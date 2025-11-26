TBMM’ye geldi! Vergi ve SGK primleri sil baştan değişiyor

TBMM Genel Kurulu’nda, sosyal güvenlik primlerinden vergi istisnalarına kadar geniş bir yelpazede değişiklikler içeren kapsamlı kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı. Teklif; prim oranlarının artırılması, bazı istisnaların kaldırılması, taşınmaz satışları ve fon gelirleri gibi alanlarda önemli düzenlemeler içeriyor. Yeni sistem, milyonlarca çalışanı, işvereni, esnafı ve vergi mükellefini doğrudan etkileyecek nitelikte.

TBMM Genel Kurulu’nda sosyal güvenlik primlerinden vergi istisnalarına kadar geniş bir alanı kapsayan düzenlemeleri içeren teklifin görüşmeleri tamamlandı. Milyonlarca çalışanı, esnafı, işvereni ve mükellefi ilgilendiren düzenleme; SGK prim oranlarının artırılmasından bazı vergi istisnalarının kaldırılmasına, taşınmaz satışlarında cezaların yükseltilmesine kadar pek çok başlıkta önemli değişiklikler içeriyor. Muhalefetin “vergi adaletsizliği derinleşiyor” eleştirilerine karşın iktidar, teklifin mali yapıyı güçlendirmeyi ve kayıt dışılığı azaltmayı hedeflediğini savunuyor.

PRİM ORANLARI ARTIYOR, ÜST SINIR DEĞİŞİYOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklif ile tüm sigortalıların SGK prim oranının 1 puan artırıldığını, ayrıca prime esas kazanç üst sınırının asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarıldığını söyledi.

Yeni düzenlemeye göre:

Borçlanma prim oranı (doğum hariç): %32 → %45

Bağ-Kur durdurulan süre ihya oranı: %34,75 → %45

Kalaycı, özellikle esnafın durdurulan sigortalılık sürelerini yeniden canlandırma maliyetinin ciddi şekilde artacağını vurgulayarak, “Zaten prim ödeyemediği için sigortalılığı durdurulan esnafın yeni oranlarla daha da ağır bir yük altına gireceği ortada. Bu nedenle ihya primlerinde yeniden değerlendirme yapılmalı” dedi.

VERGİ SİSTEMİNDE ADALET TARTIŞMASI

Kalaycı ayrıca Türkiye’de vergi mevzuatının karmaşık ve sürekli değişen yapısına dikkat çekerek, “Vergi sistemimiz sadeleştirilmeli, öngörülebilir olmalı. Sürekli yapılan değişiklikler mükellefin güvenini zedeliyor ve kayıt dışılığı artırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti ve CHP milletvekilleri de teklifin vergi adaletini sağlamaktan uzak olduğunu belirterek eleştirilerini sıraladı.

300 MİLYAR TL KAYIT DIŞI GELİR TARTIŞMASI

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, teklifin dar gelirliye yeni yük getirdiğini söyleyerek hükümetin yaklaşık 300 milyar TL’lik ek kaynak yaratmayı amaçladığını, ancak bu kaynağın kullanım amacının açıkça belirtilmediğini ifade etti. Kaya, “Rant vergisi, servet vergisi gibi düzenlemeler olmadan vergi adaleti sağlanamaz” dedi.

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç da benzer şekilde teklifin bir vergi reformu içermediğini belirtti.

CHP: “PAKET VERGİ ADALETİNİ DAHA DA BOZUYOR”

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, teklifin kasım ayında gündeme gelmesini maliye politikasındaki zafiyetin göstergesi olarak yorumladı. Özlale, 46 sayfalık vergi istisnası listesinden yalnızca dar gelirliyi etkileyen maddelerin kaldırılmasını eleştirerek, “Asgari ücretlinin kira gelirinden tutun, askerlik borçlanmasına kadar birçok kalemde yük artırılıyor” dedi.

AK PARTİ’DEN AÇIKLAMA: AMAÇ KAPSAMI GENİŞLETMEK VE ADALETİ SAĞLAMAK

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, düzenlemenin vergi tabanını genişletmeyi, kayıt dışılığı azaltmayı ve sosyal güvenlik sisteminin mali yapısını güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Yasa teklifi;

Taşınmaz satışlarında gerçek bedelin beyanı için uygulanan cezanın artırılması,

“Patron fonları” olarak bilinen serbest fon gelirlerindeki istisnanın kaldırılması,

Bazı ruhsatlı faaliyetlerde yeni harçlar getirilmesi,

Araç satışlarında nispi harç uygulaması,

Vakıf üniversitelerinde ücretlerin YÖK esaslarına bağlanması,

İstanbul’daki sismik risk projelerine sağlanan istisnanın 2035’e kadar uzatılması

gibi birçok düzenlemeyi kapsıyor.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Genel Kurul’da teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Bir sonraki aşamada teklifin birinci bölüm maddelerinin görüşmelerine geçilecek. Görüşmelerin kalan bölümü yarın yeniden başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi