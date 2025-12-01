Çakarlı araç krizi büyüyor! Ali Mahir Başarır canlı yayında isim isim saydı: “Bu gazeteciler çakar kullanıyor”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kendisine yönelik suçlamalara sert çıkarak çakarlı araç kullandığını iddia ettiği gazetecilerin isimlerini tek tek açıkladı. Tartışma bir anda alevlenirken sosyal medyada tepkiler yağdı.
Çakarlı araç tartışması, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın canlı yayında yaptığı sert açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. Kendi adına kayıtlı aracın görüntülerinin dolaşıma sokulmasına tepki gösteren Başarır, hem Emniyet’e hem de İçişleri Bakanlığı’na yüklenirken, çakarlı araç kullandığını iddia ettiği gazetecilerin isimlerini tek tek açıkladı. Başarır’ın iddiaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, medya dünyası ve siyaset arasındaki gerilim daha da derinleşti.
Çakarlı araç tartışması, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın canlı yayındaki çıkışıyla yeni bir boyut kazandı. Kendi adına kayıtlı aracın İstanbul’daki denetimde görüntülenmesine tepki gösteren Başarır, hem Emniyet’e hem İçişleri Bakanlığı’na sert sözlerle yüklendi. Takip edildiğini öne süren Başarır, hakkında hazırlanan 6 sayfalık istihbarat raporunun WhatsApp üzerinden kendisine defalarca gönderildiğini söyledi.
Başarır’ın açıklamalarında en dikkat çeken noktalardan biri de araçta görülen şoförün kimliği oldu. “Muhammed Karaaslan kim? Günlerdir bu ismin peşindeyiz” diyen Başarır, aracın kendisine ait olduğunu, tüm vergilerini ve masraflarını kendisinin ödediğini belirterek makam aracı yerine şahsi aracını kullandığını vurguladı.
Canlı yayında eleştirilere cevap veren Başarır, çakarlı araç tartışmasını bir anda medya dünyasına çevirdi. Çakarlı araç kullandığını iddia ettiği gazetecilerin isimlerini tek tek sayarak şu soruları yöneltti:
Başarır, İçişleri Bakanı ve Emniyet yetkililerini açıklama yapmaya davet etti.
Başarır, Mehmet Ali Çelebi’nin bir arkadaşına ait olduğu ileri sürülen Bentley marka araca da dikkat çekerek, “Bu araba 70 milyon, çakarını vermiş. Araç başkasının üzerine.” ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklama sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tartışmayı daha da büyüttü:
“Ben hiç kullanmadım ama çakarlı araç kullanan hangi gazeteci varsa utanmalı…
Biz teşhir etmeyelim ama siz bırakın bari…
DERHAL!
(Yoksa tek tek sizleri ben deşifre edeceğim.)”
Özdemir’in paylaşımı binlerce etkileşim alırken, sosyal medya kullanıcılarından da benzer tepkiler geldi. İddialarla ilgili gazetecilerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Tartışmanın fitili, Ali Mahir Başarır’a tahsis edildiği öne sürülen TBMM plakalı ve çakarlı makam aracının İstanbul’daki bir denetimde görüntülenmesiyle ateşlenmişti. Araçtan iş insanı Mehmet Hazım Giray’ın çıktığı iddiası, “resmi araç suistimali” tartışmalarını gündeme taşımıştı. Başarır’ın canlı yayındaki açıklamaları ise konuyu daha da çetrefilli hâle getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kış ayının ilk günüyle birlikte yağışlar Türkiye genelinde etkili oluyor. Meteoroloji, 36 il için yağmur, 4 kent için kar uyarısı yaptı. Özellikle Trabzon, Rize ve Artvin’de yağışların yer yer kuvvetleneceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kış mevsiminin ilk gününe denk gelen 1 Aralık için kapsamlı bir yağış raporu yayımladı. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 36 […]
Beyoğlu’nda sara nöbeti geçirip yere yığılan bir adam, yardım beklerken iki hırsız tarafından soyuldu. Telefonundan kıyafetlerine kadar her şeyi çalan şüpheliler, 2 aylık teknik ve fiziki takiple yakalanarak tutuklandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan olay, “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Sara nöbeti geçirerek sokak ortasında bayılan Erhan Yavuz isimli […]
Model of Models 2025 Seçmeleri Çengelköy’de Yapıldı, Kraliçe Tacı Ali Rıza Yıldız tarafından takıldı. Ünlü organizatör ve modacı Deniz Şaman tarafından düzenlenen ve Türkiye’yi yurt dışında temsil edecek modellerin belirlendiği Model of Models 2025 seçmeleri bu yıl Çengelköy’de gerçekleştirildi. Moda dünyasının önde gelen isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği görkemli gece, Türkiye’nin yeni model kraliçesi ile model […]
Eskişehir’de 47 yaşındaki Figen Kayhan’ın yıllardır devam eden çene ağrısı ve gece nefes kesilmesi şikâyeti, yapılan detaylı incelemelerin ardından tıp literatüründe ilk kez solunum problemiyle kendini gösteren sinir kılıfı tümörü olarak kayıtlara geçti. 45 dakikalık operasyonla yaklaşık 5 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı. Eskişehir’de yaşayan Figen Kayhan, uzun süredir devam eden çene bölgesindeki şişlik ve nefes […]
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin altı farklı deprem levhasının kesişiminde bulunduğunu hatırlatarak kritik uyarılarda bulundu. Moriwaki, deprem sırasında merdiven kullanımından kaçınılması gerektiğinin altını çizerken, herkesin acil durum çantasında su, düdük, tuz ve streç film bulundurmasını tavsiye etti. Türkiye’nin deprem riskine dair yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Erzurum’daki söyleşisinde […]
Sıfır otomobillerde yıl sonu kampanyaları hız kazanırken, otomotiv uzmanları ikinci el piyasasında gözden kaçan önemli avantajlara dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bazı modellerde fiyat makası öyle daraldı ki, “şu anda en cazip seçenek” ikinci elde gizli olabilir. Araba sahibi olmayı planlayanlar için hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasındaki hareketlilik hız kesmiyor. Sıfır modellerde yıl […]