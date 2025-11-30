İlişki nihayet doğrulandı! Bürsin ve Yağcıoğlu’ndan ilk aşk karesi geldi

Uzun süredir haklarında çıkan aşk iddialarıyla gündemi meşgul eden Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu, sessizliklerini sonunda bozdu. İkili, sosyal medyada paylaşılan ayna pozu ile ilk kez birlikte görüntülenerek ilişkilerini resmen duyurdu.

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminin merkezinde yer alan Kerem Bürsin, haftalardır sosyal medyanın en çok konuşulan aşk söylentilerine nokta koydu. Bir süredir fenomen Selin Yağcıoğlu ile birlikte olduğu iddia edilen Bürsin, ilk kareyi nihayet paylaştı. Yağcıoğlu’nun Instagram hesabından yayımladığı ayna pozu, ikilinin aylar süren sessizliğini bozarak ilişkiyi doğrulayan ilk görüntü oldu.

AŞK SÖYLENTİLERİ AYRILIK SONRASI ALEVLENMİŞTİ

Kerem Bürsin’in son ilişkisi Melisa Sabancı Tapan’la sürpriz bir şekilde sona ermesinin ardından oyuncunun adı, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile anılmaya başlamıştı.

İkilinin birlikte görüntülenmemesi dedikoduları daha da büyütürken, tarafların herhangi bir açıklama yapmaması merakı artırmıştı.

ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ YORUMU ŞÜPHELERİ GÜÇLENDİRDİ

Geçtiğimiz hafta Bürsin’in, Yağcıoğlu’nun doğum günü paylaşımına yaptığı “Doğum günü kızı… Daha çok güzellik kızı gibi olsun.” yorumunun ardından gözler bir kez daha çifte çevrilmiş, bu mesaj sosyal medyada “açık aşk ilanı” olarak değerlendirilmişti.

Ancak buna rağmen Bürsin ve Yağcıoğlu, birlikte görüntü vermekten kaçınarak sessizliğini korumuştu.

İLK AŞK KARESİ GELDİ: AYNA KARŞISINDA POZ

Beklenen an sonunda geldi. Selin Yağcıoğlu, Instagram hesabından Kerem Bürsin’le birlikte çekilmiş ilk kareyi paylaştı.

Ayna karşısında çekilen fotoğrafta çift yüzlerini tam olarak göstermese de, yan yana verdikleri poz ilişkilerini net biçimde doğruladı.

Gönderi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlardan “nihayet”, “çok yakıştınız”, “mutluluklar” yorumları yağdı.

