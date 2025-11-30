Çene ağrısıyla gitti, doktorlar şoke oldu: Dünyanın ilk solunum problemi tümörü

Eskişehir’de 47 yaşındaki Figen Kayhan’ın yıllardır devam eden çene ağrısı ve gece nefes kesilmesi şikâyeti, yapılan detaylı incelemelerin ardından tıp literatüründe ilk kez solunum problemiyle kendini gösteren sinir kılıfı tümörü olarak kayıtlara geçti. 45 dakikalık operasyonla yaklaşık 5 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı.

Eskişehir’de yaşayan Figen Kayhan, uzun süredir devam eden çene bölgesindeki şişlik ve nefes darlığı nedeniyle başvurduğu Şehir Hastanesi’nde tıp dünyasını şaşırtan bir teşhisle karşı karşıya kaldı. Yapılan tetkikler sonucunda hastada çene sinirini saran ve nefes almayı zorlaştıracak baskı oluşturan nadir bir sinir kılıfı tümörü tespit edildi. Uzmanlara göre bu vaka, dünyada solunum güçlüğüyle ortaya çıkan ilk örnek olarak kayıtlara geçti.

TÜMÖR ÇENE SİNİRİNDE ORTAYA ÇIKTI: LİTERATÜRDE 19. VAKA, BELİRTİLERDE İSE BİR İLK

Kayhan’ın şikâyetleri üzerine harekete geçen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Vural Fidan, yapılan MR ve biyopsi incelemelerinde tümörün sinir kılıfı kaynaklı olduğunu belirledi. Çene sinirinde gelişen bu tür tümörlerin tüm dünyada yalnızca 19 kez kaydedildiği, ancak hiçbirinde nefes kesilmesi ve uyku sırasında tıkanma gibi bulgulara rastlanmadığı açıklandı.

Prof. Fidan, bu nedenle vakayı “çok nadir ve tıbben özel bir durum” olarak tanımladı.

45 DAKİKALIK OPERASYONDA 5 SANTİMLİK KİTLE ÇIKARILDI

Genel anestezi altında gerçekleştirilen ameliyatta alt çeneye özel cihazlarla erişim sağlandı. Sinire zarar vermemek için önce sinir kılıfı dikkatle açıldı, ardından 5 santimetre uzunluğundaki kitle tamamen çıkarıldı.

Prof. Dr. Fidan operasyonla ilgili şunları aktardı:

“Çene içinde siniri saran tümörü görüntüleyerek milimetrik çalışmak zorundaydık.”

“Sinire zarar vermemek için çok hassas bir teknik uyguladık.”

“Yaklaşık 45 dakika süren operasyon sorunsuz geçti.”

Uzman, bu bölgedeki sinirlerin hasar görmesinin yüz hareketlerinde kalıcı bozulmalara yol açabileceğini ancak yapılan başarılı müdahale sayesinde böyle bir risk yaşanmadığını söyledi.

HASTA: ‘HER GÜN AĞRIYLA YAŞIYORDUM, NEFESİMİN DURDUĞU OLUYORDU’

Üç yıldır çene bölgesindeki şişlik ve ağrı nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini anlatan Figen Kayhan, teşhis konulana kadar pek çok doktora gittiğini ancak sorunun nedeninin anlaşılamadığını söyledi.

Kayhan, ameliyat sonrası duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Her gün ağrı çekiyordum. Gece nefesim tıkanıyordu. Çok korkuyordum. Sonunda doğru doktora ulaştım. Ameliyatım çok başarılı geçti, üç yıllık yük üzerimden kalktı.”

Kayhan sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, hastane ekibi vakanın tıbbi açıdan dünya literatürüne gireceğini belirtti.

