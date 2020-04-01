Günümüz şartlarını düşündüğümüzde araba kullanmanın her insan için neredeyse zaruri hâle geldiğini görmekteyiz. Bunun için de en başta ehliyet kursu seçilmelidir….
Gün içerisinde en çok kullandığımız organlarımızdan biri hatta belki de en önemlisi olan dişlerinizi gerektiğince temizliyor muyuz ve bunu nasıl…
Banyo havlusu evin en çok ihtiyaç duyulan ve en çok yıpranan, en çok kullanılan ürünüdür. Durum böyle oldukça piyasa üzerinde…
Kadıköy Kaymakamlığı’na vatandaşlardan gelen 10.537 destek taleplerine Kadıköy Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yardım kolileri bizzat adreslere götürerek evlerine ulaştırdılar….
Kırmızı sardunyalar salınan pencere kenarlarından, ayak izlerine takılıyor yüreğim… Dilime doladığım itaatkâr sevişmeler tiyatrosunda, En sevdiğim konçerto ağır ağır salınıyor… …
Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Genel Sekreteri Av.Onur Cingil korona virüs salgını sebebiyle özel hastanelerde uygulanan tedavilerin ücretli olup olmaması konusunda…
Otomobilin çarptığı polis otosu devrildi, kazada 2 polis yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Kazım…
Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen uyuşturucu madde depolandığı ihbarını alan narkotimler, 3 adrese eş zamanlı operasyon…
İstanbul’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Boş…
Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan iki hırsızlık şüphelisi kovalamacanın ardından yakalandı. Kovalamaca sonunda polise ateş eden şüphelilerden biri polis tarafından…
Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçmişti. İstanbul’da da…
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’ten İBB’ye tepki: “Alevilik İslam’dır, ayrı din değildir” Vatan Partisi Genel Başkanı…
Her gün yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde korona virüs(Covid-19) nedeniyle oluşan büyük…
Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günlerde, 65 yaş üstü vatandaşların günde üç saat dışarı çıkmalarına izin verilmesi öngörülüyor. Türkiye’deki koronavirüs vakalarının…
Kaçak maske üretimi yapılan atölyeye polis tarafından yapılan operasyonda 5 bin kaçak maske ele geçirildi. İş yeri sahibine para cezası…
Kadıköy Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Gurubu ekibi Kadıköy Müftülüğü Tüccarbaşı – Böcekli Caminde Erzak Deposu Oluşturdu ihtiyaç sahiplerine dağıtımını da…
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle…
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22