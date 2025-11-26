Cem Uçan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri gündem oldu! Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Oyuncu Cem Uçan, konuk olduğu bir YouTube programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. “Müthiş bir insan, inanılmaz bir adam” sözleri ve muhaliflere yönelik “Onu tanısanız fikriniz değişir” çıkışı kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı.
Ünlü oyuncu Cem Uçan, konuk olduğu bir YouTube programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili açıklamalarıyla gündeme oturdu. Kariyerinde Payitaht, Diriliş Ertuğrul ve Bir Zamanlar Osmanlı gibi diziler bulunan Uçan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birçok kez bir araya geldiğini belirterek, sohbet sırasında aldığı izlenimin herkesin fikrini değiştirebilecek güçte olduğunu söyledi. Sosyal medyada hızla yayılan açıklamalar, hem destek hem de eleştiri yorumlarıyla geniş bir tartışma başlattı.
Gazeteci Türker İnan’ın YouTube platformunda yayınlanan programının konuğu olan ünlü oyuncu Cem Uçan’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilişkisi soruldu. Uçan, soruya tereddüt etmeden şu sözlerle yanıt verdi:
“Çoğu kez denk geldik, sağ olsun sever de beni. Müthiş bir insan. İnanılmaz bir adam.”
Oyuncu, Erdoğan’la geçirdiği her görüşmenin kendisinde olumlu izlenimler bıraktığını belirterek, kısa süreli bir sohbetin bile insanların bakış açısını değiştirebileceğini ileri sürdü.
Cem Uçan, açıklamalarının devamında muhalif arkadaşlarıyla yaşadığı diyalogları örnek gösterdi. Erdoğan’ın güçlü bir kişisel etkiye sahip olduğunu savunan Uçan, şu ifadeleri kullandı:
“Bazı muhalif arkadaşlarım var. Onlara diyorum ki: Sizi Cumhurbaşkanımızla 10 dakika bir odaya koysunlar, iki dakika konuşsa boynuna sarılıp çıkarsınız. Öyle bir aurası var. Unutmuyor, inanılır gibi değil.”
Bu sözler sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılırken, Uçan’ın ifadelerine yönelik yorumlar ikiye ayrıldı. Bir kısım kullanıcı Uçan’ın sözlerine destek verirken, bir kısmı ise bu çıkışa tepki gösterdi.
Uçan’ın sözleri kısa sürede platformlarda gündem başlıkları arasında yükseldi. Bazı kullanıcılar oyuncunun samimi bir gözlem aktardığını savunurken, bazıları açıklamaları “abartılı” buldu. Tartışmaların geniş kesimlere ulaşmasıyla birlikte Uçan’ın programda anlattığı anılar da yeniden gündeme taşındı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Devlet Tiyatrosunun yeni oyunu İnsandan Kaçan 18 Mart Salı günü saat 20:00’de, Üsküdar Tekel Sahnesinde prömiyerini gerçekleştirdi. İnsandan Kaçan, ünlü Fransız komedya yazarı Moliere’in 1661 yılında yazdığı Le Misanthrope ( İnsandan Kaçan ) Fransız soyluların sahte kibarlıklarını ve çıkarcılıklarını alaycı bir dille eleştirir. Zenginliğin, süsün, abartılı nezaketin takdir topladığı seçkinler dünyası aslında […]
Türkiye’nin model ve moda dünyasında fark yaratmayı hedefleyen prestijli organizasyonu Model Of Models 2025, 19 Kasım 2025 akşamı İstanbul Çengelköy’de büyük bir ihtişamla gerçekleşecek. Yüzlerce başvuru, üç şehirde yapılan yarı finallerin ardından, yerli ve yabancı modellerin buluşacağı kırmızı halı röportajları, canlı yayınlarla ulusal ekranlara taşınacak podyum gösterileri ve sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla yılın en […]
Ataşehir’in en özel buluşma noktalarından biri olan “Şaşaalı Yeni Nesil” , bir geceyle 1. yaşını kutladı. Sanat dünyasının birçok ünlü ismin katıldığı bu özel gece, adeta yıldızların dönüşümüne dönüştü. Yeşim Salkım, Yeliz, Esra Özmen, Timur Atasever, Cefi, Beyza Bakırcı, Ersan Er, Nil Karataş, Çağla, Esra Öztürk, Rita, Nisan ve Eypio gibi sevilen sahne sanatçıları arasında yer aldı; Şarkılar, kahkahalar […]
Halkın Duygularına Dokunan Bir Albüm Erzurum – Oltu doğumlu müzisyen Osman Korkmaz, uzun yıllara dayanan sahne deneyimi ve içten yorumuyla, halkın duygularına seslenen ilk albümü “Bilirim”i dinleyiciyle buluşturdu. Aranjörlüğünü ve prodüktörlüğünü Ensar Çelik’in üstlendiği albüm; özgün, halk ve duygusal tarzları bir araya getirerek, Anadolu’nun ruhunu modern tınılarla harmanlıyor. Her biri yaşanmışlıkların içinden süzülmüş onbir şarkı, […]
Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında MARSİFED 102. Yıl Cumhuriyet Balosu için Bursa’da sahne aldı. Cumhuriyet Marşı ile açılış Soner Arıca bu özel gecenin açılışını izleyenlerle hep bir ağızdan söylediği, sözleri ve müziği kendine ait olan, Cumhuriyet Marşı ile yaptı. Gece boyunca söylediği, marşlardan hit şarkılarına uzanan, birbirinden özel şarkılarla coşkulu bir […]
TAYFUN DUYGULUER’İN 40 YILDIR SAKLADIĞI ŞARKISI ‘BİR SIR GİBİ’ Kayahan’ın eski damadı Tayfun Duyguluer, şu sıralar 40 yıl önce yazdığı bir şarkıdan dolayı gündemde. İsmini sır gibi sakladığı bir kadın şarkıcıya platonik şekilde aşık olan ve 1985 yılında, henüz 16 yaşında toy bir delikanlıyken aşık olduğu kadına şarkı yazan Taygun Duyguluer, 40 yıl sonra şarkıyı […]