Cem Uçan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri gündem oldu! Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Oyuncu Cem Uçan, konuk olduğu bir YouTube programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. “Müthiş bir insan, inanılmaz bir adam” sözleri ve muhaliflere yönelik “Onu tanısanız fikriniz değişir” çıkışı kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı.

Ünlü oyuncu Cem Uçan, konuk olduğu bir YouTube programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili açıklamalarıyla gündeme oturdu. Kariyerinde Payitaht, Diriliş Ertuğrul ve Bir Zamanlar Osmanlı gibi diziler bulunan Uçan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birçok kez bir araya geldiğini belirterek, sohbet sırasında aldığı izlenimin herkesin fikrini değiştirebilecek güçte olduğunu söyledi. Sosyal medyada hızla yayılan açıklamalar, hem destek hem de eleştiri yorumlarıyla geniş bir tartışma başlattı.

“MÜTHİŞ BİR İNSAN, İNANILMAZ BİR ADAM”

Gazeteci Türker İnan’ın YouTube platformunda yayınlanan programının konuğu olan ünlü oyuncu Cem Uçan’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilişkisi soruldu. Uçan, soruya tereddüt etmeden şu sözlerle yanıt verdi:

“Çoğu kez denk geldik, sağ olsun sever de beni. Müthiş bir insan. İnanılmaz bir adam.”

Oyuncu, Erdoğan’la geçirdiği her görüşmenin kendisinde olumlu izlenimler bıraktığını belirterek, kısa süreli bir sohbetin bile insanların bakış açısını değiştirebileceğini ileri sürdü.

MUHALİFLERE MESAJ: “İKİ DAKİKA KONUŞSA FİKRİNİZ DEĞİŞİR”

Cem Uçan, açıklamalarının devamında muhalif arkadaşlarıyla yaşadığı diyalogları örnek gösterdi. Erdoğan’ın güçlü bir kişisel etkiye sahip olduğunu savunan Uçan, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı muhalif arkadaşlarım var. Onlara diyorum ki: Sizi Cumhurbaşkanımızla 10 dakika bir odaya koysunlar, iki dakika konuşsa boynuna sarılıp çıkarsınız. Öyle bir aurası var. Unutmuyor, inanılır gibi değil.”

Bu sözler sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılırken, Uçan’ın ifadelerine yönelik yorumlar ikiye ayrıldı. Bir kısım kullanıcı Uçan’ın sözlerine destek verirken, bir kısmı ise bu çıkışa tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜYOR

Uçan’ın sözleri kısa sürede platformlarda gündem başlıkları arasında yükseldi. Bazı kullanıcılar oyuncunun samimi bir gözlem aktardığını savunurken, bazıları açıklamaları “abartılı” buldu. Tartışmaların geniş kesimlere ulaşmasıyla birlikte Uçan’ın programda anlattığı anılar da yeniden gündeme taşındı.

