CHP’de kritik gün! Özgür Özel’in PM listesi kulisleri hareketlendirdi

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı üçüncü gününde seçim atmosferine sahne oluyor. 1385 delege Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini belirlemek için sandık başına giderken, Özgür Özel’in sabah saatlerinde netleştirdiği anahtar listesinin delinip delinmeyeceği siyasetin en sıcak başlığı hâline geldi.
CHP’de üç gün süren kurultay maratonu bugün yapılacak PM ve YDK seçimleriyle tamamlanıyor. Ankara Spor Salonu’nda sabah erken saatlerde yeniden başlayan oturumlarda delegeler, 80 kişilik yeni Parti Meclisi kadrosu ile Yüksek Disiplin Kurulu’nun asıl ve yedek üyelerini belirleyecek. Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğunu koruduğu kurultayın final gününde en çok merak edilen konu ise genel merkezin hazırladığı anahtar listenin ne ölçüde karşılık bulacağı.
CHP’nin 39. Olağan Kurultayı, tüzük ve program değişikliklerinin ardından bugün seçim gündemiyle devam ediyor. İlk iki gün program, tüzük ve raporların kabul edilmesiyle sona ererken, üçüncü gün tamamen PM ve YDK seçimlerine ayrıldı.
Bu yıl yapılan tüzük değişikliğiyle PM üye sayısı 60’tan 80’e çıkarıldığı için, delegelerin oy kullanacağı listenin kapsamı önceki kurultaylara göre daha geniş.
Salonun içi ve dışı, PM için yarışan adayların afişleri ve stantlarıyla adeta seçim alanına dönüştü.
Kulis bilgilerine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde uzun süredir üzerinde çalıştığı 80 kişilik anahtar listesini son hâline getirdi.
Parti kaynakları, mevcut MYK üyelerinin tamamının listede yer aldığı bilgisini doğrularken, bazı yeni isimlerin de PM’ye taşınmasının beklendiği ifade ediliyor.
Başvuruların düşük olması ise Özel’in listesinin “delinme ihtimalinin” zayıfladığı yönünde yorumlanıyor.
Kurultay salonunda en çok konuşulan başlıklardan biri PM yarışına dair başvuru sayısı oldu. Kulislerde, genel merkezin hazırladığı anahtar listenin dışında sınırlı sayıda adaylık başvurusu geldiği belirtiliyor.
Bu durum delegelerin büyük bölümünün parti yönetiminin belirlediği listeye sadık kalacağı şeklinde değerlendiriliyor.
Yine de CHP kurultaylarının zaman zaman sürprizlere sahne olduğu hatırlatılarak, “puanı yüksek adaylar” ile “saha çalışması güçlü olanların” listeyi zorlayabileceği görüşleri de dile getiriliyor.
PM’nin genişlemesi, bazı eski MYK üyeleri ve gölge kabineden isimlerin PM’ye kaydırılma ihtimalini artırmış durumda. Bu tablo, önümüzdeki dönemde parti içi dengelerin yeniden şekillenebileceği yorumlarına yol açıyor.
Özellikle “değişim” sürecinde öne çıkan bazı isimlerin hem PM’de hem de yeni dönemde MYK’da kendilerine yer bulabileceği kulislerde konuşulan başlıklar arasında.
Özgür Özel dün yaptığı konuşmada kurultayın önemine vurgu yaparak, “Bu kurultay muhalefetteki son kurultayımız olacak. Bir sonraki kurultay iktidardaki ilk kurultayımızdır.” ifadelerini kullanmıştı.
Bu çıkış hem salonda hem de parti tabanında büyük karşılık bulurken, bugün şekillenecek kadronun CHP’yi 2028 seçimlerine taşıyacak çekirdek ekip olacağı belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
