Böcek ailesinin ölümündeki gerçek ortaya çıktı: Adli Tıp kesin nedeni açıkladı

İstanbul’da tatil için konakladıkları otelde peş peşe fenalaşan ve günler içinde arka arkaya hayatını kaybeden Böcek Ailesi’nin ölüm nedeni kesinleşti. Adli Tıp Kurumu, ölümün gıda zehirlenmesinden değil, ‘böcek ilacı zehirlenmesinden’ kaynaklandığını belirledi.

İstanbul’da yaşanan ve günlerce Türkiye’nin gündemini meşgul eden trajik olayda yeni bir gelişme yaşandı. Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek Ailesi’nin konakladıkları otelde rahatsızlanarak yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma derinleşirken, Adli Tıp Kurumu kesin ölüm raporunu tamamladı. Raporda, aile fertlerinin ölüm nedeninin gıda kaynaklı olmadığı, ölümcül seviyede böcek ilacı zehirlenmesi olduğu tespit edildi.

İSTANBUL TATİLİ KABUSA DÖNÜŞTÜ

6 yaşındaki Kadir Muhammet, 3 yaşındaki Masal, anne Çiğdem ve baba Servet Böcek…

Aile 9 Kasım’da İstanbul’a geldi, Fatih’te bir otele yerleşti. 12 Kasım sabahı fenalaşan aile bireyleri hastanede muayene edildi ve tedavilerinin ardından otele geri döndü. Ancak ertesi gece tablo daha da ağırlaştı. 13 Kasım’da yeniden rahatsızlanan aile, hastaneye kaldırıldı.

Çocuklar aynı gün yaşamını yitirirken, anne 14 Kasım’da, baba ise 17 Kasım’da hayatını kaybetti. Bu sıradışı ölüm zinciri hem kamuoyunda hem de adli makamlarda büyük bir soru işareti oluşturdu.

ADLİ TIP KESİN ÖLÜM SEBEBİNİ AÇIKLADI

Soruşturmanın en kritik ayağı olan Adli Tıp raporu tamamlandı ve ölüm nedeni netleştirildi.

Rapora göre, Böcek ailesinin ölüm nedeni gıda zehirlenmesi değil; böcek ilacı zehirlenmesi.

Soruşturmada daha önce gıda kaynaklı olası bir zehirlenme ihtimali araştırılmış, yapılan incelemelerde bu ihtimalin dışlandığı belirtilmişti. Kesin toksikolojik analizler, zehirlenmenin kaynağının böcek ilacı olduğunu ortaya koydu.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, böcek ilacının kaynağı, kullanım şekli ve otele nasıl yayıldığına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Olayın ihmal, yanlış uygulama veya kasıt içerip içermediği, yeni deliller doğrultusunda değerlendirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi