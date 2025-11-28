Galatasaray’dan derbi öncesi rekor motivasyon hamlesi: 1 milyon euro prim kararı

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray cephesinde motivasyonu artıracak büyük bir adım atıldı. Yönetim, oyunculara 1 milyon Euro prim vadetti; Okan Buruk ise hazırlık sürecini olağan düzen içinde sürdürme kararı aldı.
Süper Lig’de nefesler tutuldu, gözler pazartesi akşamı Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yönetim, kritik maç öncesi takımı zirveye taşıyacak büyük bir motivasyon paketi açıkladı. Derbiyi kazanacak futbolculara toplam 1 milyon Euro prim verilecek. Teknik direktör Okan Buruk’un ise özel bir kamp uygulamadan takımı normal rutinle maça hazırlayacağı öğrenildi.
Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan derbi öncesi Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı.
Şampiyonlar Ligi galibiyetlerinde verilen 1 milyon Euro’luk prim sistemi, bu kez Fenerbahçe karşılaşmasına da uyarlandı.
Yönetimin aldığı kararın, oyuncuların motivasyonunu ciddi ölçüde yükselttiği kulislerde konuşuluyor.
Yoğun maç temposu nedeniyle futbolculara bir günlük izin veren teknik ekip, bugün Kemerburgaz’da yeniden toplanıyor.
Gençlerbirliği ve Union Saint-Gilloise maçlarının ardından derbi hazırlıkları tam konsantrasyonla başlayacak.
Teknik direktör Okan Buruk’un derbi öncesi kamp kararı almadığı öğrenildi.
Buruk’un bu tercihin nedeni şöyle açıklandı:
Haftanın en kritik maçı olan Fenerbahçe–Galatasaray derbisi, pazartesi akşamı Kadıköy’de saatler 20.00’yi gösterdiğinde başlayacak.
Galatasaray cephesinde hedef hem derbiyi kazanarak moral bulmak hem de zirve yarışında büyük avantaj elde etmek.
Kaynak: Haber Merkezi
