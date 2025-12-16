Beşiktaş’ta kalede yeni plan: Sergen Yalçın’ın gündeminde sürpriz bir isim var

Ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş’ta özellikle kaleci hattı için kritik bir arayış başladı. Siyah-beyazlılarda mevcut tablo soru işaretleri yaratırken, teknik direktör Sergen Yalçın’ın listesinde dikkat çeken bir ismin öne çıktığı iddia ediliyor.

Süper Lig’de sezonun ikinci yarısına yaklaşılırken Beşiktaş’ta kadro planlaması hız kazandı. Özellikle kalede yaşanan istikrarsızlık ve son haftalarda alınan kararlar, devre arasında önemli değişikliklerin sinyalini verdi. Siyah-beyazlı camiada gözler, yapılacak olası kaleci hamlesine çevrildi.

KALEDE TABLO DEĞİŞİYOR

Beşiktaş’ta kaptanlık görevi alınan Mert Günok’un, forma şansını kaybetmesinin ardından ayrılığa yakın olduğu konuşuluyor. Diğer yandan Ersin Destanoğlu’nun performansının beklentilerin altında kalması, teknik heyeti yeni arayışlara yöneltti. Yönetimin, kaleyi güvenilir bir isme emanet etmek istediği belirtiliyor.

SERGEN YALÇIN’DAN NET TALEP

Kulis bilgilerine göre teknik direktör Sergen Yalçın, devre arası transferinde önceliğin kaleci transferi olması gerektiğini yönetime iletti. Deneyimli çalıştırıcının, hem tecrübe hem de istikrar sağlayabilecek bir isim üzerinde durduğu ifade ediliyor.

GÜNDEMDE ALTAY BAYINDIR VAR

Beşiktaş cephesinde öne çıkan isimlerden birinin, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır olduğu iddia edildi. Şu anda Manchester United’da bulunan milli kalecinin, düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma sıcak baktığı belirtiliyor. Siyah-beyazlıların, bu durumu fırsata çevirmek istediği konuşuluyor.

TRANSFERİN SEYRİ MERAK KONUSU

Altay Bayındır’a Avrupa’dan da ilgi olduğu bilinirken, Beşiktaş’ın şartları zorlayıp zorlamayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Yönetimin, kaleci transferini ara dönemin en önemli hamlelerinden biri olarak gördüğü ifade ediliyor.

GÖZLER DEVRE ARASINA ÇEVRİLDİ

Beşiktaş’ta kalede yaşanacak olası değişim, yalnızca takım içi dengeleri değil, Süper Lig’deki transfer gündemini de etkileyecek gibi görünüyor. Siyah-beyazlıların atacağı adım, ara transfer döneminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday.

Kaynak: Haber Merkezi