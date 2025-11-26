Böcek ailesinin ölümündeki gerçek ortaya çıktı: Adli Tıp kesin nedeni açıkladı

İstanbul’da tatil için konakladıkları otelde peş peşe fenalaşan ve günler içinde arka arkaya hayatını kaybeden Böcek Ailesi’nin ölüm nedeni kesinleşti. Adli Tıp Kurumu, ölümün gıda zehirlenmesinden değil, ‘böcek ilacı zehirlenmesinden’ kaynaklandığını belirledi.
İstanbul’da yaşanan ve günlerce Türkiye’nin gündemini meşgul eden trajik olayda yeni bir gelişme yaşandı. Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek Ailesi’nin konakladıkları otelde rahatsızlanarak yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma derinleşirken, Adli Tıp Kurumu kesin ölüm raporunu tamamladı. Raporda, aile fertlerinin ölüm nedeninin gıda kaynaklı olmadığı, ölümcül seviyede böcek ilacı zehirlenmesi olduğu tespit edildi.
6 yaşındaki Kadir Muhammet, 3 yaşındaki Masal, anne Çiğdem ve baba Servet Böcek…
Aile 9 Kasım’da İstanbul’a geldi, Fatih’te bir otele yerleşti. 12 Kasım sabahı fenalaşan aile bireyleri hastanede muayene edildi ve tedavilerinin ardından otele geri döndü. Ancak ertesi gece tablo daha da ağırlaştı. 13 Kasım’da yeniden rahatsızlanan aile, hastaneye kaldırıldı.
Çocuklar aynı gün yaşamını yitirirken, anne 14 Kasım’da, baba ise 17 Kasım’da hayatını kaybetti. Bu sıradışı ölüm zinciri hem kamuoyunda hem de adli makamlarda büyük bir soru işareti oluşturdu.
Soruşturmanın en kritik ayağı olan Adli Tıp raporu tamamlandı ve ölüm nedeni netleştirildi.
Rapora göre, Böcek ailesinin ölüm nedeni gıda zehirlenmesi değil; böcek ilacı zehirlenmesi.
Soruşturmada daha önce gıda kaynaklı olası bir zehirlenme ihtimali araştırılmış, yapılan incelemelerde bu ihtimalin dışlandığı belirtilmişti. Kesin toksikolojik analizler, zehirlenmenin kaynağının böcek ilacı olduğunu ortaya koydu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, böcek ilacının kaynağı, kullanım şekli ve otele nasıl yayıldığına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Olayın ihmal, yanlış uygulama veya kasıt içerip içermediği, yeni deliller doğrultusunda değerlendirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
“Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla yargılanan Fatih Altaylı’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Gazetecinin cezaevinde fiilen kaç ay kalacağına ilişkin infaz hesabı ise netleşmeye başladı. YouTube’daki siyasi yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan gazeteci Fatih Altaylı hakkında bugün önemli bir karar açıklandı. Hakkında beş aydır devam eden tutukluluk sürecinin ardından mahkeme, Altaylı’yı 4 yıl 2 […]
“Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcılık en az 5 yıl hapis isterken, Altaylı savunmasında örgüt bağlantısı olmadığını, sözlerinin tehdit niteliği taşımadığını belirterek beraatini talep etti. 22 Haziran tarihinden itibaren tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın Silivri’de görülen davası bugün kritik aşamaya geldi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmanın […]
Bir sabah, kahvaltıdan sonra çay bardağında kalan son yudumu içerken fark ettim: Mutluluk dediğimiz şey, büyük anların değil, küçük detayların izinde saklıydı. Ne bir ödül töreninde, ne de alkışlarla dolu salonlarda… Asıl mutluluk, bir sokak kedisinin göz kırpışında, bir komşunun “kolay gelsin” deyişinde, bir annenin sessizce uzattığı dilimlenmiş elmada gizliydi. Zamanın Unuttuğu Ama Kalbin […]
İstanbul Valiliği, yayımladığı yeni genelgeyle kent genelinde sokak köpeklerinin kontrolsüz beslenmesini yasakladı. Park ve bahçelerde kontrolsüz beslemeye izin verilmeyecek İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen çalışmaları yeniden düzenleyen kapsamlı bir genelge yayımladı. Genelgede öne çıkan en önemli maddelerden biri ise sokak köpeklerinin kontrolsüz şekilde beslenmesinin yasaklanması oldu. Özellikle sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, […]
300’ü aşkın üyesiyle inşaat sektörünün en güçlü derneklerinden Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), 9. İnşaat Zirvesi ve Fuarı’nı 19 Kasım Çarşamba günü “Depreme Dayanıklı Kentler” temasıyla İstanbul Kadıköy Büyük Kulüp’te gerçekleştirdi. Zirvenin açış konuşmasını yapan AYİDER Başkanı Hakan Şişik, eski yapı stoğunun yoğunlaştığı İstanbul’un merkez ilçelerinde kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. AYİDER, müteahhitlik, […]
Notice: Undefined index: haberAra6 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra7 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra8 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra9 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra10 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra11 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra12 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra13 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra14 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra15 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra16 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra17 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra18 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Notice: Undefined index: haberAra19 in /home/kadikoygazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Bu toplum beni hiç yanıltmayacak! Hep aynı yaklaşım, aynı bakış açısı… Bir olay olduğunda olayla ilgili koro halinde aynı cümleler kuruluyor. İnanın olay hakkında kişilerin söylediklerini duysanız, insanlığınızdan utanırsınız. Akla, hayale gelmeyecek ithamlar, suçlamalar… Yok ya bu kadarı da fazla… Nedir bu sorgusuz yargı? Hiç mi sorgu olmayacak, “neden” sorusu sorulmayacak… Neden? Bir olay yaşandığında, […]