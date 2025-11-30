Kadıköy Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Spor » Beşiktaş’ta beklenmedik gelişme! Ayrılık iddiaları tersine döndü! Rafa Silva takıma geri dönüyor mu?

Beşiktaş’ta beklenmedik gelişme! Ayrılık iddiaları tersine döndü! Rafa Silva takıma geri dönüyor mu?

Yayınlanma:
Güncellenme:
Züleyha Karan Yönetici
Beşiktaş’ta beklenmedik gelişme! Ayrılık iddiaları tersine döndü! Rafa Silva takıma geri dönüyor mu?

Son haftalarda mutsuzluğu ve ayrılık isteğiyle gündeme gelen Rafa Silva hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızın Fatih Karagümrük maçı sonrası takımla antrenmanlara dönebileceği öğrenildi.

Beşiktaş’ta sezonun en çok konuşulan isimlerinden Rafa Silva, uzun süredir iddialar ve belirsizliklerle gündemi meşgul ediyordu. Takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Portekizli futbolcunun antrenmanlara çıkmaması camiada kriz havası yaratmıştı. Ancak bugün gelen bilgiler, sürecin tamamen farklı bir yöne evrildiğini işaret ediyor.

RAFA SİLVA’DAN TESİSLERDE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Sabah’ın haberine göre yıldız futbolcu, dün kulüp tesislerinde bazı takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.
Fiziksel çalışmalarında sona yaklaştığı belirtilen Silva’nın, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından yapılacak ilk takım antrenmanında yer alma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

GAZİANTEP FK MAÇINDA KADROYA DÖNEBİLİR

Rafa Silva’nın takımla idmanlara katılması ve fiziksel açığını kapatması halinde Süper Lig’de önümüzdeki hafta oynanacak Gaziantep FK mücadelesinin kadrosunda bulunabileceği ifade ediliyor.
Teknik ekibin, oyuncunun durumunu adım adım yakından takip ettiği belirtiliyor.

SERGEN YALÇI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Silva hakkındaki sorulara şöyle yanıt vermişti:

  • “Oyuncu bizim için çok kıymetli.”
  • “Antrenmana çıkmak isterse kapımız açık. Hafta sonu yine oynatırız.”
  • “Oyuncu tarafında büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum.”
  • “Ancak kendisi iletişimi kapattı, menajeri üzerinden haber alıyoruz.”

Bu açıklamalar, oyuncu cephesi ile kulüp arasındaki iletişim sorununu gözler önüne sermişti.

BEŞİKTAŞ’TA RAFA SİLVA BELİRSİZLİĞİ ÇÖZÜLÜYOR MU?

Son yaşanan gelişme, Beşiktaş cephesinde bir “yumuşama sinyali” olarak değerlendiriliyor.
Yıldız futbolcunun yeniden takıma dönecek olması, hem teknik heyet hem de taraftarlar açısından önemli bir moral artışı yaratabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Derbi öncesi tansiyonu yükselten sözler! Icardi’den Fenerbahçelileri kızdıracak çıkış
Spor
29 Kasım 2025
Derbi öncesi tansiyonu yükselten sözler! Icardi’den Fenerbahçelileri kızdıracak çıkış

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi öncesi takım arkadaşlarına yaptığı motivasyon konuşmasıyla dikkat çekti. Arjantinli golcü, “Kadıköy’e lider gidip lider döneceğiz” sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Union Saint-Gilloise karşısında alınan sürpriz mağlubiyetin ardından tüm mesaisini Fenerbahçe derbisine ayıran Galatasaray’da, takım kaptanı Mauro Icardi’nin soyunma odasında yaptığı konuşma gündem oldu. Sakatların birer birer takıma dönmesiyle morallerin yükseldiği […]

Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen krizi büyüyor: Monaco maçı için de alarm verildi
Spor
29 Kasım 2025
Galatasaray’da derbi öncesi Osimhen krizi büyüyor: Monaco maçı için de alarm verildi

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in Afrika Uluslar Kupası süreci nedeniyle Fenerbahçe derbisinin yanı sıra Monaco maçını da kaçırabileceği iddiası Galatasaray’da endişe yarattı. Yönetim ve teknik ekip seferberlik başlattı. Galatasaray, sakatlıklar ve cezalarla boğuştuğu kritik dönemde gözünü tamamen Victor Osimhen’in durumuna çevirmiş durumda. Fenerbahçe derbisi öncesi özel tedavi programıyla hazırlanan yıldız golcünün, Afrika Uluslar Kupası kampları nedeniyle […]

Edirnespor’da bahis depremi! 10 futbolcunun cezası sonrası başkan Ayaydın’dan olay yaratan açıklamalar
Spor
28 Kasım 2025
Edirnespor’da bahis depremi! 10 futbolcunun cezası sonrası başkan Ayaydın’dan olay yaratan açıklamalar

Bahis soruşturması kapsamında 10 futbolcusuna ceza verilen Edirnespor’da başkan Onur Yaren Ayaydın, hem kadro krizini hem de futbolcuların “küçük kuponlarla” yaptığını söylediği bahisleri anlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türk futbolunda son haftaların en büyük tartışması olan bahis soruşturması, Edirnespor’da adeta bir yaprak dökümüne neden oldu. Takımın 10 oyuncusunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilip ceza […]

Asensio’dan Galatasaray’a derbi öncesi meydan okuma! “Pazartesi görüşürüz” mesajı gündem oldu
Spor
28 Kasım 2025
Asensio’dan Galatasaray’a derbi öncesi meydan okuma! “Pazartesi görüşürüz” mesajı gündem oldu

Fenerbahçe’nin yıldız isimlerinden Marco Asensio, Ferencvaros maçından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray derbisine göz kırptı. İspanyol oyuncunun “Pazartesi buluşuyoruz” notu, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Fenerbahçe’nin tecrübeli isimlerinden Marco Asensio, Avrupa Ligi’nde oynanan Ferencvaros karşılaşması sonrası yaptığı paylaşımla derbi atmosferini şimdiden hareketlendirdi. Pazartesi akşamı Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisine gönderme yapan yıldız oyuncunun […]

Galatasaray’dan derbi öncesi rekor motivasyon hamlesi: 1 milyon euro prim kararı
Spor
28 Kasım 2025
Galatasaray’dan derbi öncesi rekor motivasyon hamlesi: 1 milyon euro prim kararı

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray cephesinde motivasyonu artıracak büyük bir adım atıldı. Yönetim, oyunculara 1 milyon Euro prim vadetti; Okan Buruk ise hazırlık sürecini olağan düzen içinde sürdürme kararı aldı. Süper Lig’de nefesler tutuldu, gözler pazartesi akşamı Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yönetim, kritik maç öncesi takımı zirveye taşıyacak büyük bir motivasyon paketi açıkladı. Derbiyi […]

Beşiktaş’tan devre arasında büyük sürpriz! David Alaba için resmi hamle geliyor
Spor
27 Kasım 2025
Beşiktaş’tan devre arasında büyük sürpriz! David Alaba için resmi hamle geliyor

Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların listesine son olarak Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı David Alaba’nın girdiği öğrenildi. Beşiktaş, ocak ayı transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için büyük bir planlama içine girdi. Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın’ın yürüttüğü çalışma kapsamında takımın eksik bölgelerine en az dört takviye yapılması […]

18:30, 30 Kasım 2025
Airbus’ta dev yazılım alarmı: 6 bin uçak güncellemeye alındı, Türkiye’de 15 uçak yere çekildi
18:24, 30 Kasım 2025
1999–2008 Arası SGK Girişlilere Büyük Fırsat: 5 Yıl Erken Emeklilik Yolu Açılıyor
17:30, 30 Kasım 2025
Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan çıkış: Öcalan, Bahçeli için darbe ihtimalinden söz etti
16:43, 30 Kasım 2025
Türkiye’de deprem riski dünyanın hiçbir yerinde yok! Moriwaki’den dikkat çeken hazırlık listesi
15:30, 30 Kasım 2025
İlişki nihayet doğrulandı! Bürsin ve Yağcıoğlu’ndan ilk aşk karesi geldi
14:30, 30 Kasım 2025
CHP’de kritik gün! Özgür Özel’in PM listesi kulisleri hareketlendirdi
14:30, 30 Kasım 2025
BİM, 2 Aralık Salı Aktüel Fırsatlarını Duyurdu: Mutfaktan atıştırmalığa onlarca üründe dev kampanya!
12:30, 30 Kasım 2025
29 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Cumartesi gecesine damga vuran yapım belli oldu: Üç kategoride tek lider