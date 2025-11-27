Papa 14. Leo’nun Türkiye rotası neden İznik’e uzandı? Tarihi ziyaretin perde arkası

Katolik dünyasının yeni lideri Papa 14. Leo, göreve başladıktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiriyor. Programın merkezinde ise Hristiyanlık tarihini şekillendiren Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı için düzenlenen özel anma bulunuyor. Papa’nın Ankara, İstanbul ve özellikle İznik’e yapacağı ziyaret önemli mesajlar taşıyor.
Katolik Kilisesi’nin yeni seçilen ruhani lideri Papa 14. Leo, uluslararası ilk ziyaretini Türkiye’ye yaparak dikkatleri üzerine topladı. Ziyaretin ana amacı, Hristiyan inanç tarihinin en kritik kararlarının alındığı Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı için düzenlenen özel törene katılmak. Papa, hem devlet protokolü hem de farklı Hristiyan mezheplerinin temsilcileriyle yapacağı görüşmelerle, dinler arası diyalogun güçlendirilmesine yönelik mesajlar verecek.
Papa 14. Leo’nun Türkiye rotası yalnızca diplomatik bir nezaket ziyareti değil; aynı zamanda selefi Papa Francesco’nun tamamlayamadığı bir isteğin yerine getirilmesi anlamı taşıyor.
Papa Francesco’nun sağlık sorunları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı İznik seyahati için, “Eğer gelemeyecek olursam benden sonra gelen bunu gerçekleştirsin” dediği biliniyor.
Yeni Papa bu vasiyeti devralarak ilk yurt dışı programını Türkiye’ye ayırdı.
Ayrıca Türkiye’nin tarihsel önemi, farklı inanç gruplarının bir arada yaşadığı yapısı ve Hristiyanlığın ilk dönemlerine dair çok sayıda izi barındırması, bu ziyareti daha da anlamlı kılıyor.
İznik, Hristiyanlığın öğretisel temellerinin atıldığı yer olarak kabul ediliyor.
MS 325 yılında toplanan Birinci İznik Konsili, farklı bölgelerden yüzlerce din adamını bir araya getirerek ortak bir inanç anlayışının çerçevesini belirledi. Bu toplantıda kabul edilen İznik İman Bildirisi, bugün hâlâ Katolik, Ortodoks ve pek çok Protestan kilisesinin temel dogmalarından biri.
Papa’nın İznik’e gelmesinin en önemli nedeni de bu tarihi mirasın 1700 yıl sonra anılacak olması.
Papa’nın İznik programındaki en sembolik durak ise 2014’te İznik Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan Aziz Neofitos Bazilikası.
• Yaklaşık 41 metre uzunluğundaki yapı,
• Göl kıyısının 50 metre açığında bulunması,
• Erken Hristiyanlık dönemine ait mimari özellikler taşıması,
• Hacıların uğrak noktalarından biri olduğuna dair bulgular
nedeniyle önemli bir arkeolojik değer taşıyor.
Bazilikanın, konsilin yapıldığı alana yakın olabileceğine dair akademik görüşler bulunsa da bu henüz kesinlik kazanmamış durumda. Buna rağmen alan, İznik Konsili’nin hatırası açısından en güçlü mekânlardan biri olarak kabul ediliyor.
27 Kasım – Ankara
28 Kasım – İstanbul – İznik
29 Kasım – İstanbul
