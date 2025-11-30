Beşiktaş’ta beklenmedik gelişme! Ayrılık iddiaları tersine döndü! Rafa Silva takıma geri dönüyor mu?

Son haftalarda mutsuzluğu ve ayrılık isteğiyle gündeme gelen Rafa Silva hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızın Fatih Karagümrük maçı sonrası takımla antrenmanlara dönebileceği öğrenildi.
Beşiktaş’ta sezonun en çok konuşulan isimlerinden Rafa Silva, uzun süredir iddialar ve belirsizliklerle gündemi meşgul ediyordu. Takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Portekizli futbolcunun antrenmanlara çıkmaması camiada kriz havası yaratmıştı. Ancak bugün gelen bilgiler, sürecin tamamen farklı bir yöne evrildiğini işaret ediyor.
Sabah’ın haberine göre yıldız futbolcu, dün kulüp tesislerinde bazı takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek sohbet etti.
Fiziksel çalışmalarında sona yaklaştığı belirtilen Silva’nın, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından yapılacak ilk takım antrenmanında yer alma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.
Rafa Silva’nın takımla idmanlara katılması ve fiziksel açığını kapatması halinde Süper Lig’de önümüzdeki hafta oynanacak Gaziantep FK mücadelesinin kadrosunda bulunabileceği ifade ediliyor.
Teknik ekibin, oyuncunun durumunu adım adım yakından takip ettiği belirtiliyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Silva hakkındaki sorulara şöyle yanıt vermişti:
Bu açıklamalar, oyuncu cephesi ile kulüp arasındaki iletişim sorununu gözler önüne sermişti.
Son yaşanan gelişme, Beşiktaş cephesinde bir “yumuşama sinyali” olarak değerlendiriliyor.
Yıldız futbolcunun yeniden takıma dönecek olması, hem teknik heyet hem de taraftarlar açısından önemli bir moral artışı yaratabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi öncesi takım arkadaşlarına yaptığı motivasyon konuşmasıyla dikkat çekti. Arjantinli golcü, “Kadıköy’e lider gidip lider döneceğiz” sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Union Saint-Gilloise karşısında alınan sürpriz mağlubiyetin ardından tüm mesaisini Fenerbahçe derbisine ayıran Galatasaray’da, takım kaptanı Mauro Icardi’nin soyunma odasında yaptığı konuşma gündem oldu. Sakatların birer birer takıma dönmesiyle morallerin yükseldiği […]
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in Afrika Uluslar Kupası süreci nedeniyle Fenerbahçe derbisinin yanı sıra Monaco maçını da kaçırabileceği iddiası Galatasaray’da endişe yarattı. Yönetim ve teknik ekip seferberlik başlattı. Galatasaray, sakatlıklar ve cezalarla boğuştuğu kritik dönemde gözünü tamamen Victor Osimhen’in durumuna çevirmiş durumda. Fenerbahçe derbisi öncesi özel tedavi programıyla hazırlanan yıldız golcünün, Afrika Uluslar Kupası kampları nedeniyle […]
Bahis soruşturması kapsamında 10 futbolcusuna ceza verilen Edirnespor’da başkan Onur Yaren Ayaydın, hem kadro krizini hem de futbolcuların “küçük kuponlarla” yaptığını söylediği bahisleri anlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türk futbolunda son haftaların en büyük tartışması olan bahis soruşturması, Edirnespor’da adeta bir yaprak dökümüne neden oldu. Takımın 10 oyuncusunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilip ceza […]
Fenerbahçe’nin yıldız isimlerinden Marco Asensio, Ferencvaros maçından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray derbisine göz kırptı. İspanyol oyuncunun “Pazartesi buluşuyoruz” notu, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Fenerbahçe’nin tecrübeli isimlerinden Marco Asensio, Avrupa Ligi’nde oynanan Ferencvaros karşılaşması sonrası yaptığı paylaşımla derbi atmosferini şimdiden hareketlendirdi. Pazartesi akşamı Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisine gönderme yapan yıldız oyuncunun […]
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray cephesinde motivasyonu artıracak büyük bir adım atıldı. Yönetim, oyunculara 1 milyon Euro prim vadetti; Okan Buruk ise hazırlık sürecini olağan düzen içinde sürdürme kararı aldı. Süper Lig’de nefesler tutuldu, gözler pazartesi akşamı Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yönetim, kritik maç öncesi takımı zirveye taşıyacak büyük bir motivasyon paketi açıkladı. Derbiyi […]
Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların listesine son olarak Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı David Alaba’nın girdiği öğrenildi. Beşiktaş, ocak ayı transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için büyük bir planlama içine girdi. Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın’ın yürüttüğü çalışma kapsamında takımın eksik bölgelerine en az dört takviye yapılması […]