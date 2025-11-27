11. Yargı Paketi Meclis’te! Trafikte yol kesenlere sert darbe: 3 yıl hapis yolda

Hükümetin uzun süredir hazırladığı 11. Yargı Paketi TBMM’ye sunuldu. Teklif; infaz düzenlemelerinden organize suçla mücadeleye, kiralık araçlarla işlenen suçlara getirilen yeni yaptırımlardan GSM hatlarına sınırlamaya kadar çok sayıda kritik değişiklik içeriyor. En dikkat çeken başlıklardan biri ise trafikte yol kesme davranışına getirilen 3 yıla kadar hapis cezası.

Türkiye’nin uzun zamandır beklediği 11. Yargı Paketi, bugün resmen Meclis’e iletildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in detaylarını açıkladığı teklif, hem sosyal hayata hem de ceza adalet sistemine doğrudan etki edecek önemli düzenlemeler barındırıyor. Denetimli serbestlik sürelerinin değiştirilmesiyle yaklaşık 55 bin hükümlü için erken tahliye yolu açılırken, trafikte başka araçların önünü kesme eylemi ilk kez “bağımsız bir suç” olarak tanımlanarak hapis cezasına bağlanıyor.

55 BİN MAHKUMA YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ

Güler, pandemi döneminde ortaya çıkan infaz eşitsizliklerinin giderildiğini belirterek:

31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlarda,

3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılma imkânı sağlanacağını aktardı.

Bu düzenlemenin af niteliğinde olmadığının altını çizen Güler, amaçlarının “eşitsizliği gidermek” olduğunu vurguladı.

TRAFİKTE YOL KESME SUÇU: 3 YILA KADAR HAPİS

Son dönemde görüntüleri sık sık sosyal medyaya yansıyan trafikte yol kesme ve araç durdurma vakaları artık bağımsız bir suç olarak değerlendirilecek.

Yeni düzenlemeye göre:

Bir aracın önünü kesmek,

Sürüşünü engellemek,

Araç sahibini zorla durdurmak

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Taksirle yaralamada da cezalar yükseltiliyor:

Basit yaralamada 2 yıl,

Birden fazla kişinin yaralanması halinde 5 yıla kadar hapis.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE DAHA SERT YAPTIRIMLAR

Teklif, suç örgütleriyle mücadelede de önemli değişiklikler getiriyor:

Çocukların suç eylemlerinde araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilen ceza bir kat artırılacak.

Örgüt kurma, yönetme ve üyelik suçlarının alt ve üst sınırları yükseltilecek.

Düğün gibi kalabalık yerlerde silahla ateş etme cezası yarı oranında artırılacak.

KİRALIK ARAÇLARLA SUÇ İŞLEYENLERE AĞIR SONUÇLAR

Kiralık araçların parçalanarak satılması, suçta kullanılması ve sahte işlem yapılması artınca yeni tedbirler devreye giriyor:

Motorlu taşıtlarda güveni kötüye kullanma suçunun cezası artırılacak.

Kiralık araçların suç amaçlı kullanımına özel yaptırımlar getirilecek.

DOLANDIRICILIK VE SİBER SUÇLARA “HIZLI BLOKE” DÖNEMİ

Yeni düzenlemelerle birlikte:

Şüpheli işlemlerde banka hesapları 48 saate kadar askıya alınabilecek,

Suçta kullanılan paraya anında el konulabilecek,

Savcı tarafından istenen bilgileri 10 gün içinde teslim etmeyen bankalar ve operatörlere idari para cezası kesilecek.

GSM HATLARINA SINIRLAMA: KİMLİKSİZ HAT DÖNEMİ BİTİYOR

Dolandırıcılığın önüne geçmek için önemli bir adım daha atılıyor:

GSM hattı açmak sadece çipli kimlik kartıyla mümkün olacak.

Kişi başına hat sayısı sınırlandırılacak.

Ölen ya da tüzel kişiliği kapanan kişilere ait hatlar düzenli olarak denetlenecek.

Yabancı uyruklular için ayrıca yeni standartlar getirilecek.

DOLANDIRICILIK DAVALARI ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNE

Dolandırıcılık dosyalarının daha hızlı sonuçlanması amacıyla bu davalar artık asliye ceza mahkemelerinde görülecek.

AVUKATLIK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

AYM’nin iptal kararları doğrultusunda avukatlara yönelik disiplin hükümleri yeniden düzenlendi.

Kaynak: Haber Merkezi