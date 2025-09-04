Kayahan’ın eski damadı Tayfun Duyguluer 40 yıl önce yazdığı şarkıyı gündeme taşıdı

TAYFUN DUYGULUER’İN 40 YILDIR SAKLADIĞI ŞARKISI ‘BİR SIR GİBİ’

Kayahan’ın eski damadı Tayfun Duyguluer, şu sıralar 40 yıl önce yazdığı bir şarkıdan dolayı gündemde.

İsmini sır gibi sakladığı bir kadın şarkıcıya platonik şekilde aşık olan ve 1985 yılında, henüz 16 yaşında toy bir delikanlıyken aşık olduğu kadına şarkı yazan Taygun Duyguluer, 40 yıl sonra şarkıyı bir dost ortamında gitarıyla seslendirdi ve hikayesini de ‘çok ünlü bir kadına platonik şekilde aşıktım, o zaman, O’na yazmıştım’ diyerek açıkladı.

ŞİMDİKİ EŞİ, DÜET İÇİN O ŞARKICININ KAPISINI ÇALACAK!

Şimdilerde mimar Isabellâ Duyguluer ile evli olan Tayfun Duyguluer, eşinin 40 yıl önce şarkı yazılan O çok ünlü kadınla düet için iletişime geçmek istediğini ve buna da çok şaşırdığını ifade etti.

Isabellâ Duyguluer daha önce de Tayfun Duyguluer’in eski eşi Beste Açar’la iletişime geçip, eşi Tayfun Duyguluer ile yıllar önce birlikte yazdıkları ortak şarkıya düet yapmaları için girişimde bulunmuş, ikiliyi bir araya getirmiş, hatta hep birlikte fotoğraf bile çekilmişlerdi. Ancak o proje son anda, Beste Açar’ın o dönemki eşinin engellemesiyle iptal olmuştu. Bakalım Isabellâ Duyguluer, bu kez başarılı olacak mı?

Tayfun Duyguluer’in 40 yıl önce platonik aşkı olan ünlü şarkıcıya yazdığı şarkının sözleri şöyle;

“BİR SIR GİBİ”

Bir sır gibi saklarım içimde,

İncinir mi, sarılsam hayaline?

Gökteki yıldızlara,

Soramadım neden diye.

Sevdiğim şimdi nerede, kiminle!

Canımı yakıyor özlemin,

İçimi yıkıyor can gülüm.

Aklıma düştükçe gözlerin,

Neden yoksun yanımda?

Çok özledim…