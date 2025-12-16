Real Madrid kulisleri karıştı: Arda Güler–Xabi Alonso hattında gerilim iddiası

İspanya basınında yer alan iddialara göre, Real Madrid’de Arda Güler ile teknik direktör Xabi Alonso arasında ciddi bir gerginlik yaşandı. Şampiyonlar Ligi’nde alınan kararlar ve Alaves maçındaki gelişmeler sonrası soyunma odasında tansiyonun yükseldiği öne sürüldü.

Real Madrid’de son haftalarda yaşanan sportif gelişmeler, kulüp içindeki dengelere dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Milli futbolcu Arda Güler’in Şampiyonlar Ligi’nde yedek kalmasının ardından Alaves karşılaşmasında yaşananlar, İspanyol ve İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. İddialara göre genç yıldız ile teknik direktör Xabi Alonso arasında ciddi bir görüş ayrılığı oluştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KARARI KRİZİ TETİKLEDİ

Haberlere göre, Arda Güler’in Manchester City maçında süre almaması genç oyuncu cephesinde hayal kırıklığı yarattı. Arda’nın, takım içindeki bazı tercihler nedeniyle kendisini geri planda bırakılmış hissettiği ve bu durumun mental olarak olumsuz etki yarattığı ileri sürüldü.

ALAVES MAÇINDA BEKLENTİ KARŞILANMADI

La Liga’da oynanan Alaves karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Arda Güler, sahada kalıcı bir etki yaratamadı. Ancak iddialara göre teknik heyeti asıl rahatsız eden konu performanstan çok saha içi disiplin oldu. Xabi Alonso’nun, savunma katkısı ve oyun içi görevler konusunda beklentilerin karşılanmadığını düşündüğü belirtildi.

SOYUNMA ODASINDA SERT DİYALOG İDDİASI

Maçın ardından Real Madrid soyunma odasında tansiyonun yükseldiği öne sürüldü. Bazı yabancı kaynaklar, Xabi Alonso’nun Arda Güler’e saha içindeki sorumlulukları yerine getirmediği gerekçesiyle sert bir uyarıda bulunduğunu, Arda’nın ise kendisini savunarak karşılık verdiğini yazdı. Tartışmanın kısa süreli ancak gergin geçtiği iddia edildi.

GÖZLER ARDA’NIN GELECEĞİNDE

Ortaya atılan bu iddiaların ardından Arda Güler’in Real Madrid’deki rolü yeniden tartışma konusu oldu. Kulüp cephesinden resmi bir açıklama gelmezken, genç futbolcunun önümüzdeki haftalarda alacağı süre ve teknik heyetle ilişkisi merakla takip ediliyor.

