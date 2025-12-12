İzmir’de parkta kan döküldü: Çocuklar arasındaki kavga cinayetle sonuçlandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir parkta yaşanan tartışma kısa sürede bıçaklı saldırıya dönüştü. 16 yaşındaki bir çocuk, iki yaşıtını bıçakladı; 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İz dışı bırakılması gereken çocuk şiddeti bir kez daha can aldı. İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan Adnan Kahveci Parkı’nda yaşanan olayda, çocuklar arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. 16 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanan 15 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre olay, parkta bulunan üç çocuk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmayla başladı. Gerginliğin artmasıyla tartışma kavgaya dönüşürken, 16 yaşındaki çocuk yanında bulunan bıçakla saldırıya geçti.

İKİ ÇOCUK YARALANDI

Saldırı sırasında iki çocuk bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan 15 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR ÇOCUĞUN HAYATI SÖNDÜ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin yaşamını yitirdiği, diğer 15 yaşındaki çocuğun ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. Olay, bölgede büyük üzüntü ve endişe yarattı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan 16 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüphelinin çocuk şube birimlerince işlemlerinin yapıldığı bildirildi.

ÇOCUK SUÇLULAR TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan olay, son dönemde artan çocuklar arasındaki şiddet vakalarını yeniden tartışmaya açtı. Özellikle bıçaklı saldırıların küçük yaşlara kadar inmesi, “suça sürüklenen çocuklar” konusundaki yasal düzenlemeleri yeniden gündeme taşıdı.

YASAL DÜZENLEME ÇALIŞMALARI MASADA

Geçtiğimiz aylarda yaşanan benzer vakaların ardından, 15–18 yaş grubunu kapsayan ağır suçlarda cezaların yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gündeme gelmişti. Ancak söz konusu düzenlemelerin bir kısmı son yargı paketinden çıkarılmış, konunun detaylı incelenmesi için Meclis’te araştırma komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı.

AKRAN ZORBALIĞINDA ÇARPICI VERİLER

Öte yandan eğitim alanında yayımlanan son raporlar, çocuklar arasındaki şiddetin yalnızca adli değil, sosyal bir sorun olduğuna işaret ediyor. 2025 Eğitim İzleme Raporu’na göre Türkiye’de her dört çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalırken, yüz binlerce çocuk eğitim sisteminin dışında kalıyor.

OKULLARDA YENİ ÖNLEMLER GÜNDEMDE

Milli Eğitim Bakanlığı’nın akran zorbalığı ve uyum sorunlarını azaltmaya yönelik yeni adımlar üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu kapsamda ilkokula başlama yaşının yeniden düzenlenmesi ve yaş farklarının azaltılması gibi önlemler de tartışılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi