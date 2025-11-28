Demirtaş dosyasında yeni gelişme: Tahliye beklentisi sürerken yeni dava gündeme geldi

AİHM kararının ardından tahliye ihtimali tartışılırken Selahattin Demirtaş hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yeni bir dava dosyasının açıldığı öne sürüldü. Sürecin, “şartlı tahliye” ihtimalini yeniden gündeme taşıdığı belirtiliyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği ihlal kararının ardından Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin beklentiler artarken, dosyada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Dokuz yıldır cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı hakkında, Mersin ve Diyarbakır’da yapmış olduğu konuşmaları gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yeni bir dava açıldığı iddia edildi. Bu durum, kamuoyunda “şartlı tahliye” ihtimalinin yeniden tartışılmasına yol açtı.

DEMİRTAŞ İÇİN YENİ DAVA İDDİASI

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Coşkun’un aktardığı bilgilere göre, Selahattin Demirtaş’ın geçmiş dönem miting konuşmalarıyla ilgili yeni bir dosya hazırlandı.

Suçlamanın “cumhurbaşkanına hakaret” maddesi kapsamında değerlendirildiği ve savcılık makamınca yeni bir yargı sürecinin başlatıldığı belirtiliyor.

AİHM KARARI SONRASI GÖZLER TAHLİYE SÜRECİNDEYDİ

AİHM’in Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararı, hem siyasi hem de hukuki açıdan yeni bir tahliye tartışmasını beraberinde getirmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Tahliyesi hayırlı olur” çıkışı da siyasi dengeleri hareketlendirmişti.

“ŞARTLI TAHLİYE” SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

Coşkun’un köşesinde yer verdiği yorumda, yeni davanın zamanlamasının dikkat çekici olduğuna vurgu yapılıyor:

“Tam tahliye beklentisinin konuşulduğu bir dönemde yeni dosyanın ortaya çıkması, Demirtaş’ın şartlı tahliye olasılığıyla karşı karşıya kaldığını gösteriyor.”

Bu değerlendirme, Demirtaş’ın doğrudan tahliye yerine hukuki şartlara bağlı bir salıverilme sürecinin gündemde olabileceği yönünde yorumlandı.

SÜREÇ NASIL İLERLER?

Demirtaş dosyasında yeni dava iddiası, hem siyasi hem de hukuki tartışmaların yeniden alevlenmesine neden olurken, AİHM kararı doğrultusunda Ankara’nın atacağı adımlar merakla takip ediliyor.

Uzmanlara göre açılan yeni davanın tahliye sürecini nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

