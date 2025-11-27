Ehliyet sınıflarında büyük değişiklik mi geliyor? A–B–C–D–E geçişlerinde o şart kalkabilir!

12. Yargı Paketi kapsamında ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren kritik bir düzenleme gündemde. A, B, C, D ve E sınıfı ehliyetler arasında geçişi zorlaştıran şartın kaldırılması planlanıyor. Düzenleme hayata geçerse sürücüler ek yükümlülüklere gerek kalmadan yeterlilik sınavıyla üst sınıf ehliyet alabilecek.

Ehliyet sınıfları arasındaki geçişleri kökten değiştirecek yeni düzenleme için geri sayım başladı. Meclis’e sunulması beklenen 12. Yargı Paketi’ne eklenmesi planlanan maddeyle, farklı sınıf ehliyet almak isteyen sürücüler için yıllardır uygulanan ek şartların kaldırılması hedefleniyor. Eğer taslak yasalaşırsa A, B, C, D ve E sınıfları arasında geçiş yapmak isteyen milyonlarca sürücü sadece yeterlilik sınavıyla yeni ehliyete kavuşabilecek. Bu adım, ehliyet süreçlerinde son yılların en kapsamlı sadeleştirmesi olarak değerlendiriliyor.

EHLİYET ALMAYI KOLAYLAŞTIRAN DÜZENLEME YOLDA

Meclis’e sunulması beklenen 12. Yargı Paketi, milyonlarca ehliyet sahibini yakından ilgilendirecek önemli bir değişikliği içeriyor. Kulis bilgilerinde yer alan taslağa göre, farklı ehliyet sınıfları arasında geçişi zorlaştıran mevcut şartların sadeleştirilmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı çalışma, bir ehliyet sınıfına sahip olan sürücülerin farklı bir sınıfa geçerken karşılaştığı ek prosedürleri azaltmayı amaçlıyor. Böylece süreç daha pratik ve erişilebilir hale getirilecek.

YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Taslak çalışmanın öne çıkan maddesine göre:

Zaten bir ehliyet sınıfına sahip olan sürücüler,

A, B, C, D ve E sınıflarından birine geçiş yapmak isterse,

Sadece kullanmak istediği araç türü için yeterlilik sınavına girecek.

Bu sınavı başarıyla tamamlayanların, yeni sınıf doğrudan mevcut çipli ehliyetlerine işlenecek. Böylece ek eğitim yükümlülükleri ve uzun süreçler büyük ölçüde ortadan kalkacak.

SÜRÜCÜLER İÇİN NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

Düzenlemenin, 2026 yılında Meclis gündemine gelecek olan 12. Yargı Paketi kapsamında yasalaşması bekleniyor. Taslağın resmileşmesi halinde sürücülerin ehliyet geçiş süreci baştan sona yenilenmiş olacak.

DAHA ÖNCE 125 CC DÜZENLEMESİ GELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere 2024 Şubat ayında yapılan değişiklikle, B sınıfı ehliyet sahiplerine 125 cc motosiklet kullanma hakkı verilmişti. Yeni düzenlemenin bu adımın devamı niteliğinde olması, sürücülerin araç kullanma seçeneklerini genişletecek bir dönüşüm olarak değerlendiriliyor.

AMAÇ: SÜRECİ HIZLANDIRMAK VE SADELEŞTİRMEK

Yetkililere göre hedef, bürokrasiyi azaltmak ve farklı sınıf araç kullanmak isteyen vatandaşların süreci daha kolay tamamlamasını sağlamak. Yeni sistemle hem sınav yükü azalacak hem de ehliyet geçişleri daha hızlı yapılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi