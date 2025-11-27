Kadıköy Gazetesi

Başkan bombayı patlattı: Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma transfer oluyor!

Başkan bombayı patlattı: Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma transfer oluyor!

Yayınlanma:
Güncellenme:
Züleyha Karan Yönetici
Başkan bombayı patlattı: Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma transfer oluyor!

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, devre arası transfer çalışmalarında Fenerbahçe’den Emre Mor ve Cenk Tosun ile resmi temas kurduklarını açıkladı. Kaya, Galatasaray’dan bir futbolcu için de görüşmelerin sürdüğünü belirterek başkent ekibinin büyük bir kadro hamlesine hazırlandığını duyurdu.

Gençlerbirliği, ara transfer dönemine damga vuracak bir operasyon başlattı. Olağanüstü genel kurul öncesi basın mensuplarıyla buluşan Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray cephesini yakından ilgilendiren dikkat çekici açıklamalar yaptı. Kaya, “Emre Mor ve Cenk Tosun ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullanarak kulübün hedeflediği yıldız transferlerini net bir şekilde ortaya koydu.

“HER İKİ OYUNCUYLA DA TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR”

Başkan Mehmet Kaya, takımın ikinci yarı planlamasında hücum hattını güçlendirmeye öncelik verdiklerini belirterek Fenerbahçe’den iki yıldızla doğrudan görüştüklerini doğruladı. Kaya, “Emre Mor ve Cenk Tosun, değerlendirdiğimiz isimler arasında. Görüşmeler olumlu ilerliyor” dedi.

GALATASARAY CEPHESİNDEN DE SÜRPRİZ TEMAS

Kaya, sadece Fenerbahçeli oyuncularla sınırlı kalmadıklarını vurgulayarak sarı-kırmızılılarla da bir futbolcu için masada olduklarını açıkladı:
“Galatasaray’dan bir oyuncuyla da temas halindeyiz. Teknik heyetimizin tespit ettiği ihtiyaçlar doğrultusunda kadroyu güçlendirmeye kararlıyız.”

BAŞKENT EKİBİ BÜYÜK BİR REVİZYON HAZIRLIĞINDA

Gençlerbirliği’nin hem yerli hem yabancı birçok futbolcu ile görüşmeler yürüttüğünü söyleyen Kaya; genç, hızlı ve tecrübeli profilleri harmanlayan bir kadro kurmayı hedeflediklerini ifade etti. Başkan, devre arası transfer döneminde taraftarın heyecan duyacağı hamleler yapacaklarını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

