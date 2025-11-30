Model of Models 2025 Türkiye Birincileri Çekmeköy’de Ağırlandı

Model of Models 2025 Seçmeleri Çengelköy’de Yapıldı, Kraliçe Tacı Ali Rıza Yıldız tarafından takıldı.

Ünlü organizatör ve modacı Deniz Şaman tarafından düzenlenen ve Türkiye’yi yurt dışında temsil edecek modellerin belirlendiği Model of Models 2025 seçmeleri bu yıl Çengelköy’de gerçekleştirildi. Moda dünyasının önde gelen isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği görkemli gece, Türkiye’nin yeni model kraliçesi ile model kralını belirledi.

Gecenin en özel anlarından biri ise Türkiye birincisi ve Model of Models 2025 Kraliçesi Başak Akdeniz’e tacının İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız tarafından takılması oldu. Aynı şekilde erkek kategorisinde birinciliği elde eden Caner Meral da geceye damgasını vurdu.

Seçmelerin ertesi günü dereceye giren modeller, organizasyon başkanı Deniz Şaman organizasyonun jüri üyesi Ali Rıza Yıldız ile birlikte Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’i makamında ziyaret etti. Başkan Çerkez, modelleri ve organizasyon ekibini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BAŞKAN ÇERKEZ: “Çekmeköy’ün kapıları genç yeteneklere her zaman açık”

Belediye Başkanı Orhan Çerkez, genç modelleri ağırladığı ziyarette şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek genç modellerimizi ağırlıyor olmak hem Çekmeköy için hem de ülkemiz adına gurur verici. Gençlerimizin başarılarıyla onur duyuyoruz. Çekmeköy’ün kapıları kültüre, sanata, modaya ve genç yeteneklere her zaman açıktır. Ülkemizi dünyada temsil edecek tüm modellerimize başarılar diliyorum. Kendilerini burada görmekten büyük mutluluk duydum.”

Başkan Çerkez, yarışmayı organize eden Deniz Şaman’a da teşekkür ederek, bu tür kültürel ve sanatsal etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

DENİZ ŞAMAN: “Türkiye’nin yıldızlarını dünyaya biz kazandırıyoruz”

Geceyi organize eden ünlü modacı Deniz Şaman, yarışmanın her yıl daha büyük ilgi gördüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“Model of Models yarışması, Türkiye’nin moda alanındaki en saygın platformlarından biri haline geldi. Genç yeteneklerimizi dünya sahnesine taşımaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl seçilen modellerin tamamı uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil edecek. Türkiye’nin yıldızlarını kendi organizasyonumuzdan yetiştiriyor olmak gurur verici. Çekmeköy Belediye Başkanı Sayın Orhan Çerkez’e ve eşine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.”

ALİ RIZA YILDIZ: “Final Çekmeköy’de ayrı bir anlam kazandı”

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı ve yarışmanın jüri üyesi Ali Rıza Yıldız, Türkiye kraliçesi Başak Akdeniz’in tacını takan isim olarak gecenin simge kişilerindendi. Yıldız, hem organizasyonun finaline hem de Çekmeköy ziyaretine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Model of Models, Türkiye’nin uluslararası alanda en prestijli yarışmalarından biri. Bu yıl finalin Çekmeköy’de tamamlanması ve genç modellerimizin bu ilçede ağırlanması ayrı bir anlam taşıdı. Modellerimizi Çekmeköy’de gezdirmek ve ağırlamak bizim için mutluluktu. Hem Başkanımız Sayın Orhan Çerkez’e hem de Deniz Şaman’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Model of Models 2025 Sonuçları ve Türkiye’yi Temsil Edecek İsimler

* Başak Akdeniz – Model of Models 2025 Kraliçesi

Mart ayında Yunanistan’da düzenlenecek uluslararası yarışmada Türkiye’yi temsil edecek.

* Caner Meral – Model of Models 2025 Kralı

Filipinler’deki Mister Global yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

* Okan & Gürkan Kaynak – 2nd Runner Up

İkiz kardeşler Çin’deki Mister Ocean International’da Türkiye adına yarışacak.

* Selin Yıldırım – First Runner Up

Çin’de yapılacak Miss Tourism yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

* Karina Yuldasheva – 2nd Runner Up

Paris Fashion Week’e katılmaya hak kazandı.

* Şehirizade Nuriddinova & Mert Topal – 4th Runner Up

Tayland’daki Miss & Mister Asian yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

* Nihal Chahloul – Model of Models Catwalk

Uluslararası yayın kuruluşu ePlanet TV’de sunuculuğa başladı.

* Ata Soner Pulcu – Model of Models Actor

Tayland’da yapılacak Mister Teen Global’da Türkiye adına yarışacak.

* Parnia Asadzadeh – Model of Models Dore Creative

* Can Bulut – Model of Models Promising

* Damla Yalçın – Model of Models Catwalk

* Yavuzcan Kuşku – Model of Models Bestface

* Nasrin İmani – Model of Models Actress

* Duygu Coşgun & Gülce Torun – Özel kategorilerde derece elde etti.

Ziyaretin ardından ekip, Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve eşi Hatice Çerkez ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Modeller, Çekmeköy’den memnuniyetle ayrıldı.