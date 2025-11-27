Türk Askeri Ukrayna’ya mı gidiyor? MSB’den net mesaj: “TSK hazırdır”

Son günlerde sosyal medyada dolaşan “Türkiye, Ukrayna’ya asker gönderecek” iddiaları üzerine Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, TSK’nın barış ve istikrarı destekleyen tüm uluslararası girişimlerde görev alabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “Görev tanımı net bir misyon oluştuğunda Türkiye katkı sunmaya hazırdır” mesajı verdi.
Türkiye’nin Ukrayna savaşında askerî bir misyon üstlenip üstlenmeyeceği tartışılırken Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ortaya atılan iddiaları değerlendiren kapsamlı bir açıklama yaptı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünyanın birçok bölgesinde barışın tesisi için görev alabilecek güçte olduğunu vurgularken, Ukrayna’ya gönderilecek olası bir askerî katkının ancak ateşkesin sağlanması ve uluslararası bir çerçevenin oluşturulması durumunda gündeme gelebileceğinin altını çizdi.
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:
“Türk Silahlı Kuvvetleri, sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerle bölgesel barış ve istikrarın korunmasında uluslararası toplumun en güvenilir unsurlarından biridir. Rusya–Ukrayna savaşında öncelikli hedef ateşkesin sağlanmasıdır. Ardından görev tanımı net bir misyon oluşturulursa Türkiye, bu yapıya katkı sunmaya hazırdır.”
Açıklamada, Türkiye’nin tek taraflı bir asker sevkiyat planı olmadığı da vurgulandı.
Bakanlık, Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağında şehit olan personelin kimlik bilgilerinin resmi duyuru yapılmadan sosyal medyada paylaşılmasına da sert tepki gösterdi.
MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, “Şehit ailelerinin acısını hiçe sayan bu paylaşımlar arasında bazı emekli askerlerin de bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında suç duyurusu yapılmış, orduevlerine girişleri yasaklanmıştır.” dedi.
Aktürk, TSK’nın terör örgütlerine yönelik operasyonlarında son bir haftada önemli gelişmeler yaşandığını da açıkladı:
Hudut hattında yasa dışı geçiş girişimleri ise devam etti:
Yılbaşından bu yana toplam yakalanan kişi sayısı 8.999, engellenen giriş sayısı ise 59.458 olarak kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
