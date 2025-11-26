BMW Z4 efsanesi bitiyor: Sınırlı üretim ‘Final Edition’ tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

BMW, yıllardır markanın ikonik roadster modellerinden biri olan Z4’ün üretimini sonlandıracağını duyurdu. Şirket, veda niteliğindeki özel seri “BMW Z4 Final Edition”ı tanıtarak modelin son versiyonunu sınırlı sayıda satışa sunacağını açıkladı.
BMW, spor otomobil tutkunlarını yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Marka, sevilen roadster modeli Z4’ün üretim sürecinin sona erdiğini ve seriye son bir modelle veda edeceğini duyurdu. “Final Edition” adı verilen özel versiyon, hem tasarımı hem donanımı hem de performansıyla koleksiyonerlerin radarına çoktan girmiş durumda.
Alman otomotiv devi, Z4 üretimini bitirme kararını açıklarken aynı zamanda modele özel, sınırlı sayıdaki Final Edition versiyonunu tanıttı. Bu özel seri, Z4’ün banttan inecek son modeli olarak tarihe geçecek.
Webtekno’nun aktardığı bilgilere göre Final Edition; BMW Individual Frozen Black metalik boyası, Shadowline tasarım paketi, parlak siyah detayları ve kırmızı fren kaliperleriyle standart Z4 modellerinden hemen ayrılıyor. Moonlight Black tavan örtüsü, siyah ızgara ve özel egzoz çıkışları da tasarımın dikkat çeken diğer noktaları.
BMW Z4 Final Edition’ın iç mekânı da dış tasarımı kadar iddialı. Vernasca deri ve Alcantara kaplamalar, kırmızı kontrast dikişler, Harman Kardon ses sistemi, ambiyans aydınlatma ve head-up display gibi premium özellikler bu versiyonda standart olarak sunuluyor.
Veda serisinin kalbinde turbo şarjlı 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motor bulunuyor.
Bu motor, Z4’ün son nesline yakışan performans verileriyle dikkat çekiyor.
BMW, Z4 Final Edition’ın Şubat–Nisan 2026 döneminde üretileceğini ancak kaç adet üretileceğini henüz açıklamadı. Modelin fiyatı ise 78.675 dolar olarak duyuruldu. Özel üretim bu versiyonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
