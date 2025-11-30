Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı!

Dinar ilçesinde Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi faciaya yol açtı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 yolcu yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, şehirlerarası sefer yapan bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi büyük bir trajediye neden oldu. Henüz sürücüsü ve plakası açıklanmayan Elazığ Murat Turizme ait otobüsün devrilmesi sonucu iki yolcu hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede uzun süre arama-kurtarma ve ilk müdahale çalışması yürüttü.

KAZA TATARLI BELDESİ YAKINLARINDA MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre otobüs, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından bölgedeki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otobüste bulunan iki yolcunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

21 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 21 yolcu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu bildirildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, jandarma ekiplerinin olay yerinde detaylı çalışma yaptığı aktarıldı. Otobüsün devrilme anına ilişkin tanık ifadeleri de soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

