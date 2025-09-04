Yapay zeka yalnızlığı derinleştirip intihara sürükleyebilir

Psikolog Servet Aşan, yapay zekâyı duygusal destek aracı olarak görmenin tehlikeli olduğunu belirterek, yanlış kullanımın yalnızlık hissini artırabileceği ve intihara kadar varabilecek sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Yapay zekâ teknolojilerinin günlük yaşamda hızla yaygınlaşması, sadece iş ve üretim süreçlerini değil, insanların psikolojik dünyasını da etkiliyor. Uzman Psikolog Servet Aşan, Elips Haber’den Şevval Dalgıç’a yaptığı değerlendirmede, yapay zekânın “dijital arkadaş” haline getirilmesinin ciddi psikolojik riskler taşıdığına dikkat çekti.

Aşan, yapay zekânın yargılamayan ve gizlilik sağlayan bir sistem olarak algılandığını, bu nedenle insanların gerçek hayatta dile getirmekte zorlandıkları düşüncelerini kolayca paylaştıklarını aktardı. Bu durumun, kişinin yalnızlık duygusunu geçici olarak hafifletiyor gibi görünse de uzun vadede sosyal ilişkilerden uzaklaştırarak zihinsel tembelliğe yol açabileceğini vurguladı.

“Yapay zekâ ile daha fazla vakit geçiren kişiler, gerçek hayattaki ilişkilerini geri plana atabiliyor. Bu süreç psikolojik sorunları tetikleyerek intihar riskini bile artırabilir” diyen Aşan, teknolojinin bir “dost” değil, insan üretimi bir araç olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Aşan, yapay zekânın bilgiye ulaşmayı kolaylaştıran bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğini, ancak sosyal ve duygusal boşlukları doldurmak için kullanılmasının sağlıksız sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Dijital bilinçliliğin önemine değinen Aşan, “Gerçek dünya ile dijital sistemi karıştırmamak, ruh sağlığını korumak açısından hayati” dedi.