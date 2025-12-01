Trump–Maduro gerilimi tırmandı: “Hayatını kurtarmak istiyorsan Venezuela’yı hemen terk et” iddiası

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu telefonla arayarak ülkesini derhal terk etmesi yönünde baskı yaptığı öne sürüldü. Maduro’nun “af” ve “ordu kontrolü” taleplerinin Washington tarafından reddedildiği belirtilirken, krizin askeri boyuta taşınabileceği yorumları gündeme geldi.
ABD ve Venezuela arasındaki tansiyon, basına yansıyan yeni bir iddiayla daha da yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı gizli telefon görüşmesinde kendisine “hayatını korumak istiyorsa ülkeyi hemen terk etmesi gerektiğini” söylediği öne sürüldü. Maduro’nun bu çağrıyı reddetmesi üzerine Washington’ın baskıyı artırdığı ve bölgedeki askeri hareketliliğin hız kazandığı iddia edildi.
ABD medyasının haberlerine göre görüşme iki hafta önce gerçekleşti ve oldukça sert bir atmosferde geçti. Trump’ın, Maduro’ya sunulan teklifin kısa süre içinde kabul edilmemesi hâlinde “hiçbir anlaşma ihtimalinin kalmayacağını” söylediği belirtildi. Trump ise söz konusu görüşmenin yapıldığını doğrularken ayrıntı vermekten kaçındı.
Miami Herald’a konuşan kaynaklara göre Maduro, olası bir anlaşma için iki kritik talepte bulundu:
Bu taleplerin Washington tarafından kesin bir dille reddedildiği ifade edildi. Maduro cephesinin buna karşılık serbest seçimlere sıcak baktığı ancak bu önerinin de ABD yönetimi tarafından kabul edilmediği iddia edildi.
ABD tarafının Maduro, eşi ve oğlunun güvenli şekilde Venezuela’dan ayrılmasına izin verilebileceğini ilettiği; ancak tek şartın Maduro’nun ülkeyi hemen terk etmesi olduğu belirtildi. İddiaya göre Caracas yönetimi bu seçeneği değerlendirdi ancak Washington’ın “acele edilmesi” yönündeki baskısı nedeniyle olumlu yanıt verilmedi.
Aynı teklifin Maduro hükümetindeki bazı üst düzey isimlere de ulaştırıldığı, Caracas’ın ikinci bir görüşme talep ettiği ancak yanıt alamadığı öne sürüldü.
Maduro’nun teklifleri geri çevirmesinden sonra Trump yönetimi, Venezuela hava sahasının “tamamen kapalı” olduğunu duyurdu. Bu karar, ABD’nin en büyük savaş gemilerinden USS Gerald Ford’un bölgeye yönlendirilmesi ve deniz piyadelerinin hareketliliğinin arttığı bir döneme denk geldi. Trump’ın sosyal medya üzerinden “Venezuela’da askeri operasyonların çok yakında başlayabileceği” mesajını vermesi, krizin yeni bir aşamaya taşınabileceği yönündeki yorumları güçlendirdi.
Venezuela hükümeti, ABD’nin adımlarını “sömürgeci saldırganlık” olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Caracas, Washington’ın ülkenin petrol kaynakları üzerinde baskı kurmak amacıyla ekonomik ve askeri tehditte bulunduğunu savundu.
Trump, Air Force One’da gazetecilerin sorularını yanıtlarken Maduro’nun giderek köşeye sıkıştığını ileri sürdü. Venezuela ordusunun “zayıf” durumda olduğunu savunan Trump, olası bir operasyon durumunda “hedefin açık şekilde Maduro olacağını” ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakü ‘de düzenlenen International Exclusive Awards’ta genç sanatçı ödülüne Türkiye’yi temsilen katılan genç sanatçı yazar müzisyen Günsu Özkarar layık görüldü. Azerbaycan’dan Türkiye’ye ödül Her yıl farklı alanlarda uzman başarılı isimlere verilen International Exclusive Awards, bu yıl müzik ile edebiyat alanında Türkiye’yi temsil eden genç yazar ve müzisyen aynı zamanda Kadıköy Gazetesi köşe yazarlarından Günsu Özkarar’a […]
Avrupa Birliği, 1 Ocak 2026 itibarıyla karbon yoğun sektörler için karbon ayak izi raporlamasını zorunlu hale getiriyor. Bu karar, Türkiye’nin aralarında bulunduğu AB’ye ihracat yapan ülkelerdeki firmaları doğrudan etkileyerek, sanayi kuruluşlarına emisyon verisi beyanı yapma zorunluluğu getiriyor. Artık, karbon içeriğini şeffaf biçimde izlemek, yalnızca çevresel sorumluluk değil, ticari sürdürülebilirlik açısından da kritik bir gereklilik. Sınırda […]
Türkiye’nin önde gelen sanayici ve iş insanlarının uluslararası alanda bilgi birikimlerini paylaşmalarına olanak sağlayan Lobin International, bu yıl Londra’da düzenlediği Uluslararası Kalite ve İnovasyon Zirvesi ile iş dünyasının dikkatini yeniden üzerine çekiyor. Etkinlik; devlet temsilcileri, özel sektör yöneticileri, sivil toplum kuruluşları (STK), akademisyenler ve bürokratların katılımıyla, kalite ve inovasyon odaklı iş birliği fırsatlarını geliştirmeyi hedefliyor. […]
Ecdadımız her yere bir iz bırakmış… Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye Dış İlişkiler Bakan müşavirlerinin davetlisi olarak Suriye’nin başkenti Şam’a giden Kasım Alper Özdemir; 12 yıl aradan sonra yeniden açılan Şam Büyükelçiliğimizi de ziyaret etti.. Suriye’de yıllarca faaliyetlerde bulunarak mazlum insanlara ulaşan İyilik hareketi derneğinin kurucusu şair yazar Kasım Alper Özdemir Büyükelçi Prof Dr […]
UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell’ın açıklaması NEW YORK, 8 Ekim 2025 – “700 günden fazla bir süredir Gazze’deki çocuklar öldürülüyor, sakat kalıyor ve yerlerinden ediliyor. Bu yıkıcı savaş, ortak insanlığımıza yönelik bir hakarettir. İsrail’in Gazze’ye ve Gazze Şeridi’nin diğer bölgelerine yönelik saldırıları sürüyor. Dünya buna seyirci kalamaz ve kalmamalıdır. Son iki yılda, Gazze Şeridi genelinde 64.000 […]
Erzurum’un 2026 Snowboard Dünya Kupası’na ikinci kez ev sahipliği yapılacağı açıklandı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Erzurum, 2025’teki büyük başarısının ardından bir kez daha uluslararası kış sporları takviminin merkezine yerleşti. Palandöken Kayak Merkezi’miz, 6-8 Mart 2026 tarihleri arasında FIS Snowboard Dünya Kupası’nın bir etabına yeniden ev sahipliği yapacak. […]