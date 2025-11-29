Suriye’den İsrail’e sert mesaj! Bakan Hamza Mustafa: “İşgal bitmeden barış mümkün değil”

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, İsrail’in Beyt Cin’e düzenlediği saldırının ardından bölgeyi ziyaret ederek Tel Aviv yönetimine sert tepki gösterdi. Mustafa, işgal altındaki bölgelerden çekilme olmadan hiçbir barış ihtimalinin masada olmayacağını söyledi.

Suriye ile İsrail arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. İsrail’in Şam kırsalındaki Beyt Cin köyünü hedef alan saldırısı sonrasında bölgeyi ziyaret eden Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, hem taziye mesajı verdi hem de net bir siyasi tavır ortaya koydu. Mustafa, İsrail’in artan saldırılarının Suriye’nin istikrarını hedef aldığını belirterek, “Suriye halkı onuru için mücadele etmeyi sürdürecek” ifadelerini kullandı.

BAKAN MUSTAFA’DAN SALDIRI BÖLGESİNDE NET MESAJLAR

İsrail saldırısında yaşamını yitirenlerin aileleriyle bir araya gelen Bakan Mustafa, Enformasyon Bakan Yardımcısı Ubada Kocan ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada İsrail’i hedef alan Mustafa, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail, 8 Aralık 2024’ten sonra işgal ettiği tüm bölgelerden çekilmedikçe hiçbir güvenlik ya da barış anlaşması mümkün değildir.”

“Saldırılar, ülkemizin istikrarını ve kalkınmasını baltalamayı amaçlıyor.”

Bakan, hükümet adına taziyelerini ileterek saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

“SURİYE HALKI ZİLLETİ DEĞİL, ONURU SEÇECEK”

Mustafa konuşmasında Suriye halkının dirençli duruşuna vurgu yaptı.

Halkın, “onuruyla yaşamak ile aşağılanmayı kabul etmek” arasında bir tercih yapmaya zorlandığı her durumda mücadeleyi seçtiğini ifade ederek:

“Suriye halkı onur mücadelesinden asla vazgeçmeyecek.”

dedi.

BEYT CİN’İN STRATEJİK ÖNEMİ: “BU BÖLGEYİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Saldırının hedef aldığı Beyt Cin köyünün ülke tarihinde önemli bir sembol taşıdığını hatırlatan Bakan Mustafa, bölgenin hem devrim döneminde hem de günümüzde stratejik bir değer barındırdığını söyledi.

Devletin Beyt Cin için yeni projeler hazırladığını aktaran Mustafa, “Sadece isim olarak değil, fiilen burada olacağız” diyerek yatırımların artacağını belirtti.

“İSRAİL’İN SALDIRILARI SURİYE’NİN KALKINMASINI TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR”

Mustafa, İsrail’in saldırılarını değerlendirdiği bölümde, Tel Aviv yönetiminin Suriye’nin gelişimini kendi çıkarlarına karşı bir tehdit olarak gördüğünü savundu.

“Operasyon merkezi olmak istemiyoruz. Bu ülke için hedefimiz kalkınma ve istikrardır.”

“İsrail’in artan saldırıları, bölgede barışa değil kaosa hizmet ediyor.”

sözleriyle İsrail’e yönelik eleştirilerini sürdürdü.

“BEYT CİN’E YANIT SADECE ASKERİ DEĞİL, SİYASİ BİR MESAJDI”

Suriye hükümetinin saldırıya verdiği karşılığın yalnızca askeri boyutta değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Bakan Mustafa, yapılan hamlenin bölgesel dengeleri değiştiren bir siyasi mesaj niteliği taşıdığını söyledi.

“Halkın birlik içinde verdiği tepki, yeni bir dönemin başlangıcıdır.”

diyen Mustafa, İsrail’in dayatmalarına karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini ifade etti.

“İŞGAL SÜRERKEN BARIŞ KONUŞULAMAZ”

Açıklamasının sonunda İsrail’e çağrı yapan Mustafa, sözlerini şu net ifadelerle noktaladı:

“İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilmedikçe, saldırılarını durdurmadıkça gerçek bir barış ya da güvenlik anlaşması mümkün değildir.”

Kaynak: Haber Merkezi