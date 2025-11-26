OpenAI’ın yeni yapay zekâ cihazı gerçekten bir devrim mi olacak? İlk prototipler görüldü

OpenAI CEO’su Sam Altman, en az iPhone kadar devrim yaratması beklenen yapay zekâ odaklı yeni cihazın ilk prototiplerinin hazır olduğunu açıkladı. Altman, cihazın iki yıldan kısa sürede piyasaya çıkacağını ve “anti-iPhone” olarak tasarlanan teknolojinin kullanıcıya huzur veren bir deneyim sunacağını söyledi.
Yapay zekâ alanında dünya çapında ses getiren OpenAI, şimdi de donanım tarafında çığır açacak bir projeyle gündemde. Şirketin CEO’su Sam Altman, uzun süredir gizemini koruyan yapay zekâ cihazına ilişkin en net açıklamalarını yaptı. Altman’a göre, projenin ilk prototipleri tamamlandı ve cihaz iki yıldan kısa bir süre içinde kullanıcılarla buluşacak. Tasarım ekibinde, ilk iPhone’un efsane tasarımcısı Jony Ive’ın da yer alması projeye olan ilgiyi katladı.
Açıklamalara göre OpenAI’ın yeni donanımı, mevcut akıllı telefon dünyasına tamamen zıt bir yaklaşım benimsiyor. “Anti-iPhone” olarak adlandırılan cihazın ekrana sahip olup olmayacağı bile henüz bilinmiyor. Fortune’da yer alan bilgilere göre Altman, cihazı görenlerin sade, ışık yormayan ve minimal bir tasarımla karşılaştığını aktardı.
Altman, bugünün teknolojilerinin insana “sürekli uyaranlarla dolu bir meydanda yürüme hissi” verdiğini, geliştirdikleri yeni cihazın ise bunun tam tersini hedeflediğini belirtti.
Altman, söyleşisinde mevcut cihazların kullanıcıyı yoran taraflarına da dikkat çekti:
“Çoğu uygulamayı kullanırken yüzüme vuran ışıklarla Times Meydanı’nda yürüyormuşum gibi hissediyorum. Bu rahatsız edici bir şey.”
OpenAI’ın yeni cihazı ise tam ters bir his yaratmayı amaçlıyor. Altman, cihazın kullanım deneyimini şu sözlerle tarif etti:
“Dağlarda göl kenarında, en huzurlu kulübede oturmak gibi… Tam bir dinginlik hissi.”
Sam Altman, Mayıs ayında duyurulan bu yapay zekâ cihazının geliştirme sürecinin hızla ilerlediğini söyledi. Cihazın:
OpenAI tarafından doğrulandı.
Henüz cihazın ismi, tam işlevleri veya teknik detayları bilinmiyor ancak teknoloji dünyasında şimdiden büyük bir beklenti oluşmuş durumda.
Teknoloji uzmanları, bu cihazın akıllı telefon bağımlılığını azaltan, ekran kullanımını minimuma indiren, yapay zekâyı merkeze alan yeni bir dijital deneyim yaratabileceğini söylüyor. Eğer bu proje iddia edildiği gibi başarılı olursa, iPhone sonrası en büyük dönüşümlerden biri kapıda olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
