Beşiktaş’ta beklenmedik gelişme! Ayrılık iddiaları tersine döndü! Rafa Silva takıma geri dönüyor mu?

Son haftalarda mutsuzluğu ve ayrılık isteğiyle gündeme gelen Rafa Silva hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızın Fatih Karagümrük maçı sonrası takımla antrenmanlara dönebileceği öğrenildi.

Beşiktaş’ta sezonun en çok konuşulan isimlerinden Rafa Silva, uzun süredir iddialar ve belirsizliklerle gündemi meşgul ediyordu. Takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Portekizli futbolcunun antrenmanlara çıkmaması camiada kriz havası yaratmıştı. Ancak bugün gelen bilgiler, sürecin tamamen farklı bir yöne evrildiğini işaret ediyor.

RAFA SİLVA’DAN TESİSLERDE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Sabah’ın haberine göre yıldız futbolcu, dün kulüp tesislerinde bazı takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Fiziksel çalışmalarında sona yaklaştığı belirtilen Silva’nın, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından yapılacak ilk takım antrenmanında yer alma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

GAZİANTEP FK MAÇINDA KADROYA DÖNEBİLİR

Rafa Silva’nın takımla idmanlara katılması ve fiziksel açığını kapatması halinde Süper Lig’de önümüzdeki hafta oynanacak Gaziantep FK mücadelesinin kadrosunda bulunabileceği ifade ediliyor.

Teknik ekibin, oyuncunun durumunu adım adım yakından takip ettiği belirtiliyor.

SERGEN YALÇI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Silva hakkındaki sorulara şöyle yanıt vermişti:

“Oyuncu bizim için çok kıymetli.”

“Antrenmana çıkmak isterse kapımız açık. Hafta sonu yine oynatırız.”

“Oyuncu tarafında büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum.”

“Ancak kendisi iletişimi kapattı, menajeri üzerinden haber alıyoruz.”

Bu açıklamalar, oyuncu cephesi ile kulüp arasındaki iletişim sorununu gözler önüne sermişti.

BEŞİKTAŞ’TA RAFA SİLVA BELİRSİZLİĞİ ÇÖZÜLÜYOR MU?

Son yaşanan gelişme, Beşiktaş cephesinde bir “yumuşama sinyali” olarak değerlendiriliyor.

Yıldız futbolcunun yeniden takıma dönecek olması, hem teknik heyet hem de taraftarlar açısından önemli bir moral artışı yaratabilir.

