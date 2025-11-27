18 yaşındaki Neslinur neden öldü? İncelemede şoke eden gaz bulgusu!

Muğla Seydikemer’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti. İlk şüphe gıda zehirlenmesiydi ancak AFAD ve bilirkişiler evde yaptıkları incelemelerde “türü belirlenemeyen” bir gaza rastladı. Olayın gerçek nedeni Ankara’dan gelecek uzman ekibin incelemesiyle netleşecek.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yaşanan şüpheli ölüm vakası, yapılan teknik incelemelerle bambaşka bir boyuta taşındı. Yediği yemekten zehirlendiği düşünülen 18 yaşındaki Neslinur Topal’ın ölümünün ardından AFAD ekipleri evde gerçekleştirdiği ölçümlerde türü belirlenemeyen bir gaz yoğunluğuna rastladı. Gelişme üzerine soruşturma genişletilirken, olayın kaynağını netleştirmek için Ankara’dan uzman bir ekip bölgeye sevk edildi.

18 YAŞINDAKİ NESLİNUR YAŞAMINI YİTİRDİ, KARDEŞLERİ TEDAVİ ALTINDA

Seydikemer’in Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan üç kardeş, ani rahatsızlık sonrası zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer iki kardeşin tedavisi sürüyor.

EVDE YAPILAN İLK ÖLÇÜMLERDE ‘TANIMLANAMAYAN GAZ’ ŞÜPHESİ

Olayın ardından evde geniş kapsamlı bir inceleme yapıldı.

AFAD ekipleri ile bilirkişiler, çeşitli noktalarda yaptıkları ölçümlerde “kaynağı ve türü henüz belirlenemeyen” bir gaz tespit etti.

Yoğunluk seviyelerinin bazı odalarda normal değerlerin üzerinde çıktığı aktarıldı.

KAYMAKAM VE BAŞSAVCI İNCELEME BÖLGESİNE GİTTİ

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ve Seydikemer Başsavcısı Gülşen Konukcu, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde takip ederek son durum hakkında bilgi aldı.

Yetkililer, olayın sıradan bir zehirlenme vakası olmadığını gösteren bulguların daha geniş kapsamlı inceleme gerektirdiğini belirtti.

ANKARA’DAN UZMAN AFAD EKİBİ ÇAĞRILDI

Elde edilen bulgular üzerine Ankara’dan özel bir AFAD ekibi bölgeye gönderildi.

Gelişmiş cihazlarla yapılacak ölçümler sonrası gazın türü, kaynağı ve ölümle bağlantısı ortaya çıkarılacak.

Kesin sonucun laboratuvar analizleriyle birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi