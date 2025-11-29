Derbi öncesi tansiyonu yükselten sözler! Icardi’den Fenerbahçelileri kızdıracak çıkış

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi öncesi takım arkadaşlarına yaptığı motivasyon konuşmasıyla dikkat çekti. Arjantinli golcü, “Kadıköy’e lider gidip lider döneceğiz” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
Union Saint-Gilloise karşısında alınan sürpriz mağlubiyetin ardından tüm mesaisini Fenerbahçe derbisine ayıran Galatasaray’da, takım kaptanı Mauro Icardi’nin soyunma odasında yaptığı konuşma gündem oldu. Sakatların birer birer takıma dönmesiyle morallerin yükseldiği Kemerburgaz tesislerinde Icardi, arkadaşlarına hem meydan okuyan hem de tartışma yaratacak mesajlar verdi.
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Arjantinli yıldız, cuma günü yapılan antrenmandan önce takım arkadaşlarını etrafına toplayarak motivasyon konuşması yaptı.
Icardi, Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de gösterdiği üstünlüğe vurgu yaparak:
“Yıllardır Kadıköy’e gidiyoruz, kazanıp geri dönüyoruz. Bu bizim rutinimiz. Yine öyle olacak.”
sözlerini kullandı.
32 yaşındaki golcü, konuşmasında takımın kalitesine olan güvenini de dile getirdi.
Icardi, sarı-kırmızılıların oyun gücüne vurgu yaparak:
ifadelerini kullandı.
Bu konuşmanın takımdaki motivasyonu yükselttiği, oyuncuların da Icardi’nin sözlerine destek verdiği aktarıldı.
Union Saint-Gilloise mağlubiyetinin ardından kısa sürede toparlanan sarı-kırmızılılarda gözler tamamen derbiye çevrildi.
Sakat oyuncuların iyileşmesi ve kadroya dönmesi, teknik heyetin elini güçlendirirken, takım içinde rekabeti de artırdı.
Icardi’nin bu çıkışı, hem takım arkadaşlarını hem de taraftarları ateşleyen bir mesaj olarak yorumlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
