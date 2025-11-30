Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı!

Dinar ilçesinde Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi faciaya yol açtı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 yolcu yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, şehirlerarası sefer yapan bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi büyük bir trajediye neden oldu. Henüz sürücüsü ve plakası açıklanmayan Elazığ Murat Turizme ait otobüsün devrilmesi sonucu iki yolcu hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede uzun süre arama-kurtarma ve ilk müdahale çalışması yürüttü.
Edinilen bilgilere göre otobüs, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından bölgedeki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otobüste bulunan iki yolcunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kazada yaralanan 21 yolcu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu bildirildi.
Kaza nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, jandarma ekiplerinin olay yerinde detaylı çalışma yaptığı aktarıldı. Otobüsün devrilme anına ilişkin tanık ifadeleri de soruşturma kapsamında değerlendirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, Trabzon’da katılacağı söyleşi etkinliği öncesi sokakta bir kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırı girişimiyle karşılaştı. Gerginlik büyümeden çevredeki vatandaşlar araya girerek olayı engelledi. TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yıllarca görev yapan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, söyleşi yapmak üzere gittiği Trabzon’da beklenmedik bir protestoyla karşılaştı. İddiaya göre […]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz açıklarında seyreden VIRAT adlı geminin sabaha karşı yeniden İDA saldırısına maruz kaldığını duyurdu. Mürettebatın durumunun iyi olduğu açıklandı. Karadeniz’de son günlerde artan gerilim, bu sabah saatlerinde bir saldırı haberiyle yeniden tırmandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, VIRAT isimli gemiye yönelik ikinci kez insansız deniz aracı saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Sabahın erken saatlerinde […]
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Papa 14. Leo, sabah saatlerinde Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti. Papa’nın cami girişinde ayakkabılarını çıkarması sosyal medyada en çok konuşulan detay oldu. Türkiye’ye resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Papa 14. Leo, İstanbul’daki programına Sultanahmet Camii ziyaretiyle devam etti. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen ziyaret, hem diplomatik hem de sembolik yönüyle […]
Meteoroloji, hafta sonu için kuvvetli sağanak, fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısında bulundu. 7 ile sarı, Muğla’ya ise turuncu kod verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hafta öncesi yurt genelini etkileyecek yağışlı hava dalgasına ilişkin güncel tahminlerini açıkladı. Hafta sonundan itibaren etkisini artıracak sistem; Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun büyük bölümünde sağanak yağışa, […]
Kandıra açıklarında seyreden yabancı menşeili “Kairos” adlı tankerde henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama yaşandı. Yangınla birlikte batma riskinin doğduğu olayda, 25 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda arama–kurtarma ekibi sevk edildi. Kocaeli’nin Kandıra açıklarında seyir halindeki “Kairos” adlı yabancı menşeili tankerde yaşanan ani patlama, Karadeniz’de adeta alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Rusya’nın […]
Dizi ve film sektöründe uzun yıllardır görev yapan stedicam operatörü Ömer Belli, ehliyetine el konulmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atladı. Boğaz’da geniş çaplı arama çalışmaları devam ederken Belli’nin yakınları doğrulanmamış ölüm paylaşımlarına tepki gösterdi. Türkiye’nin dizi ve sinema sektöründe pek çok projede görev almış deneyimli stedicam operatörü Ömer Belli, gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler […]