Sosyal medya bu anı konuşuyor! Demet Akalın’ın yıllar sonra gelen barışma gözyaşları

Demet Akalın ve Berkay arasındaki yıllar süren soğukluk beklenmedik bir buluşmayla son buldu. Duygusal anların yaşandığı barışma görüşmesinde Akalın gözyaşlarını tutamadı.

Türk pop müziğinin iki ünlü ismi Demet Akalın ve Berkay arasında yıllardır devam eden küslük nihayet sona erdi. Uzun süre birbirleriyle konuşmayan ikili, geçen hafta bir araya gelerek barıştı. Buluşmada duygu dolu anlar yaşanırken, Akalın’ın gözyaşlarına hâkim olamadığı görüldü. Ünlü şarkıcı, barışma anına dair paylaşımında “Çok özlemişim” ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN VE BERKAY BARIŞTI: DUYGU DOLU GÖRÜŞME

Gerginliğin uzun süredir sürdüğü ikili, aralarındaki buzları tamamen eritti.

Buluşmada birbirlerine sarılarak hasret gideren Akalın ve Berkay’ın barışma anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda:

“Ne güzeldi Cumartesi… Çok özlemişim çok.”

sözleriyle duygularını dile getirdi.

PEKİ BU KÜSLÜK NASIL BAŞLAMIŞTI?

Demet Akalın ile Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin arasında yıllar önce yaşanan “hediye saat” krizi, iki ünlü ismin arasını açmıştı.

Akalın’ın hediye ettiği saatin satılmak istenmesi üzerine başlayan tartışma büyümüş, taraflar birbirleri hakkında sert açıklamalar yapmıştı. Bu gerginlik, uzun süre süren bir küslük dönemine dönüşmüştü.

“KİMSEYLE KÜSMEK İSTEMİYORUM” DEMİŞTİ

Akalın’ın geçmişte başka ünlülerle yaşadığı kırgınlıklar da zaman zaman gündeme gelmişti.

Özellikle 2021 yılında Fatih Ürek ile aralarının açılması çok konuşulmuş; Ürek’in bir televizyon programında söylediği sözler Akalın’ı kızdırmış, iki isim arasında sert bir polemik yaşanmıştı.

Ürek’in “Ablamın cenazesinde bile aramadı” açıklaması karşısında eleştirilerin hedefi olan Akalın, yıllar sonra yaptığı bir değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kimseyle küs gitmek istemiyorum.”

“Fatih’in hastalandığını öğrenince ilk düşündüğüm şey ‘İyi ki barışmışım’ oldu.”

“Ölmeden vasiyetimi yapmak istiyorum.”

Akalın’ın bu sözleri, son dönemde kırgınlıklarını bir bir geride bırakmaya çalıştığını da gözler önüne seriyordu.

BARIŞMA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Akalın ve Berkay’ın yıllar sonra gelen barışması, hem müzik dünyasında hem sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hayranları, iki ismin yeniden bir araya gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, barışma anı kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi