: Muhabir Merve Tokaz konuştu

Uyuşturucu soruşturmasına ilişkin yaptığı haberlerin ardından hedef gösterildiğini söyleyen CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, iki gündür ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Gazeteci güvenliği yeniden tartışma konusu oldu. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, kamuoyunun yakından takip ettiği uyuşturucu soruşturmasına dair yaptığı yayınların ardından sosyal medyada tehdit mesajları aldığını duyurdu. Tokaz, yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşarak yetkililere çağrıda bulundu.

HABERLERİN ARDINDAN HEDEF GÖSTERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Tokaz, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin adli kaynaklardan elde edilen bilgileri tarafsız biçimde aktardığını belirtti. Bu yayınların ardından sosyal medyada isminin açık şekilde hedef haline getirildiğini ifade eden Tokaz, iki gündür ölüm tehdidi içeren mesajlar aldığını söyledi.

“MESLEĞİMİ YAPTIM, BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tokaz, gazetecilik faaliyetinin dışında hiçbir amaç taşımadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Adli makamların verdiği bilgileri bire bir aktardım. Yorum yapmadım, taraf olmadım. Buna rağmen tehdit ediliyorum. Mesleğim benim onurumdur.”

“KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ BU KEZ BEN YAŞIYORUM”

Daha önce birçok kadına yönelik şiddet haberini takip ettiğini hatırlatan Tokaz, bu kez yaşananların doğrudan kendisini hedef aldığını belirtti. Sürecin psikolojik baskıya dönüştüğünü dile getiren Tokaz, tehditlerin sanal ortamda açıkça görülebilir olduğunu söyledi.

“BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLULAR BELLİ”

Açıklamasında dikkat çeken bir uyarıda da bulunan Tokaz, kendisini hedef alan hesapların açıkça ortada olduğunu vurguladı. “Eğer bana bir şey olursa, bunun failleri sanal medyada net şekilde görülebilir” diyen Tokaz, hukuka ve yargıya güvendiğini ifade etti.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Hatırlanacağı üzere Sadettin Saran, yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermiş, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sürece ilişkin haberler, farklı medya kuruluşları tarafından da kamuoyuna duyurulmuştu.

