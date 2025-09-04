FAI DRONE RACING WORLD CUP TÜRKİYE DRONE RACE’25 YAPILDI

İstanbul’un tarihi dokusuyla modern teknolojiyi buluşturan (ULUSLARARASI HAVA SPORLARI FEDERASYONU) FAI DRONE RACING WORLD CUP TÜRKİYE DRONE RACE’25, Ülkemizde 2. defa düzenlendi.

FAI’nin uluslararası drone yarışının organizatörlüğü görevini Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), Tech Drone League (TDL) üstlendi.

Fatih Belediyesinin destekleri ile Tarihî Yedikule Hisarı’nda düzenlenen FAI Drone Racing World Cup Türkiye Drone Race’25, 13 ülkeden uluslararası katılımla, 60 pilot ile gerçekleşti. Yarışlar ve teknolojik etkinlikler katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Drone Teknolojisine Meraklılar İçin Geniş Katılımlı Etkinlikler

Yarışların yanı sıra etkinlik alanında ziyaretçiler için çeşitli teknolojik ve interaktif deneyimler de sunuldu. Drone meraklıları için özel olarak hazırlanan atölyelerde katılımcılar drone teknolojisinin inceliklerini öğrenme fırsatı buldu.

Müzik ve Eğlence Bir Arada

Drone yarışlarının heyecanının yanı sıra etkinlik boyunca çeşitli sahne programları da ziyaretçileri eğlendirdi.

Yarış Heyecanı ve Ödül Töreni

FAI Drone Racing World Cup Türkiye Drone Race’25 sabah saatlerinde yapılan sıralama turlarıyla başladı. Yarışın ikinci gününde ise eleme turları ve büyük final gerçekleştirildi.

Pilotlar zorlu parkurlarda hız ve yeteneklerini sergileyerek izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşattılar. Keskin virajlar, dar geçitler ve yüksek hızla gerçekleştirilen uçuşlar izleyicilerin nefeslerini kesti.

FPV (First Person View) adı verilen bu özel yarışlarda pilotlar dronelarını ilk kişisel bakış açısıyla kontrol ederek hız ve manevra kabiliyetlerini ortaya koydular.

Yarışlar heyecan dolu bir finalle sonuçlandı ve dereceye giren pilotlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Final turu hem pilotlar hem de izleyiciler için eğlence dolu anlara sahne oldu.

Türk sporcu Nazım Tüzün birinci oldu. Kazakistan’dan Kirill Loban ikinci, Türkiye’den Burak Mercimek de üçüncü sırada yer aldı.

FAI Drone Yarışları Dünya Kupası’nın Türkiye etabını ilk 10 sırada bitiren sporcular şunlar:

Nazım Tüzün (Türkiye) Kirill Loban (Kazakistan) Burak Mercimek (Türkiye) Siqing Wang (Çin) Timofey Muravyev (Kazakistan) Bailleau Humblot Guillaume (Fransa) Longxin Peng (Çin) Killian Rousseau (Fransa) Elmars Misevics (Letonya) Tristan Goin (Fransa)

Galeri