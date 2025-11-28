Kadıköy Gazetesi

Kızılcık Şerbeti'nde jenerik krizi büyüyor! Doğukan Güngör'ün isyanına yapım şirketinden "orta yol" formülü

Kızılcık Şerbeti’nde jenerik krizi büyüyor! Doğukan Güngör’ün isyanına yapım şirketinden “orta yol” formülü

Yayınlanma:
Güncellenme:
Züleyha Karan Yönetici
Kızılcık Şerbeti’nde jenerik krizi büyüyor! Doğukan Güngör’ün isyanına yapım şirketinden “orta yol” formülü

Kızılcık Şerbeti’nde Seray Kaya’nın kadroya katılmasının ardından başlayan jenerik sıralaması tartışması büyürken, Doğukan Güngör’ün sosyal medya hamlesi gündemi sallamıştı. Yapım şirketi Gold Film, tansiyonu düşürecek bir çözüm bularak krizi kapatma kararı aldı.

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bu kez ekran başarısıyla değil, kulislerde patlak veren jenerik tartışmasıyla gündeme geldi. Yeni transfer Seray Kaya’nın adının jenerikte Doğukan Güngör’den önce yazılması, genç oyuncunun sert tepkisine ve dizinin resmi Instagram hesabını takipten çıkmasına neden olmuştu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran gerilim sonrası yapım şirketi Gold Film devreye girdi ve iki tarafı da memnun edecek bir formülde uzlaşı sağlandı.

YENİ PARTNER GELİNCE SIRALAMA KRİZİ PATLADI

Sıla Türkoğlu’nun vedasının ardından Seray Kaya’nın diziye dahil olması, hikâyede yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülmüştü. Ancak ilk bölümde yayınlanan jenerikte Kaya’nın adının Doğukan Güngör’den önce yer alması, Güngör’ün beklenmedik bir çıkış yapmasına yol açtı. Oyuncu, tepki olarak dizinin Instagram hesabını anında takipten çıkardı.

SERAY KAYA’DAN SOĞUK YANIT: “İLGİLENMİYORUM”

Gelişmeler sosyal medyada hızla yayılırken, Seray Kaya’ya konuyla ilgili sorular yöneltildi. Kaya ise polemiğe dahil olmak istemediğini belirterek, “İlgilenmiyorum” ifadeleriyle tartışmayı daha da büyütmeden geçiştirdi.

GOLD FİLM’DEN DENGE HAMLESİ

Tansiyonun yükselmesi üzerine yapım şirketi Gold Film harekete geçti. Birsen Altuntaş’ın aktardığı kulis bilgilerine göre şirket, jenerik sıralamasının iki oyuncu arasında dönüşümlü olarak kullanılmasına karar verdi. Böylece hem Seray Kaya’nın hem de Doğukan Güngör’nın adı jeneriğin ikinci sayfasında periyodik şekilde ilk sırada yer alacak.

KRİZ ŞİMDİLİK SONA ERDİ

Bu kararın ardından yapım cephesinde tansiyonun düştüğü, ekip içinde çalışmaların normal seyrinde sürdüğü öğrenildi. Dizinin yeni bölümlerinde jenerik sıralamasının nasıl düzenleneceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

