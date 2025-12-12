Otogarda yaşam mücadelesi acı bitti: Avukat dinlenme koltuğunda hayatını kaybetti

Yaklaşık 10 gündür Kahramanmaraş’taki şehirlerarası otobüs terminalinde kaldığı öğrenilen bir avukat, sabah saatlerinde oturduğu koltukta hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen avukatın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta şehirlerarası otobüs terminalinde yaşanan olay, görenleri derinden etkiledi. Yaklaşık 10 gündür terminal binasında kaldığı belirtilen avukat Alpaslan Köybaşı, yolcu bekleme alanındaki koltukta yaşamını yitirmiş halde bulundu. İlk değerlendirmelere göre ölümün kalp krizi sonucu gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi.

HAREKETSİZ HALDE FARK EDİLDİ

Olay, Onikişubat ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Sabah saatlerinde görevli zabıta ekipleri, yolcu dinlenme koltuklarında uzun süre hareketsiz kalan bir kişiyi fark ederek durumu sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

KİMLİĞİ SONRADAN BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde yaşamını yitiren kişinin avukat Alpaslan Köybaşı olduğu belirlendi. Köybaşı’nın İstanbul Barosu’na kayıtlı olduğu öğrenilirken, son günlerde terminal binasında konakladığı bilgisine ulaşıldı.

SON SAATLERİNE DAİR DETAYLAR

Edinilen bilgilere göre Köybaşı, olaydan birkaç saat önce terminalde çorba içti. Sabah erken saatlerde lavaboya gidip geri döndüğü, ardından dinlenme koltuklarına oturduğu belirtildi. Bir süre sonra hareketsiz kaldığının fark edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde ölümün kalp krizi nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ancak kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Alpaslan Köybaşı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi