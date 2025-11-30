Filipe Luis fırtınası! Teknik direktörlükte 1.5 yılda 5 kupa kazandı

Futbolculuk döneminin ardından hızla teknik adamlığa geçen Filipe Luis, yalnızca bir buçuk yılda ulaştığı kupa sayısıyla Güney Amerika’da adeta rekor hızda yükselmeye başladı. Flamengo’nun başında Libertadores dahil 5 farklı şampiyonluk yaşayan genç çalıştırıcı, 84 maçta yakaladığı performansla da dikkatleri üzerine çekti.

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Filipe Luis, teknik direktörlük kariyerine adım attığı günden bu yana sergilediği başarılı grafikle gündeme oturdu. Haziran 2024’te Flamengo A Takımı’nın başına geçen 40 yaşındaki çalıştırıcı, kısa sürede takımına 5 kupa kazandırarak Güney Amerika’da yılın en çok konuşulan teknik direktörlerinden biri hâline geldi. Son olarak Copa Libertadores’i müzesine götüren Flamengo, Luis yönetiminde istikrarını sürdürüyor.

FLAMENGO’YA GELDİ, KUPALARI PEŞ PEŞE TOPLADI

Teknik direktörlük kariyerine Flamengo U20 takımında başlayan Filipe Luis, ilk başarısını U20 Kıtalararası Kupası’nı kazanarak yakaladı.

Başarılı performansı sonrası A Takım’ın başına geçen genç teknik adam, burada da aynı hızla yükselmeye devam etti.

Flamengo yönetiminde kazandığı kupalar:

Brezilya Kupası

Brezilya Süper Kupası

Campeonato Carioca

Copa Libertadores

Son Libertadores finalinde Palmeiras’ı 1-0 mağlup eden Flamengo, turnuvadaki 4. şampiyonluğunu ilan etti. Luis için ise bu, teknik adamlık kariyerindeki 5. kupa oldu.

84 MAÇTA SADECE 9 KEZ YENİLDİ

Filipe Luis’in kısa sürede bu kadar konuşulmasının sebeplerinden biri de ulaştığı istatistiksel başarı.

40 yaşındaki teknik adam, Flamengo’nun başında çıktığı 84 karşılaşmada:

54 galibiyet

21 beraberlik

9 mağlubiyet

alarak 2.18 puan ortalaması elde etti.

Hem oyun disiplini hem de genç oyunculara verdiği önemle öne çıkan Luis’in önümüzdeki yıllarda Avrupa’dan teklif almasına kesin gözüyle bakılıyor.

