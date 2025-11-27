Başkan bombayı patlattı: Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma transfer oluyor!

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, devre arası transfer çalışmalarında Fenerbahçe’den Emre Mor ve Cenk Tosun ile resmi temas kurduklarını açıkladı. Kaya, Galatasaray’dan bir futbolcu için de görüşmelerin sürdüğünü belirterek başkent ekibinin büyük bir kadro hamlesine hazırlandığını duyurdu.
Gençlerbirliği, ara transfer dönemine damga vuracak bir operasyon başlattı. Olağanüstü genel kurul öncesi basın mensuplarıyla buluşan Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray cephesini yakından ilgilendiren dikkat çekici açıklamalar yaptı. Kaya, “Emre Mor ve Cenk Tosun ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullanarak kulübün hedeflediği yıldız transferlerini net bir şekilde ortaya koydu.
Başkan Mehmet Kaya, takımın ikinci yarı planlamasında hücum hattını güçlendirmeye öncelik verdiklerini belirterek Fenerbahçe’den iki yıldızla doğrudan görüştüklerini doğruladı. Kaya, “Emre Mor ve Cenk Tosun, değerlendirdiğimiz isimler arasında. Görüşmeler olumlu ilerliyor” dedi.
Kaya, sadece Fenerbahçeli oyuncularla sınırlı kalmadıklarını vurgulayarak sarı-kırmızılılarla da bir futbolcu için masada olduklarını açıkladı:
“Galatasaray’dan bir oyuncuyla da temas halindeyiz. Teknik heyetimizin tespit ettiği ihtiyaçlar doğrultusunda kadroyu güçlendirmeye kararlıyız.”
Gençlerbirliği’nin hem yerli hem yabancı birçok futbolcu ile görüşmeler yürüttüğünü söyleyen Kaya; genç, hızlı ve tecrübeli profilleri harmanlayan bir kadro kurmayı hedeflediklerini ifade etti. Başkan, devre arası transfer döneminde taraftarın heyecan duyacağı hamleler yapacaklarını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Ferencvaros maçı öncesi yaptığı açıklamalarda rakibi “dengeli, disiplinli ve tehlikeli bir takım” olarak tanımladı. Aktürkoğlu, geriye düştükleri maçlar, gol hedefi, derbi soruları ve Avrupa hedefleri hakkında da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u konuk etmeye hazırlanırken takımın formda isimlerinden Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarının […]
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde adeta gövde gösterisi yapıyor. Eintracht Frankfurt hezimetini saymazsak (Şans Galatasaray’ın yanında değildi) Liverpool ve Bodø/Glimt’i “ezen” sarı-kırmızılıların sıradaki “ezeceği” rakip Ajax. Galatasaray’a övgü işini fazla uzatmadan, gelelim yazının başlığındaki kahramana, Barış Alper Yılmaz’a. Hani Davut Güloğlu’nun bir şarkısı vardı ya “ne oldu sana ne oldu böyle” diye devam eden. İşte tüm sporseverler Barış’a bunu […]
Galatasaray “yine” adına yakışır bir şekilde tüm Türkiye’yi mutlu etti. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan belki de tek takımı olan anlı şanlı Galatasaray, minik taraftarlarının da “yine” okula mutlu gitmesini sağladı. Eintracht Frankfurt faciasının ardından bu galibiyet havası Beşiktaş maçına da yansıyacaktır. Yeri gelmişken de yazayım, Galatasaray için Beşiktaş maçları hiçbir zaman “derbi” olmadı. Eski hakem Ahmet Çakar’ın da dediği gibi olsa olsa “derbicik” olur. […]
Erzurum’un 2026 Snowboard Dünya Kupası’na ikinci kez ev sahipliği yapılacağı açıklandı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Erzurum, 2025’teki büyük başarısının ardından bir kez daha uluslararası kış sporları takviminin merkezine yerleşti. Palandöken Kayak Merkezi’miz, 6-8 Mart 2026 tarihleri arasında FIS Snowboard Dünya Kupası’nın bir etabına yeniden ev sahipliği yapacak. […]
Fenerbahçe’de başkan değişti ama kaderi değişmeyecek gibi. Nasıl değişsin ki Mert Hakan gibi bir futbolcuları varken. Mert Hakan Yandaş’la ilgili yazılacak çok şey var. Çoğunuz zaten bunu biliyorsunuz. Seçim sonucuyla da ilgili bence Ali Koç’a haksızlık yapıldı. Ali Koç o kadar uğraştı elinden geleni yaptı ve onun sonu da Aziz Yıldırım gibi […]
Fenerbahçe Kulübü başkanını seçti: Ali Koç gitti Sadettin Saran geldi. Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu gerçekleşti. Sarı lacivertli camianın kongre üyeleri, başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran arasında oylarını kullandı. Heyecanın dorukta olduğu kongrede 24.800 üyenin katılım gösterdiği seçimde resmi olmayan sonuçlara göre kazanan belli oldu. Sadettin Saran, Ali Koç’u 257 oy farkla mağlup […]