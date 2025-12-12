Rıdvan Dilmen’den Avrupa Ligi çıkışı: “Kupa bu altı takımdan birine gider”

Fenerbahçe’nin Avrupa’daki farklı galibiyetinin ardından Rıdvan Dilmen’den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Deneyimli yorumcu, hem teknik tercihlere sert eleştiriler yöneltti hem de UEFA Avrupa Ligi için altı favori takımın adını tek tek sıraladı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Norveç deplasmanında alınan net galibiyet, Fenerbahçe cephesinde moralleri yükseltirken spor kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı. Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin oyun planından bireysel performanslara kadar birçok başlıkta çarpıcı analizler yaptı. Dilmen’in özellikle final tahmini ve favori listesi, geceye damga vurdu.

“BU SKOR TESAFÜF DEĞİL”

Sports Digitale ekranlarında konuşan Dilmen, Fenerbahçe’nin Brann karşısındaki oyununu övdü. Maçın başından sonuna kadar kontrolün sarı-lacivertli ekipte olduğunu belirten Dilmen, alınan sonucun sahaya yansıyan planlı oyunun bir ürünü olduğunu söyledi.

TALİSCA ÜZERİNDEN SİSTEM ELEŞTİRİSİ

Hat-trick yapan Anderson Talisca’nın doğru pozisyonda kullanılması gerektiğine dikkat çeken Dilmen, teknik ekibe dolaylı bir mesaj verdi. Talisca’nın ceza sahasına sırtı dönük oyuna zorlanmasının verimi düşüreceğini savunan Dilmen, ideal orta saha kurgusunun merkezden güç alması gerektiğini vurguladı.

SAVUNMA TERCİHLERİ MASAYA YATIRILDI

Rıdvan Dilmen’in en sert eleştirilerinden biri savunma hattı üzerine oldu. Mert Müldür’ün performansına özel bir parantez açan Dilmen, oyuncunun sezon içinde yeterince değerlendirilmediğini savundu. Yanlış tercihlerden sapıldığında bedelin ağır olabileceğini belirten Dilmen, teknik kararların sürekliliğine dikkat çekti.

FRED VE NENE DEĞERLENDİRMESİ

Takımın orta saha performansını da yorumlayan Dilmen, Fred’in son haftalarda yeniden yükselen grafiğine vurgu yaptı. Bazı maçlarda erken oyundan çıkmasının soru işareti yarattığını söyleyen Dilmen, Nene için ise “uyum süreci” ifadesini kullandı ve oyuncunun uzun vadede katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

FİNAL İSTANBUL’DA, FAVORİLER NET

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi finalinin İstanbul’da oynanacağını hatırlatan Rıdvan Dilmen, kupaya en yakın gördüğü takımları da açıkladı. Deneyimli yorumcuya göre final eşleşmesi şu altı ekip arasından çıkacak:

Fenerbahçe

Aston Villa

Porto

Lyon

Stuttgart

Roma

Dilmen, gönlünden geçenin bir Türk takımının finalde yer alması olduğunu da özellikle vurguladı.

GÖZLER YOL HARİTASINDA

Dilmen’in açıklamaları, Fenerbahçe’nin Avrupa yolculuğunda teknik detayların ve doğru oyuncu kullanımının belirleyici olacağına işaret etti. Sarı-lacivertli ekibin performansı kadar, rakiplerin form durumu da final tablosunu şekillendirecek.

