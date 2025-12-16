SIRADAN, BASİT, AŞAĞILIK

Sıradan; Herhangi bir özelliği olmayan; bayağı, beribenzer, alelade, amiyane, lalettayin, banal, değersiz, niteliksiz.

Basit; karışık bir yönü bulunmayan, anlaşılması ya da yapılması kolay olan, karmaşık olmayan, bilgisi ve görgüsü sınırlı olan, kolay.

Aşağılık; aşağı olma durumu, adilik, nitelikçe, düzeyce düşüklük, küçüklük, alçaklık.

Birkaç tanımlama yaparak konuya girmek istedim, sanırım neyi konu edineceğim anlaşılmıştır.

O kadar çok insan var ki çevremizde hepsi de sıradan ve basit…

Hayata bakışları, algıları…

Vizyonları, misyonları…

Hileleri, hurdaları…

Hesapları, kitapları…

Üçkağıtçılıkları…

Dolandırıcılıkları…

Kahpelikleri…

Ne bileyim, olumsuz olan her türlü davranışlar işte…

Kendi dünyalarınca meselelere bakarlar, küçük dünyalarında hesap kitap işleri yapar, menfaatleri doğrultusunda davranırlar.

Bilimden, sanattan, edebiyattan uzak yaşarlar.

Beklentileri dünyaları kadardır.

Toplumsal hiçbir bakış açıları yoktur, her kendilerini düşünürler.

Başkaları umurlarında olmaz.

Vatan, millet, Sakarya eylemde değil, söylemdedir.

Bir Allah’ın kuluna faydaları dokunmaz.

Toplumsal meseleleri yoktur.

Şu da bir gerçektir; sıradan, basit insanlar, aşağılık insanlara göre daha zararsızdırlar.

Haklarını teslim etmek gerek…

Aşağılık insanlar çok zararlıdır.

Çevreye çok zarar verirler.

Yaşamları zarar verme üzerinedir.

Sıradan, basit ve aşağılık insanlarla yaşamak, aynı havayı teneffüs etmek inanın çekilir gibi değil.

Yaşamın tadı kalmıyor.

Her yerde onlar…

Ya onlar gibi yaşayacak ya da diri diri toprağa gireceksin, üçüncü bir yol yok.

Zor iş inanın…

Ne kadar, onlarla yaşamak zor olsa da bir imkân da sunar.

Her şeye inat, iyi bir insan olursanız hemen fark edilirsiniz.

Önemli bir kişilik olursunuz.

İnsanlar size değer verir.

Sıradan, basit insanlara hiçbir zaman saygı duymadım, aşağılık insanlardan hep uzak durmaya çalıştım.

Bu insanların toplumda hiçbir karşılığı yok.

Sevilmez, değer görmezler.

İnsan dünyaya bir kez gelir.

İkinci bir yaşam yoktur.

O nedenle yaşadığın sürece insani değerleri davranış haline getirip, iyi bir insan olmak gerek…

Şöyle de bir gerçek vardır: sıradan, basit, aşağılık insanlar bile insani değerlere sahip olduğunu söyler, iyilik abidesi olduklarını iddia ederler.

Konuşunca mangalda kül bırakmazlar.

Her türlü basitlik, sıradanlık zuhur etmiş durumdayken, kendini evliya sanmak…

Sıradan, basit, aşağılık insan olmak kolay…

Zor olan insan olmak!

Sıradan, basit, aşağılık insanlara hiç saygı duymuyorum.

O kadar çoklar ki sayıları milyon, milyar…

İyi insan olmak için fırsat kaçmış değil, zaman geçmiş değil…

Kendini sorgula, nerede olduğunun farkına var ve iyi insan olmak için bir yerlerden başla…

Dünyaya bir kez geldiğini ve bir insan ömrü kadar yaşandığını iyi bil…

Yaşadığın döneme iz bırak…

Tüm insani değerleri davranış haline getir…

Mevlâna, Yunus Emre, Hacı Bektaş, Pir Sultan ol…

Tarihe adını altın harflerle yazdır…