Türkiye sınırına yakın noktadan çarpıcı kareler: Esad heykeli bir yıldır yerle bir halde

Suriye’de Baas rejiminin çöküşünün simgelerinden biri haline gelen Hafız Esad heykeli, aradan geçen bir yıla rağmen devrildiği yerde bırakıldı.

Suriye’de 8 Aralık 2024’te muhalif güçlerin Şam’a girmesiyle sona eren Baas rejiminin ardından yaşanan sembolik yıkımların en çarpıcı örneklerinden biri, bugün hâlâ olduğu gibi duruyor. Türkiye’ye yakın Deir Atiyah kasabasındaki Hafız Esad heykeli, devrilişinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen kaldırılmadı.

DEVRİLEN HEYKEL YENİDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Beşar Esad liderliğindeki rejimin yıkılması sonrası halkın hedef aldığı simgelerden biri olan dev heykel, geçtiğimiz günlerde yeniden görüntülendi. Bir zamanlar “Heykel Tepesi” olarak anılan noktada yükselen anıtın parçalanmış hali dikkat çekiyor.

HALKIN ZAFERİNİN SOMUT SİMGESİ

Başkent Şam’ın yaklaşık 88 kilometre kuzeyinde, Humus-Şam hattı üzerinde yer alan Deir Atiyah kasabasındaki heykel, bugün Suriyeliler için sadece bir enkaz değil. Devrik halde duran yapı, uzun yıllar süren baskı döneminin sona erişini simgeleyen güçlü bir sembol olarak görülüyor.

BİR YILDIR KALDIRILMADI

Yıkımın üzerinden tam bir yıl geçmesine rağmen heykelin bulunduğu alanda herhangi bir düzenleme yapılmadı. Mermer bloklar ve parçalar, rejimin hüküm sürdüğü dönemin kapandığını hatırlatan sessiz bir tanık gibi yerinde duruyor.

SURİYE’NİN EN BÜYÜK ESAD HEYKELİYDİ

Deir Atiyah’taki anıt, ülke genelinde bulunan yaklaşık 3 bin Hafız Esad heykeli arasında en büyüğü olarak biliniyordu. 1980’li yıllarda, Şam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Mahmud Şahin tarafından mermerden yapılan heykel, Humus-Şam otoyoluna hâkim bir tepeye inşa edilmişti. Finansmanı ise uzun yıllar Devlet Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Muhammed Daabul tarafından sağlanmıştı.

REJİMİN ÇÖKÜŞÜYLE YERLE BİR EDİLDİ

Beşar Esad’ın Rusya’ya kaçmasının ardından rejimin resmen sona erdiği 8 Aralık 2024 sabahında, Deir Atiyah halkı iş makineleriyle tepeye çıkarak heykeli devirmişti. O anlar, Suriye’de yarım asrı aşan bir dönemin kapandığını simgeleyen tarihi görüntüler arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi