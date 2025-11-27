11. Yargı Paketi Meclis’te! Trafikte yol kesenlere sert darbe: 3 yıl hapis yolda

Hükümetin uzun süredir hazırladığı 11. Yargı Paketi TBMM’ye sunuldu. Teklif; infaz düzenlemelerinden organize suçla mücadeleye, kiralık araçlarla işlenen suçlara getirilen yeni yaptırımlardan GSM hatlarına sınırlamaya kadar çok sayıda kritik değişiklik içeriyor. En dikkat çeken başlıklardan biri ise trafikte yol kesme davranışına getirilen 3 yıla kadar hapis cezası.
Türkiye’nin uzun zamandır beklediği 11. Yargı Paketi, bugün resmen Meclis’e iletildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in detaylarını açıkladığı teklif, hem sosyal hayata hem de ceza adalet sistemine doğrudan etki edecek önemli düzenlemeler barındırıyor. Denetimli serbestlik sürelerinin değiştirilmesiyle yaklaşık 55 bin hükümlü için erken tahliye yolu açılırken, trafikte başka araçların önünü kesme eylemi ilk kez “bağımsız bir suç” olarak tanımlanarak hapis cezasına bağlanıyor.
Güler, pandemi döneminde ortaya çıkan infaz eşitsizliklerinin giderildiğini belirterek:
Bu düzenlemenin af niteliğinde olmadığının altını çizen Güler, amaçlarının “eşitsizliği gidermek” olduğunu vurguladı.
Son dönemde görüntüleri sık sık sosyal medyaya yansıyan trafikte yol kesme ve araç durdurma vakaları artık bağımsız bir suç olarak değerlendirilecek.
Yeni düzenlemeye göre:
1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
Taksirle yaralamada da cezalar yükseltiliyor:
Teklif, suç örgütleriyle mücadelede de önemli değişiklikler getiriyor:
Kiralık araçların parçalanarak satılması, suçta kullanılması ve sahte işlem yapılması artınca yeni tedbirler devreye giriyor:
Yeni düzenlemelerle birlikte:
Dolandırıcılığın önüne geçmek için önemli bir adım daha atılıyor:
Yabancı uyruklular için ayrıca yeni standartlar getirilecek.
Dolandırıcılık dosyalarının daha hızlı sonuçlanması amacıyla bu davalar artık asliye ceza mahkemelerinde görülecek.
AYM’nin iptal kararları doğrultusunda avukatlara yönelik disiplin hükümleri yeniden düzenlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
