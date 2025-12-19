Ünlü isimlere yönelik soruşturmada yeni adım: Ezgi Eyüboğlu’nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında üçüncü aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında, oyuncu Ezgi Eyüboğlu dahil 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanırken, adreslerde yapılan aramalarda dikkat çekici bulgulara ulaşıldı.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre operasyon, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ile bağlantılı suçlar” ile “fuhşa teşvik ve aracılık” iddiaları çerçevesinde gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, kristal formda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ve öğütücüler ele geçirildi. Ayrıca 19 adet orta kısmı kesik sahte dolar bulunduğu öğrenildi.

SUÇLAMALAR VE ŞÜPHELİLER

Soruşturma dosyasına göre; Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, Saadet Ezgi Eyüboğlu hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde temini”, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü hakkında ise “fuhşa teşvik ve aracılık” suçlamaları bulunuyor.

ÖNCEKİ OPERASYONDA SERBEST BIRAKILANLAR

Bir gün önce yürütülen başka bir operasyonda gözaltına alınan İrem Sak, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve Aleyna Tilki’nin, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemler ve örnek alımlarının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, elde edilen dijital ve fiziki delillerin incelemesinin devam ettiği öğrenildi. Savcılık, yeni gözaltıların olabileceği ihtimaline karşı dosyayı genişletiyor.

