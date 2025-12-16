Çivril’i sarsan dosya yıllar sonra çözüldü: 19 yıllık cinayette itiraf geldi

Denizli’nin Çivril ilçesinde 2006 yılında ölü bulunan Akın Adlığ’ın cinayeti, aradan geçen 19 yılın ardından yeniden açılan dosya sayesinde aydınlatıldı. Soruşturma kapsamında iki şüpheli, olayı itiraf ederken haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde uzun yıllar boyunca faili meçhul olarak kalan bir cinayet dosyası, savcılığın yeniden başlattığı soruşturmayla çözüme kavuştu. Zihinsel engeli bulunan Akın Adlığ’ın 2006 yılında av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen yeni soruşturmada, olayın arkasındaki isimler ve cinayetin nedeni ortaya çıkarıldı.

OLAY YERİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Akın Adlığ, 10 Haziran 2006’da Çivril’e bağlı Süngüllü Mahallesi yakınlarındaki Kocaköprü mevkiinde, av tüfeğiyle vurulmuş halde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Olay sonrası başlatılan soruşturmada, o dönem 17 yaşında olan Gökhan T. hakkında dava açıldı ancak delil yetersizliği gerekçesiyle sanık 2012 yılında beraat etti.

BERAATİN ARKASINDAN YALAN BEYANLAR ÇIKTI

İlk yargılamada sanığın, suç tarihinde Denizli’de bir iş yerinde çalıştığını gösteren puantaj kayıtları ve tanık anlatımları etkili oldu. Ancak yıllar sonra yapılan incelemede, bu belgelerin gerçeği yansıtmadığı, tanık ifadelerinin ise yanıltıcı olduğu belirlendi.

DOSYA YENİDEN AÇILDI, ÖZEL EKİP KURULDU

Cumhuriyet Savcısı Furkan Karadayı’nın talimatıyla dosya 2024 yılında yeniden ele alındı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip, olay günü 15 yaşında olan Mehmet K.’nın ifadesini yeniden aldı. Mehmet K., cinayet gecesi Gökhan T. ve Akın Adlığ ile birlikte alkol aldıklarını, çıkan tartışmanın ardından Gökhan T.’nin tüfekle ateş ettiğini söyledi.

SAHTE BELGE VE PLAN ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Gökhan T.’nin ilk davada kendisini olay anında Denizli’de göstermek için sahte iş yeri puantaj belgesi hazırlattığını ve yalan tanık beyanlarıyla kurtulduğunu tespit etti. Elde edilen yeni deliller üzerine Gökhan T. yeniden gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Başlangıçta suçlamaları reddeden Gökhan T., delillerin yüzüne okunmasının ardından cinayeti kabul etti. İfadesinde, Akın Adlığ’ın cami çıkışlarında topladığı parayı almak istediklerini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, Mehmet K.’nin kendisine av tüfeğini vererek korkutmasını istediğini, silahın bu sırada ateş aldığını söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Gökhan T. ve Mehmet K.’nin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, kendisini savunamayacak durumda olan maktulü yağmalama amacıyla öldürdükleri belirtildi. İddianame mahkemece kabul edilirken, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ayrıca 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

