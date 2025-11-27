Papa 14. Leo’nun Türkiye rotası neden İznik’e uzandı? Tarihi ziyaretin perde arkası

Katolik dünyasının yeni lideri Papa 14. Leo, göreve başladıktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiriyor. Programın merkezinde ise Hristiyanlık tarihini şekillendiren Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı için düzenlenen özel anma bulunuyor. Papa’nın Ankara, İstanbul ve özellikle İznik’e yapacağı ziyaret önemli mesajlar taşıyor.

Katolik Kilisesi’nin yeni seçilen ruhani lideri Papa 14. Leo, uluslararası ilk ziyaretini Türkiye’ye yaparak dikkatleri üzerine topladı. Ziyaretin ana amacı, Hristiyan inanç tarihinin en kritik kararlarının alındığı Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı için düzenlenen özel törene katılmak. Papa, hem devlet protokolü hem de farklı Hristiyan mezheplerinin temsilcileriyle yapacağı görüşmelerle, dinler arası diyalogun güçlendirilmesine yönelik mesajlar verecek.

PAPA TÜRKİYE’YE NEDEN GELİYOR?

Papa 14. Leo’nun Türkiye rotası yalnızca diplomatik bir nezaket ziyareti değil; aynı zamanda selefi Papa Francesco’nun tamamlayamadığı bir isteğin yerine getirilmesi anlamı taşıyor.

Papa Francesco’nun sağlık sorunları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı İznik seyahati için, “Eğer gelemeyecek olursam benden sonra gelen bunu gerçekleştirsin” dediği biliniyor.

Yeni Papa bu vasiyeti devralarak ilk yurt dışı programını Türkiye’ye ayırdı.

Ayrıca Türkiye’nin tarihsel önemi, farklı inanç gruplarının bir arada yaşadığı yapısı ve Hristiyanlığın ilk dönemlerine dair çok sayıda izi barındırması, bu ziyareti daha da anlamlı kılıyor.

PAPA NEDEN ÖZELLİKLE İZNİK’E GELİYOR?

İznik, Hristiyanlığın öğretisel temellerinin atıldığı yer olarak kabul ediliyor.

MS 325 yılında toplanan Birinci İznik Konsili, farklı bölgelerden yüzlerce din adamını bir araya getirerek ortak bir inanç anlayışının çerçevesini belirledi. Bu toplantıda kabul edilen İznik İman Bildirisi, bugün hâlâ Katolik, Ortodoks ve pek çok Protestan kilisesinin temel dogmalarından biri.

Papa’nın İznik’e gelmesinin en önemli nedeni de bu tarihi mirasın 1700 yıl sonra anılacak olması.

GÖLÜN ALTINDAN ÇIKAN BAZİLİKA ZİYARETİN ODAĞINDA

Papa’nın İznik programındaki en sembolik durak ise 2014’te İznik Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan Aziz Neofitos Bazilikası.

• Yaklaşık 41 metre uzunluğundaki yapı,

• Göl kıyısının 50 metre açığında bulunması,

• Erken Hristiyanlık dönemine ait mimari özellikler taşıması,

• Hacıların uğrak noktalarından biri olduğuna dair bulgular

nedeniyle önemli bir arkeolojik değer taşıyor.

Bazilikanın, konsilin yapıldığı alana yakın olabileceğine dair akademik görüşler bulunsa da bu henüz kesinlik kazanmamış durumda. Buna rağmen alan, İznik Konsili’nin hatırası açısından en güçlü mekânlardan biri olarak kabul ediliyor.

PAPA’NIN TÜRKİYE PROGRAMI

27 Kasım – Ankara

Resmî karşılama

Anıtkabir ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme

28 Kasım – İstanbul – İznik

Saint Esprit Katedrali’nde ruhani liderlerle buluşma

İznik Gölü kıyısında anma ve dua töreni

29 Kasım – İstanbul

6 bin kişinin katılacağı büyük ayin

Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşme

Ermeni ve Süryani kiliselerinin üst düzey temsilcileriyle temaslar

