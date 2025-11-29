Suriye’den İsrail’e sert mesaj! Bakan Hamza Mustafa: “İşgal bitmeden barış mümkün değil”

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, İsrail’in Beyt Cin’e düzenlediği saldırının ardından bölgeyi ziyaret ederek Tel Aviv yönetimine sert tepki gösterdi. Mustafa, işgal altındaki bölgelerden çekilme olmadan hiçbir barış ihtimalinin masada olmayacağını söyledi.
Suriye ile İsrail arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. İsrail’in Şam kırsalındaki Beyt Cin köyünü hedef alan saldırısı sonrasında bölgeyi ziyaret eden Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, hem taziye mesajı verdi hem de net bir siyasi tavır ortaya koydu. Mustafa, İsrail’in artan saldırılarının Suriye’nin istikrarını hedef aldığını belirterek, “Suriye halkı onuru için mücadele etmeyi sürdürecek” ifadelerini kullandı.
İsrail saldırısında yaşamını yitirenlerin aileleriyle bir araya gelen Bakan Mustafa, Enformasyon Bakan Yardımcısı Ubada Kocan ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.
Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada İsrail’i hedef alan Mustafa, şu ifadeleri kullandı:
Bakan, hükümet adına taziyelerini ileterek saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
Mustafa konuşmasında Suriye halkının dirençli duruşuna vurgu yaptı.
Halkın, “onuruyla yaşamak ile aşağılanmayı kabul etmek” arasında bir tercih yapmaya zorlandığı her durumda mücadeleyi seçtiğini ifade ederek:
“Suriye halkı onur mücadelesinden asla vazgeçmeyecek.”
dedi.
Saldırının hedef aldığı Beyt Cin köyünün ülke tarihinde önemli bir sembol taşıdığını hatırlatan Bakan Mustafa, bölgenin hem devrim döneminde hem de günümüzde stratejik bir değer barındırdığını söyledi.
Devletin Beyt Cin için yeni projeler hazırladığını aktaran Mustafa, “Sadece isim olarak değil, fiilen burada olacağız” diyerek yatırımların artacağını belirtti.
Mustafa, İsrail’in saldırılarını değerlendirdiği bölümde, Tel Aviv yönetiminin Suriye’nin gelişimini kendi çıkarlarına karşı bir tehdit olarak gördüğünü savundu.
sözleriyle İsrail’e yönelik eleştirilerini sürdürdü.
Suriye hükümetinin saldırıya verdiği karşılığın yalnızca askeri boyutta değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Bakan Mustafa, yapılan hamlenin bölgesel dengeleri değiştiren bir siyasi mesaj niteliği taşıdığını söyledi.
“Halkın birlik içinde verdiği tepki, yeni bir dönemin başlangıcıdır.”
diyen Mustafa, İsrail’in dayatmalarına karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini ifade etti.
Açıklamasının sonunda İsrail’e çağrı yapan Mustafa, sözlerini şu net ifadelerle noktaladı:
Kaynak: Haber Merkezi
