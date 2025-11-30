Kadıköy Gazetesi

Anasayfa » Spor » Filipe Luis fırtınası! Teknik direktörlükte 1.5 yılda 5 kupa kazandı

Filipe Luis fırtınası! Teknik direktörlükte 1.5 yılda 5 kupa kazandı

Yayınlanma:
Güncellenme:
Züleyha Karan Yönetici
Filipe Luis fırtınası! Teknik direktörlükte 1.5 yılda 5 kupa kazandı

Futbolculuk döneminin ardından hızla teknik adamlığa geçen Filipe Luis, yalnızca bir buçuk yılda ulaştığı kupa sayısıyla Güney Amerika’da adeta rekor hızda yükselmeye başladı. Flamengo’nun başında Libertadores dahil 5 farklı şampiyonluk yaşayan genç çalıştırıcı, 84 maçta yakaladığı performansla da dikkatleri üzerine çekti.

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Filipe Luis, teknik direktörlük kariyerine adım attığı günden bu yana sergilediği başarılı grafikle gündeme oturdu. Haziran 2024’te Flamengo A Takımı’nın başına geçen 40 yaşındaki çalıştırıcı, kısa sürede takımına 5 kupa kazandırarak Güney Amerika’da yılın en çok konuşulan teknik direktörlerinden biri hâline geldi. Son olarak Copa Libertadores’i müzesine götüren Flamengo, Luis yönetiminde istikrarını sürdürüyor.

FLAMENGO’YA GELDİ, KUPALARI PEŞ PEŞE TOPLADI

Teknik direktörlük kariyerine Flamengo U20 takımında başlayan Filipe Luis, ilk başarısını U20 Kıtalararası Kupası’nı kazanarak yakaladı.
Başarılı performansı sonrası A Takım’ın başına geçen genç teknik adam, burada da aynı hızla yükselmeye devam etti.

Flamengo yönetiminde kazandığı kupalar:

  • Brezilya Kupası
  • Brezilya Süper Kupası
  • Campeonato Carioca
  • Copa Libertadores

Son Libertadores finalinde Palmeiras’ı 1-0 mağlup eden Flamengo, turnuvadaki 4. şampiyonluğunu ilan etti. Luis için ise bu, teknik adamlık kariyerindeki 5. kupa oldu.

84 MAÇTA SADECE 9 KEZ YENİLDİ

Filipe Luis’in kısa sürede bu kadar konuşulmasının sebeplerinden biri de ulaştığı istatistiksel başarı.
40 yaşındaki teknik adam, Flamengo’nun başında çıktığı 84 karşılaşmada:

  • 54 galibiyet
  • 21 beraberlik
  • 9 mağlubiyet

alarak 2.18 puan ortalaması elde etti.

Hem oyun disiplini hem de genç oyunculara verdiği önemle öne çıkan Luis’in önümüzdeki yıllarda Avrupa’dan teklif almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Bahis soruşturmasında flaş gelişme! TFF tüm itirazları geri çevirdi
Spor
29 Kasım 2025
Bahis soruşturmasında flaş gelişme! TFF tüm itirazları geri çevirdi

Tahkim Kurulu, bahis eylemine karıştıkları gerekçesiyle 3 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 35 futbolcunun başvurusunu değerlendirdi ve itirazları oy birliğiyle geri çevirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, futbol gündeminin en çok tartışılan konularından biri olan bahis soruşturmasına ilişkin önemli bir karar aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan […]

Derbi öncesi tansiyonu yükselten sözler! Icardi’den Fenerbahçelileri kızdıracak çıkış
Spor
29 Kasım 2025
Derbi öncesi tansiyonu yükselten sözler! Icardi’den Fenerbahçelileri kızdıracak çıkış

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi öncesi takım arkadaşlarına yaptığı motivasyon konuşmasıyla dikkat çekti. Arjantinli golcü, “Kadıköy’e lider gidip lider döneceğiz” sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Union Saint-Gilloise karşısında alınan sürpriz mağlubiyetin ardından tüm mesaisini Fenerbahçe derbisine ayıran Galatasaray’da, takım kaptanı Mauro Icardi’nin soyunma odasında yaptığı konuşma gündem oldu. Sakatların birer birer takıma dönmesiyle morallerin yükseldiği […]

Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen krizi büyüyor: Monaco maçı için de alarm verildi
Spor
29 Kasım 2025
Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen krizi büyüyor: Monaco maçı için de alarm verildi

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in Afrika Uluslar Kupası süreci nedeniyle Fenerbahçe derbisinin yanı sıra Monaco maçını da kaçırabileceği iddiası Galatasaray’da endişe yarattı. Yönetim ve teknik ekip seferberlik başlattı. Galatasaray, sakatlıklar ve cezalarla boğuştuğu kritik dönemde gözünü tamamen Victor Osimhen’in durumuna çevirmiş durumda. Fenerbahçe derbisi öncesi özel tedavi programıyla hazırlanan yıldız golcünün, Afrika Uluslar Kupası kampları nedeniyle […]

Edirnespor’da bahis depremi! 10 futbolcunun cezası sonrası başkan Ayaydın’dan olay yaratan açıklamalar
Spor
28 Kasım 2025
Edirnespor’da bahis depremi! 10 futbolcunun cezası sonrası başkan Ayaydın’dan olay yaratan açıklamalar

Bahis soruşturması kapsamında 10 futbolcusuna ceza verilen Edirnespor’da başkan Onur Yaren Ayaydın, hem kadro krizini hem de futbolcuların “küçük kuponlarla” yaptığını söylediği bahisleri anlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türk futbolunda son haftaların en büyük tartışması olan bahis soruşturması, Edirnespor’da adeta bir yaprak dökümüne neden oldu. Takımın 10 oyuncusunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilip ceza […]

Asensio’dan Galatasaray’a derbi öncesi meydan okuma! “Pazartesi görüşürüz” mesajı gündem oldu
Spor
28 Kasım 2025
Asensio’dan Galatasaray’a derbi öncesi meydan okuma! “Pazartesi görüşürüz” mesajı gündem oldu

Fenerbahçe’nin yıldız isimlerinden Marco Asensio, Ferencvaros maçından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray derbisine göz kırptı. İspanyol oyuncunun “Pazartesi buluşuyoruz” notu, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Fenerbahçe’nin tecrübeli isimlerinden Marco Asensio, Avrupa Ligi’nde oynanan Ferencvaros karşılaşması sonrası yaptığı paylaşımla derbi atmosferini şimdiden hareketlendirdi. Pazartesi akşamı Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisine gönderme yapan yıldız oyuncunun […]

Galatasaray’dan derbi öncesi rekor motivasyon hamlesi: 1 milyon euro prim kararı
Spor
28 Kasım 2025
Galatasaray’dan derbi öncesi rekor motivasyon hamlesi: 1 milyon euro prim kararı

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray cephesinde motivasyonu artıracak büyük bir adım atıldı. Yönetim, oyunculara 1 milyon Euro prim vadetti; Okan Buruk ise hazırlık sürecini olağan düzen içinde sürdürme kararı aldı. Süper Lig’de nefesler tutuldu, gözler pazartesi akşamı Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yönetim, kritik maç öncesi takımı zirveye taşıyacak büyük bir motivasyon paketi açıkladı. Derbiyi […]

