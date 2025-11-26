Kadıköy Gazetesi

Kadıköy Gazetesi

Gram altında 5.600 TL eşiği aşıldı: Yıl sonu hedefi yeniden şekillendi

Gram altında 5.600 TL eşiği aşıldı: Yıl sonu hedefi yeniden şekillendi

Yayınlanma:
Tuncay Keskin Yönetici
Gram altında 5.600 TL eşiği aşıldı: Yıl sonu hedefi yeniden şekillendi

Altın fiyatları yeni haftaya hızlı bir yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta 5.500 TL seviyelerinde yatay seyreden gram altın, pazartesi günü kritik 5.600 TL barajını aşarak yönünü yeniden yukarı çevirdi. Küresel piyasalarda Fed’e yönelik faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve uluslararası para akışında yaşanan değişim, altındaki hareketliliği destekleyen en önemli etkenler arasında yer alıyor.

GRAM ALTIN HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

Piyasaya sakin başlayan gram altın, hafta ortasına doğru yükseliş ivmesini artırdı. Salı günü 5.672 TL seviyesini test eden gram altın, çarşamba sabahı 5.693 TL’ye kadar tırmanarak son iki haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Uzmanlara göre hem yurt içi hem de küresel ekonomik dinamiklerdeki değişim, altındaki yukarı yönlü hareketi güçlendiriyor.

10 ARALIK KRİTİK TARİH: FED BEKLENTİLERİ TERSİNE DÖNDÜ

ABD Merkez Bankası’nın yılın son faiz kararı 10 Aralık’ta açıklanacak.

Geçtiğimiz haftalarda Fed’in faiz indirimi ihtimalinin zayıflaması altında baskı yaratmıştı. Ancak New York Fed Başkanı John Williams’ın, “Faiz indirmek için alanımız var” açıklaması, beklentileri tam tersine çevirdi.

Bu açıklama sonrası Fed’in yılın son toplantısında indirim yapabileceği ihtimali piyasada yeniden fiyatlandı. Bu gelişme, altın fiyatlarının haftaya hızlı yükselişle başlamasında etkili oldu.

“PARANIN ADRESİ DEĞİŞTİ” — JAPONYA ETKİSİ

Ekonomist Belgin Maviş, altın fiyatlarındaki hareketliliğin sadece Fed’le açıklanamayacağını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Japonya’nın 135 milyar yenlik teşvik paketi açıklaması ve yendeki değer kaybını durdurmak için faiz artırımı sinyali vermesi, global para akışını bir anda değiştirdi. Paranın yön değiştirmesi altına ilgiyi artırdı.”

Maviş’e göre Japonya’nın bu adımı, özellikle carry trade işlemlerini zayıflattı. Bunun sonucu olarak hem hisse senetlerinde hem de kripto para piyasalarında satış baskısı belirginleşirken, güvenli liman olan altına yönelim hızlandı.

BU HAFTA ALTIN İÇİN HAREKETLİ GEÇEBİLİR

ABD’de bugün ve yarın açıklanacak istihdam piyasası verileri fiyatlamaların yönünü belirleyecek.
Maviş, veriler beklentilerin üzerinde gelse dahi, altında görülen yükseliş trendinin kırılmayacağını savunuyor:

“Altını asıl yukarı iten etken dolar/yen paritesindeki hareket ve dolar endeksinin 100’ün altında seyretmesi. Japonya’dan gelecek olası faiz adımları bu yükselişi daha da güçlendirebilir.”

YERLİ YATIRIMCI ALIM FIRSATINI KAÇIRMIYOR

Türkiye’de gram altındaki yükseliş, enflasyon beklentileriyle doğrudan ilişkili. Piyasalarda yıl sonu enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesi, yatırımcıların altına olan ilgisini artırıyor.

Belgin Maviş bu tabloyu şöyle özetledi:

“Her geri çekilme, yerli yatırımcı tarafından alım fırsatı olarak görülüyor. Altında 6.000 TL seviyesi tahmin ettiğimizden daha hızlı gelebilir.”

YIL SONU HEDEFİ GÜNCELLENDİ: 6.100 TL’YE DOĞRU

Ekonomist Maviş’in yıl sonu için önceki tahmini 5.500–6.100 TL aralığındaydı. Ancak mevcut hareketlilik sonrası bu beklenti öne çekilmiş durumda.

Uzmanlara göre:

Gram altında 5.700 TL direnç noktası,

6.000 TL ise yıl sonu için yeni psikolojik eşik konumunda.

Altın, küresel ekonomik görünümdeki belirsizlikler ve Japonya kaynaklı para hareketleri nedeniyle güvenli liman talebinden destek görmeye devam edecek gibi duruyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Asgari Ücrette 2026 İçin Geri Sayım Başladı: Dev Bankadan Yeni Zam Tahmini
Ekonomi
26 Kasım 2025
Asgari Ücrette 2026 İçin Geri Sayım Başladı: Dev Bankadan Yeni Zam Tahmini

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının ilk günlerinde 2026 yılında geçerli olacak yeni ücreti belirlemek üzere resmi görüşmelere başlayacak. Sürece sayılı günler kalırken, uluslararası kuruluşlar ve ekonomistler de Türkiye ekonomisine ilişkin projeksiyonlarını paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda İngiltere merkezli HSBC, yayımladığı 2026 Türkiye raporunda asgari ücrete ilişkin dikkat çeken bir tahmine yer verdi. Asgari Ücret […]

AYİDER sektör temsilcilerini İnşaat Zirvesi ve Fuarı’nda bir araya getirdi
Basında Kadıköy
20 Kasım 2025
AYİDER sektör temsilcilerini İnşaat Zirvesi ve Fuarı’nda bir araya getirdi

300’ü aşkın üyesiyle inşaat sektörünün en güçlü derneklerinden Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), 9. İnşaat Zirvesi ve Fuarı’nı 19 Kasım Çarşamba günü “Depreme Dayanıklı Kentler” temasıyla İstanbul Kadıköy Büyük Kulüp’te gerçekleştirdi. Zirvenin açış konuşmasını yapan AYİDER Başkanı Hakan Şişik, eski yapı stoğunun yoğunlaştığı İstanbul’un merkez ilçelerinde kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. AYİDER, müteahhitlik, […]

Taha Can Sarı – FFA’nın kurucusu hakkında bilinenler, haberler ve gerçekler
Advertorial Bağlantılı
20 Kasım 2025
Taha Can Sarı – FFA’nın kurucusu hakkında bilinenler, haberler ve gerçekler

Bir zamanlar yalnızca 10 dolarlık ilk airdrop’unu alan sıradan bir genç, Türkiye’nin en tanınan kripto fenomenlerinden biri olacağını hayal edebilir miydi? Taha Can Sarı, azmin ve bilginin hayatı nasıl değiştirebileceğinin en çarpıcı örneklerinden biridir. Kripto dünyasında geçirdiği 5 yılı aşkın süre içinde, en büyük kripto borsalarının resmi ortağı oldu, 300.000 dolardan fazla kazanç elde etti, […]

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, Mobilya Sektörüne daha fazla destek lazım
Ekonomi
17 Kasım 2025
MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, Mobilya Sektörüne daha fazla destek lazım

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan mobilya sektörü, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 2,46 artırarak 425,5 milyon dolar ihracata imza attı. Yılın ilk 10 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 1,72 artırarak 3 milyar 797 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, dolar bazlı büyümeye karşılık üretim bazında […]

Konut satışında tarihi rekora doğru!
Basında Kadıköy
16 Kasım 2025
Konut satışında tarihi rekora doğru!


Her karşılaştığımız dost, arkadaş sağolsunlar, gayet doğaldır ki “işler nasıl Mustafa “ diye soruyor. Kötü diyeceğimi zannediyor çoğunluk. Oysa hem satış, hem kiralama sayıları geçmiş yıl rakamlarının üzerinde. Gayrimenkul, Yatırım Danışmanı Mustafa Bayram Aksoylu konut satışlarıyla alakalı yaptığı değerlendirmede; “Birlikte bakalım mı Türkiye konut satış verilerine. Rakamlar devlet kurumu Tüik’e ait. 2023 Ekim = 93.761 […]

ŞİŞİK, “KONUTTA YILSONU HEDEFİ 1,5 MİLYON KONUT SATIŞINI GEÇMEK”
Basında Kadıköy
13 Kasım 2025
ŞİŞİK, “KONUTTA YILSONU HEDEFİ 1,5 MİLYON KONUT SATIŞINI GEÇMEK”

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (Ayider) Başkanı Hakan Şişik konut satışlarıyla alakalı yaptığı değerlendirme de; Ekim ayı konut satışlarına baktığımız zaman geçtiğimiz yılın aynı ayına göre sadece yüzde 0,5 oranında bir azalma görüyoruz. Ancak eylül ayına göre konut satışlarında artış trendi devam ederken, yine birinci elden ikinci ele doğru bir ivme görüyoruz. Bu açıdan baktığınız […]

