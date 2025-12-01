Çakarlı araç krizi büyüyor! Ali Mahir Başarır canlı yayında isim isim saydı: “Bu gazeteciler çakar kullanıyor”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kendisine yönelik suçlamalara sert çıkarak çakarlı araç kullandığını iddia ettiği gazetecilerin isimlerini tek tek açıkladı. Tartışma bir anda alevlenirken sosyal medyada tepkiler yağdı.

BAŞARIR’DAN CANLI YAYINDA SERT ÇIKIŞ: “BU ARABA BENİM ŞAHSİ ARACIM!”

Çakarlı araç tartışması, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın canlı yayındaki çıkışıyla yeni bir boyut kazandı. Kendi adına kayıtlı aracın İstanbul’daki denetimde görüntülenmesine tepki gösteren Başarır, hem Emniyet’e hem İçişleri Bakanlığı’na sert sözlerle yüklendi. Takip edildiğini öne süren Başarır, hakkında hazırlanan 6 sayfalık istihbarat raporunun WhatsApp üzerinden kendisine defalarca gönderildiğini söyledi.

“ŞOFÖRÜN İSMİ SAHTE” AÇIKLAMASI GÜNDEMİ SARSTI

Başarır’ın açıklamalarında en dikkat çeken noktalardan biri de araçta görülen şoförün kimliği oldu. “Muhammed Karaaslan kim? Günlerdir bu ismin peşindeyiz” diyen Başarır, aracın kendisine ait olduğunu, tüm vergilerini ve masraflarını kendisinin ödediğini belirterek makam aracı yerine şahsi aracını kullandığını vurguladı.

ÇAKARLI ARAÇ KULLANAN GAZETECİLER KİM?

Canlı yayında eleştirilere cevap veren Başarır, çakarlı araç tartışmasını bir anda medya dünyasına çevirdi. Çakarlı araç kullandığını iddia ettiği gazetecilerin isimlerini tek tek sayarak şu soruları yöneltti:

“Ferhat Murat çakar kullanıyor mu?”

“Candaş Tolga Işık çakar kullanıyor mu?”

“Ahmet Hakan çakar kullanıyor mu?”

“Serkan Toper çakar kullanıyor mu?”

“Hadi Özışık çakar kullanıyor mu?”

Başarır, İçişleri Bakanı ve Emniyet yetkililerini açıklama yapmaya davet etti.

70 MİLYONLUK ARABANIN ÇAKARINI VERMİŞ

Başarır, Mehmet Ali Çelebi’nin bir arkadaşına ait olduğu ileri sürülen Bentley marka araca da dikkat çekerek, “Bu araba 70 milyon, çakarını vermiş. Araç başkasının üzerine.” ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklama sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

CÜNEYT ÖZDEMİR’DEN DİKKAT ÇEKEN REST: “TEK TEK DEŞİFRE EDECEĞİM”

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tartışmayı daha da büyüttü:

“Ben hiç kullanmadım ama çakarlı araç kullanan hangi gazeteci varsa utanmalı…

Biz teşhir etmeyelim ama siz bırakın bari…

DERHAL!

(Yoksa tek tek sizleri ben deşifre edeceğim.)”

Özdemir’in paylaşımı binlerce etkileşim alırken, sosyal medya kullanıcılarından da benzer tepkiler geldi. İddialarla ilgili gazetecilerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Tartışmanın fitili, Ali Mahir Başarır’a tahsis edildiği öne sürülen TBMM plakalı ve çakarlı makam aracının İstanbul’daki bir denetimde görüntülenmesiyle ateşlenmişti. Araçtan iş insanı Mehmet Hazım Giray’ın çıktığı iddiası, “resmi araç suistimali” tartışmalarını gündeme taşımıştı. Başarır’ın canlı yayındaki açıklamaları ise konuyu daha da çetrefilli hâle getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi