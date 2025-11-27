18 yaşındaki Neslinur neden öldü? İncelemede şoke eden gaz bulgusu!

Muğla Seydikemer’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti. İlk şüphe gıda zehirlenmesiydi ancak AFAD ve bilirkişiler evde yaptıkları incelemelerde “türü belirlenemeyen” bir gaza rastladı. Olayın gerçek nedeni Ankara’dan gelecek uzman ekibin incelemesiyle netleşecek.
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yaşanan şüpheli ölüm vakası, yapılan teknik incelemelerle bambaşka bir boyuta taşındı. Yediği yemekten zehirlendiği düşünülen 18 yaşındaki Neslinur Topal’ın ölümünün ardından AFAD ekipleri evde gerçekleştirdiği ölçümlerde türü belirlenemeyen bir gaz yoğunluğuna rastladı. Gelişme üzerine soruşturma genişletilirken, olayın kaynağını netleştirmek için Ankara’dan uzman bir ekip bölgeye sevk edildi.
Seydikemer’in Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan üç kardeş, ani rahatsızlık sonrası zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.
Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer iki kardeşin tedavisi sürüyor.
Olayın ardından evde geniş kapsamlı bir inceleme yapıldı.
AFAD ekipleri ile bilirkişiler, çeşitli noktalarda yaptıkları ölçümlerde “kaynağı ve türü henüz belirlenemeyen” bir gaz tespit etti.
Yoğunluk seviyelerinin bazı odalarda normal değerlerin üzerinde çıktığı aktarıldı.
Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ve Seydikemer Başsavcısı Gülşen Konukcu, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde takip ederek son durum hakkında bilgi aldı.
Yetkililer, olayın sıradan bir zehirlenme vakası olmadığını gösteren bulguların daha geniş kapsamlı inceleme gerektirdiğini belirtti.
Elde edilen bulgular üzerine Ankara’dan özel bir AFAD ekibi bölgeye gönderildi.
Gelişmiş cihazlarla yapılacak ölçümler sonrası gazın türü, kaynağı ve ölümle bağlantısı ortaya çıkarılacak.
Kesin sonucun laboratuvar analizleriyle birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Katolik dünyasının yeni lideri Papa 14. Leo, göreve başladıktan sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiriyor. Programın merkezinde ise Hristiyanlık tarihini şekillendiren Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı için düzenlenen özel anma bulunuyor. Papa’nın Ankara, İstanbul ve özellikle İznik’e yapacağı ziyaret önemli mesajlar taşıyor. Katolik Kilisesi’nin yeni seçilen ruhani lideri Papa 14. Leo, uluslararası ilk ziyaretini […]
HGS’de son dönemde artan sistem hataları sürücüleri çileden çıkardı. Bakiye olmasına rağmen ücretin çekilmemesi, geçişlerin ihlal olarak görünmesi ve ceza tutarlarının katlanarak binlerce liraya ulaşması büyük tepki topladı. Bir sürücünün 16 TL’lik borcunun 30 bin TL’ye yükselmesi ise tartışmaları alevlendirdi. Türkiye’de otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), son haftalarda yoğun şikâyetlerle gündeme […]
İstanbul’da tatil için konakladıkları otelde peş peşe fenalaşan ve günler içinde arka arkaya hayatını kaybeden Böcek Ailesi’nin ölüm nedeni kesinleşti. Adli Tıp Kurumu, ölümün gıda zehirlenmesinden değil, ‘böcek ilacı zehirlenmesinden’ kaynaklandığını belirledi. İstanbul’da yaşanan ve günlerce Türkiye’nin gündemini meşgul eden trajik olayda yeni bir gelişme yaşandı. Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek Ailesi’nin konakladıkları otelde rahatsızlanarak […]
Uzun süredir hazırlıkları devam eden 11. Yargı Paketi yarın Meclis’e sunuluyor. Pakette, Covid-19 döneminde oluşan “aynı suç, farklı infaz” mağduriyetini giderecek düzenlemeler yer alırken, ilk etapta yaklaşık 50 bin hükümlü için tahliye sürecinin başlayabileceği belirtiliyor. Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi, yarın Meclis Başkanlığı’na sunulmaya hazırlanıyor. Düzenleme, özellikle Covid-19 dönemindeki infaz uygulamalarında […]
“Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla yargılanan Fatih Altaylı’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Gazetecinin cezaevinde fiilen kaç ay kalacağına ilişkin infaz hesabı ise netleşmeye başladı. YouTube’daki siyasi yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan gazeteci Fatih Altaylı hakkında bugün önemli bir karar açıklandı. Hakkında beş aydır devam eden tutukluluk sürecinin ardından mahkeme, Altaylı’yı 4 yıl 2 […]
“Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcılık en az 5 yıl hapis isterken, Altaylı savunmasında örgüt bağlantısı olmadığını, sözlerinin tehdit niteliği taşımadığını belirterek beraatini talep etti. 22 Haziran tarihinden itibaren tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın Silivri’de görülen davası bugün kritik aşamaya geldi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmanın […]