Galatasaray’dan derbi öncesi rekor motivasyon hamlesi: 1 milyon euro prim kararı

Genel 01 Ekim 2025

Galatasaray “yine” adına yakışır bir şekilde tüm Türkiye’yi mutlu etti. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan belki de tek takımı olan anlı şanlı Galatasaray, minik taraftarlarının da “yine” okula mutlu gitmesini sağladı. Eintracht Frankfurt faciasının ardından bu galibiyet havası Beşiktaş maçına da yansıyacaktır. Yeri gelmişken de yazayım, Galatasaray için Beşiktaş maçları hiçbir zaman “derbi” olmadı. Eski hakem Ahmet Çakar’ın da dediği gibi olsa olsa “derbicik” olur. […]