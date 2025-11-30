İlişki nihayet doğrulandı! Bürsin ve Yağcıoğlu’ndan ilk aşk karesi geldi

Uzun süredir haklarında çıkan aşk iddialarıyla gündemi meşgul eden Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu, sessizliklerini sonunda bozdu. İkili, sosyal medyada paylaşılan ayna pozu ile ilk kez birlikte görüntülenerek ilişkilerini resmen duyurdu.
Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminin merkezinde yer alan Kerem Bürsin, haftalardır sosyal medyanın en çok konuşulan aşk söylentilerine nokta koydu. Bir süredir fenomen Selin Yağcıoğlu ile birlikte olduğu iddia edilen Bürsin, ilk kareyi nihayet paylaştı. Yağcıoğlu’nun Instagram hesabından yayımladığı ayna pozu, ikilinin aylar süren sessizliğini bozarak ilişkiyi doğrulayan ilk görüntü oldu.
Kerem Bürsin’in son ilişkisi Melisa Sabancı Tapan’la sürpriz bir şekilde sona ermesinin ardından oyuncunun adı, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile anılmaya başlamıştı.
İkilinin birlikte görüntülenmemesi dedikoduları daha da büyütürken, tarafların herhangi bir açıklama yapmaması merakı artırmıştı.
Geçtiğimiz hafta Bürsin’in, Yağcıoğlu’nun doğum günü paylaşımına yaptığı “Doğum günü kızı… Daha çok güzellik kızı gibi olsun.” yorumunun ardından gözler bir kez daha çifte çevrilmiş, bu mesaj sosyal medyada “açık aşk ilanı” olarak değerlendirilmişti.
Ancak buna rağmen Bürsin ve Yağcıoğlu, birlikte görüntü vermekten kaçınarak sessizliğini korumuştu.
Beklenen an sonunda geldi. Selin Yağcıoğlu, Instagram hesabından Kerem Bürsin’le birlikte çekilmiş ilk kareyi paylaştı.
Ayna karşısında çekilen fotoğrafta çift yüzlerini tam olarak göstermese de, yan yana verdikleri poz ilişkilerini net biçimde doğruladı.
Gönderi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlardan “nihayet”, “çok yakıştınız”, “mutluluklar” yorumları yağdı.
Kaynak: Haber Merkezi
NOW’un sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı’na sürpriz bir isim katıldı. Yıldız karakteri için uzun süredir beklenen yeni partner sonunda kadroya dahil oldu. Dizide aşk üçgeni daha da büyüyor. NOW ekranlarının yeni sezonda en hızlı yükselen yapımlarından biri olan Halef: Köklerin Çağrısı, reytinglerdeki başarısını her hafta biraz daha yukarı taşıyor. İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz ve […]
Demet Akalın ve Berkay arasındaki yıllar süren soğukluk beklenmedik bir buluşmayla son buldu. Duygusal anların yaşandığı barışma görüşmesinde Akalın gözyaşlarını tutamadı. Türk pop müziğinin iki ünlü ismi Demet Akalın ve Berkay arasında yıllardır devam eden küslük nihayet sona erdi. Uzun süre birbirleriyle konuşmayan ikili, geçen hafta bir araya gelerek barıştı. Buluşmada duygu dolu anlar yaşanırken, […]
‘Bez Bebek’ dizisindeki iddialar sonrası kameraların karşısına geçen Evrim Akın, yaşananların kendisini derinden sarstığını söyleyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Akın’ın açıklamalarının ardından eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez de sessizliğini bozdu. ‘Bez Bebek’ dizisinin çocuk oyuncularından Asena Keskinci’nin ortaya attığı iddialar, günlerdir magazin gündemini meşgul ederken, sessizliğini koruyan Evrim Akın basın toplantısı düzenleyerek ilk kez konuştu. Duygusal […]
Kızılcık Şerbeti’nde Seray Kaya’nın kadroya katılmasının ardından başlayan jenerik sıralaması tartışması büyürken, Doğukan Güngör’ün sosyal medya hamlesi gündemi sallamıştı. Yapım şirketi Gold Film, tansiyonu düşürecek bir çözüm bularak krizi kapatma kararı aldı. Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bu kez ekran başarısıyla değil, kulislerde patlak veren jenerik tartışmasıyla gündeme geldi. Yeni transfer Seray Kaya’nın […]
Yeni sezonun iddialı yapımlarından “Veliaht”, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde beklenen çıkışı bir türlü yakalayamadı. Son bölümdeki sert düşüş sonrası kulislerde “erken final” söylentileri yeniden alevlendi. Televizyon dünyasında yeni sezon rekabeti tüm hızıyla sürerken, bazı diziler seyircinin ilgisini yakalayıp yoluna devam ederken, bazıları reyting savaşında zorlu bir sınav veriyor. Show TV’nin Akın Akınözü ve Serra […]
Kızını kalabalıktan uzak büyütmek isteyen ünlü oyuncu Burcu Biricik, İstanbul’u geride bırakarak Ayvalık’ta butik otel işletmeye başladı. Biricik’in doğal yaşam tercihinin ardındaki neden ve yeni düzeni sosyal medyada büyük ilgi gördü. Son yıllarda ekranlarda daha az görünmesinin nedeni merak edilen Burcu Biricik’in, kızı Luna’nın doğumuyla birlikte hayatında köklü bir değişiklik yaptığı ortaya çıktı. İstanbul’un yoğun […]