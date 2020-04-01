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Eğitim
Ankara Sürücü ve Ehliyet Kursları

Günümüz şartlarını düşündüğümüzde araba kullanmanın her insan için neredeyse zaruri hâle geldiğini görmekteyiz. Bunun için de en başta ehliyet kursu seçilmelidir….

27.04.2020 17:44
Genel
Diş İpi

Gün içerisinde en çok kullandığımız organlarımızdan biri hatta belki de en önemlisi olan dişlerinizi gerektiğince temizliyor muyuz ve bunu nasıl…

27.04.2020 12:32
Gezi-Alışveriş
Banyo Havlusu Çeşitleri

Banyo havlusu evin en çok ihtiyaç duyulan ve en çok yıpranan, en çok kullanılan ürünüdür. Durum böyle oldukça piyasa üzerinde…

27.04.2020 12:27
Basında Kadıköy
Kadıköy Vefa Sosyal Destek ekibi 10.537 adrese yardım ulaştırdı

Kadıköy Kaymakamlığı’na vatandaşlardan gelen 10.537 destek taleplerine Kadıköy Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yardım kolileri bizzat adreslere götürerek evlerine ulaştırdılar….

26.04.2020 15:51
Blog
KIRMIZI SARDUNYALAR….

Kırmızı sardunyalar salınan pencere kenarlarından, ayak izlerine takılıyor yüreğim…  Dilime doladığım itaatkâr sevişmeler tiyatrosunda,  En sevdiğim konçerto ağır ağır salınıyor… …

26.04.2020 15:20
Ekonomi
CİNGİL, HANİ ÖZEL HASTANELERDE KORONA TEDAVİSİ ÜCRETSİZDİ?

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Genel Sekreteri Av.Onur Cingil korona virüs salgını sebebiyle özel hastanelerde uygulanan tedavilerin ücretli olup olmaması konusunda…

26.04.2020 15:10
Manşet
Polis otosu kaza yaptı: 2 yaralı

Otomobilin çarptığı polis otosu devrildi, kazada 2 polis yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Kazım…

26.04.2020 00:17
Manşet
Polis 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen uyuşturucu madde depolandığı ihbarını alan narkotimler, 3 adrese eş zamanlı operasyon…

25.04.2020 23:51
Manşet
İstanbul’da cadde ve sokaklar boş kaldı

İstanbul’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Boş…

25.04.2020 23:41
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Manşet
‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheliyi polis bacağından vurarak etkisiz hale getirdi

Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan iki hırsızlık şüphelisi kovalamacanın ardından yakalandı. Kovalamaca sonunda polise ateş eden şüphelilerden biri polis tarafından…

25.04.2020 23:37
Manşet
Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçmişti. İstanbul’da da…

25.04.2020 23:32
Belediye
Perinçek, Alevilik İslam’dır, ayrı din değildir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’ten İBB’ye tepki: “Alevilik İslam’dır, ayrı din değildir”       Vatan Partisi Genel Başkanı…

25.04.2020 16:31
Manşet
Taksim’de büyük değişim havadan görüntülendi

Her gün yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde korona virüs(Covid-19) nedeniyle oluşan büyük…

25.04.2020 14:34
Manşet
65 yaş üstü vatandaşlara büyük jest!

Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günlerde, 65 yaş üstü vatandaşların günde üç saat dışarı çıkmalarına izin verilmesi öngörülüyor. Türkiye’deki koronavirüs vakalarının…

25.04.2020 14:28
Manşet
Yapılan operasyonda 5 bin kaçak maske ele geçirildi

Kaçak maske üretimi yapılan atölyeye polis tarafından yapılan operasyonda 5 bin kaçak maske ele geçirildi. İş yeri sahibine para cezası…

25.04.2020 14:22
Basında Kadıköy
Kadıköy’de cami görevlisi hocalar gıda kolisi dağıtıyorlar

Kadıköy Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Gurubu ekibi Kadıköy Müftülüğü Tüccarbaşı – Böcekli Caminde Erzak Deposu Oluşturdu ihtiyaç sahiplerine dağıtımını da…

24.04.2020 19:31
Büyükşehir
İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi 23 Nisan’a özel Türk Bayrağı gibi renklendirildi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle…

24.04.2020 16:53
Büyükşehir
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’na soruşturma başlatıldı

Canan Kaftancıoğlu’na ‘suçu ve suçluyu övme’den soruşturma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili CHP Üsküdar İlçe…

24.04.2020 15:42

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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