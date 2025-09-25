SNOWBOARD DÜNYA KUPASI 2026 YILINDA DA ERZURUM’DA YAPILACAK

Erzurum’un 2026 Snowboard Dünya Kupası’na ikinci kez ev sahipliği yapılacağı açıklandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Erzurum, 2025’teki büyük başarısının ardından bir kez daha uluslararası kış sporları takviminin merkezine yerleşti. Palandöken Kayak Merkezi’miz, 6-8 Mart 2026 tarihleri arasında FIS Snowboard Dünya Kupası’nın bir etabına yeniden ev sahipliği yapacak.

Bu prestijli organizasyon, Erzurum’un kış turizminde ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtlayacak.” “2026’da Dünya’nın dört bir yanından gelen en iyi snowboardcuları şehrimizde ağırlayacağız” diyen Başkan Sekmen, şu kaydı düştü: “Palandöken’in karla kaplı eşsiz zirvelerinde nefes kesen Snowboard Cross mücadelelerini tüm dünya Erzurum’dan izleyecek. Adrenalin dolu anlar, kıyasıya rekabet ve unutulmaz anılarla dolu dolu üç gün boyunca misafirlerimizi şehrimizde ağırlayacağız. İkinci kez yapılacak olan bu büyük organizasyon, Erzurum’umuzun uluslararası spor arenasındaki yerini perçinleyecek ve bölge turizmine, özellikle de kış turizmine büyük katkı sağlayacak.

Dünya standartlarındaki pistleri ve tesisleriyle Palandöken, global çapta bir organizasyona ev sahipliği yapma kapasitesini bir kez daha kanıtlayacak. Bu arada Palandöken’de 2026-27 kayak sezonumuz için Snowboard Alp Disiplini Avrupa Kupası ve Snowboard Cross Paralimpik Dünya Kupası’nın da ayrıca sözünü aldık. Bu önemli organizasyonlar şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.”