Gram altında 5.600 TL eşiği aşıldı: Yıl sonu hedefi yeniden şekillendi

Altın fiyatları yeni haftaya hızlı bir yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta 5.500 TL seviyelerinde yatay seyreden gram altın, pazartesi günü kritik 5.600 TL barajını aşarak yönünü yeniden yukarı çevirdi. Küresel piyasalarda Fed’e yönelik faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve uluslararası para akışında yaşanan değişim, altındaki hareketliliği destekleyen en önemli etkenler arasında yer alıyor.

GRAM ALTIN HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

Piyasaya sakin başlayan gram altın, hafta ortasına doğru yükseliş ivmesini artırdı. Salı günü 5.672 TL seviyesini test eden gram altın, çarşamba sabahı 5.693 TL’ye kadar tırmanarak son iki haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Uzmanlara göre hem yurt içi hem de küresel ekonomik dinamiklerdeki değişim, altındaki yukarı yönlü hareketi güçlendiriyor.

10 ARALIK KRİTİK TARİH: FED BEKLENTİLERİ TERSİNE DÖNDÜ

ABD Merkez Bankası’nın yılın son faiz kararı 10 Aralık’ta açıklanacak.

Geçtiğimiz haftalarda Fed’in faiz indirimi ihtimalinin zayıflaması altında baskı yaratmıştı. Ancak New York Fed Başkanı John Williams’ın, “Faiz indirmek için alanımız var” açıklaması, beklentileri tam tersine çevirdi.

Bu açıklama sonrası Fed’in yılın son toplantısında indirim yapabileceği ihtimali piyasada yeniden fiyatlandı. Bu gelişme, altın fiyatlarının haftaya hızlı yükselişle başlamasında etkili oldu.

“PARANIN ADRESİ DEĞİŞTİ” — JAPONYA ETKİSİ

Ekonomist Belgin Maviş, altın fiyatlarındaki hareketliliğin sadece Fed’le açıklanamayacağını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Japonya’nın 135 milyar yenlik teşvik paketi açıklaması ve yendeki değer kaybını durdurmak için faiz artırımı sinyali vermesi, global para akışını bir anda değiştirdi. Paranın yön değiştirmesi altına ilgiyi artırdı.”

Maviş’e göre Japonya’nın bu adımı, özellikle carry trade işlemlerini zayıflattı. Bunun sonucu olarak hem hisse senetlerinde hem de kripto para piyasalarında satış baskısı belirginleşirken, güvenli liman olan altına yönelim hızlandı.

BU HAFTA ALTIN İÇİN HAREKETLİ GEÇEBİLİR

ABD’de bugün ve yarın açıklanacak istihdam piyasası verileri fiyatlamaların yönünü belirleyecek.

Maviş, veriler beklentilerin üzerinde gelse dahi, altında görülen yükseliş trendinin kırılmayacağını savunuyor:

“Altını asıl yukarı iten etken dolar/yen paritesindeki hareket ve dolar endeksinin 100’ün altında seyretmesi. Japonya’dan gelecek olası faiz adımları bu yükselişi daha da güçlendirebilir.”

YERLİ YATIRIMCI ALIM FIRSATINI KAÇIRMIYOR

Türkiye’de gram altındaki yükseliş, enflasyon beklentileriyle doğrudan ilişkili. Piyasalarda yıl sonu enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesi, yatırımcıların altına olan ilgisini artırıyor.

Belgin Maviş bu tabloyu şöyle özetledi:

“Her geri çekilme, yerli yatırımcı tarafından alım fırsatı olarak görülüyor. Altında 6.000 TL seviyesi tahmin ettiğimizden daha hızlı gelebilir.”

YIL SONU HEDEFİ GÜNCELLENDİ: 6.100 TL’YE DOĞRU

Ekonomist Maviş’in yıl sonu için önceki tahmini 5.500–6.100 TL aralığındaydı. Ancak mevcut hareketlilik sonrası bu beklenti öne çekilmiş durumda.

Uzmanlara göre:

Gram altında 5.700 TL direnç noktası,

6.000 TL ise yıl sonu için yeni psikolojik eşik konumunda.

Altın, küresel ekonomik görünümdeki belirsizlikler ve Japonya kaynaklı para hareketleri nedeniyle güvenli liman talebinden destek görmeye devam edecek gibi duruyor.

