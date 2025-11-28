Reyting çanları çalıyor! Show tv’nin yeni dizisi Veliaht için erken final iddiası güçleniyor

Yeni sezonun iddialı yapımlarından “Veliaht”, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde beklenen çıkışı bir türlü yakalayamadı. Son bölümdeki sert düşüş sonrası kulislerde “erken final” söylentileri yeniden alevlendi.

Televizyon dünyasında yeni sezon rekabeti tüm hızıyla sürerken, bazı diziler seyircinin ilgisini yakalayıp yoluna devam ederken, bazıları reyting savaşında zorlu bir sınav veriyor. Show TV’nin Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ü bir araya getiren yeni dizisi Veliaht da bu sezon beklentilerin altında kalan yapımlardan biri oldu. Son haftalarda reytinglerde gözle görülür bir düşüş yaşayan dizi için “erken final” iddiaları giderek güçleniyor.

VELİAHT REYTİNGLERDE BİR TÜRLÜ YÜKSELEMEDİ

Başrolleri ve hikâyesiyle sezona iddialı bir giriş yapan Veliaht, beklentilerin aksine reyting sıralamalarında aradığı ivmeyi bir türlü yakalayamadı. Yayınlanan son bölümde:

Total’de: 8.

AB’de: 5.

ABC1’de: 7.

sıralamasında yer alan yapım, aynı gün karşısında yalnızca Halef dizisi olmasına rağmen beklenen performansı sergileyemedi.

KULİSLERDE “ERKEN FİNAL” FISILTILARI

Dizi ekibi tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da, hem reytinglerdeki düşüş hem de sosyal medyadaki tartışmalar, kulislerde erken final ihtimalini gündeme getirdi. Kanal yönetiminin birkaç bölüm daha sonuçları takip edeceği, ancak kısa vadede yükseliş yaşanmazsa final kararının masaya gelebileceği konuşuluyor.

İZLEYİCİ ENDİŞELİ: “BÖYLE GİDERSE BİTER”

Sosyal medyada diziyi yakından takip eden izleyicilerin yorumları da benzer yönde:

“Senaryo güzel ama reytingler toparlanmazsa bu iş zor.”

“Akın Akınözü’nün hatırına izliyoruz ama rekabet çok güçlü.”

Diziye gönül verenler, hikâyenin toparlanması için senaryo ekibinden daha güçlü bir hamle bekliyor.

KARAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA VERİLECEK

Veliaht şimdilik yayın hayatına devam ediyor. Ancak reyting grafiğinin kısa sürede yükselmeye başlamaması durumunda erken final ihtimalinin ciddi bir senaryoya dönüşeceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi