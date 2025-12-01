Trump–Maduro gerilimi tırmandı: “Hayatını kurtarmak istiyorsan Venezuela’yı hemen terk et” iddiası

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu telefonla arayarak ülkesini derhal terk etmesi yönünde baskı yaptığı öne sürüldü. Maduro’nun “af” ve “ordu kontrolü” taleplerinin Washington tarafından reddedildiği belirtilirken, krizin askeri boyuta taşınabileceği yorumları gündeme geldi.

ABD ve Venezuela arasındaki tansiyon, basına yansıyan yeni bir iddiayla daha da yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı gizli telefon görüşmesinde kendisine “hayatını korumak istiyorsa ülkeyi hemen terk etmesi gerektiğini” söylediği öne sürüldü. Maduro’nun bu çağrıyı reddetmesi üzerine Washington’ın baskıyı artırdığı ve bölgedeki askeri hareketliliğin hız kazandığı iddia edildi.

TELEFON GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI: GERGİNLİK TAVAN YAPTI

ABD medyasının haberlerine göre görüşme iki hafta önce gerçekleşti ve oldukça sert bir atmosferde geçti. Trump’ın, Maduro’ya sunulan teklifin kısa süre içinde kabul edilmemesi hâlinde “hiçbir anlaşma ihtimalinin kalmayacağını” söylediği belirtildi. Trump ise söz konusu görüşmenin yapıldığını doğrularken ayrıntı vermekten kaçındı.

MADURO’NUN ŞARTLARI: “KÜRESEL AF” VE “ORDUNUN KONTROLÜ”

Miami Herald’a konuşan kaynaklara göre Maduro, olası bir anlaşma için iki kritik talepte bulundu:

Kendisi ve çevresi için uluslararası düzeyde af

Venezuela Silahlı Kuvvetleri üzerinde yetkiyi elinde tutmak

Bu taleplerin Washington tarafından kesin bir dille reddedildiği ifade edildi. Maduro cephesinin buna karşılık serbest seçimlere sıcak baktığı ancak bu önerinin de ABD yönetimi tarafından kabul edilmediği iddia edildi.

WASHİNGRON’IN KARŞI HAMLESİ: “GÜVENLİ ÇIKIŞ” TEKLİFİ

ABD tarafının Maduro, eşi ve oğlunun güvenli şekilde Venezuela’dan ayrılmasına izin verilebileceğini ilettiği; ancak tek şartın Maduro’nun ülkeyi hemen terk etmesi olduğu belirtildi. İddiaya göre Caracas yönetimi bu seçeneği değerlendirdi ancak Washington’ın “acele edilmesi” yönündeki baskısı nedeniyle olumlu yanıt verilmedi.

Aynı teklifin Maduro hükümetindeki bazı üst düzey isimlere de ulaştırıldığı, Caracas’ın ikinci bir görüşme talep ettiği ancak yanıt alamadığı öne sürüldü.

HAVA SAHASI KAPANDI, ASKERİ HAZIRLIKLAR TARTIŞILIYOR

Maduro’nun teklifleri geri çevirmesinden sonra Trump yönetimi, Venezuela hava sahasının “tamamen kapalı” olduğunu duyurdu. Bu karar, ABD’nin en büyük savaş gemilerinden USS Gerald Ford’un bölgeye yönlendirilmesi ve deniz piyadelerinin hareketliliğinin arttığı bir döneme denk geldi. Trump’ın sosyal medya üzerinden “Venezuela’da askeri operasyonların çok yakında başlayabileceği” mesajını vermesi, krizin yeni bir aşamaya taşınabileceği yönündeki yorumları güçlendirdi.

CARACAS YÖNETİMİNDEN SERT YANIT

Venezuela hükümeti, ABD’nin adımlarını “sömürgeci saldırganlık” olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Caracas, Washington’ın ülkenin petrol kaynakları üzerinde baskı kurmak amacıyla ekonomik ve askeri tehditte bulunduğunu savundu.

TRUMP: “MADURO’NUN SEÇENEĞİ ÇOK AZ”

Trump, Air Force One’da gazetecilerin sorularını yanıtlarken Maduro’nun giderek köşeye sıkıştığını ileri sürdü. Venezuela ordusunun “zayıf” durumda olduğunu savunan Trump, olası bir operasyon durumunda “hedefin açık şekilde Maduro olacağını” ifade etti.

