“Bu kadarı artık çok fazla”! Dilek İmamoğlu’ndan Bahçeli’ye sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Silivri’ye gitmekle İmralı’ya gitmek arasında fark yok” sözleri üzerine Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’ndan dikkat çeken bir yanıt geldi. İmamoğlu, açıklamayı “ağır, üzücü ve kabul edilmesi zor” olarak nitelendirerek adalet çağrısı yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı ve büyük tartışma yaratan “Silivri’ye gitmekle İmralı’ya gitmek arasında fark yok” açıklaması, siyasi arenada yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Sözlerin hedefinde olduklarını dile getiren Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, bu ifadeleri duyduğunda büyük üzüntü yaşadığını belirtti. İmamoğlu, “Ailemle birlikte 8 aydır iftiralar ve hukuksuzluklarla mücadele ediyoruz, bu sözler artık çok fazla” diyerek hem siyasi makamlara hem de kamuoyuna önemli mesajlar verdi.

“BU SÖZLERE İNANAMADIM, ANLAMLANDIRMAKTA ZORLANDIM”

Dilek İmamoğlu, kendisini derinden üzen açıklamaya şu sözlerle tepki gösterdi:

“Bir vatandaş ve Ekrem İmamoğlu’nun eşi olarak bu ifadeleri duyduğumda inanamadım. Tekrar tekrar okudum. Anlamlandırmakta çok zorlandım.”

İmamoğlu, yalnızca kendi adına değil, ülkenin içinde bulunduğu siyasi atmosfer açısından da böyle bir benzetmenin çok ağır olduğunu söyledi.

“BU KADARI ARTIK ÇOK FAZLA”

İmamoğlu, 8 aydır süren yargı süreci ve kamuoyunda dolaşan iddiaların aileyi yıprattığını belirterek şunları dile getirdi:

“Yaşadığımız tüm iftiralar ve haksızlıkların ardından bu açıklama ailem için çok ağır oldu. Bu kadarı artık çok fazla.”

Açıklamasında, Ekrem İmamoğlu’nun ülkeye hizmet etmiş biri olarak böyle bir kıyaslamayla anılmasının kendilerini şoke ettiğini de vurguladı.

“BU SÜRECİ NEDEN YERİNDE GÖRMEDİNİZ?”

Dilek İmamoğlu, Bahçeli’ye yönelttiği sorularla eleştirilerini sürdürdü. Bahçeli’nin sözlerinde dile getirdiği kıyasa atıf yaparak şu soruları yöneltti:

“Madem Silivri ile İmralı arasında fark yok diyorsunuz, neden eşime ve çalışma arkadaşlarına yapılan haksızlığı yerinde görmek için bir heyet göndermediniz?”

İmamoğlu, haksızlıklar karşısında siyasi partilerin ortak duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.

TRT ÇAĞRISI: “ŞEFFAF YARGILAMAYI HEP BİRLİKTE SAVUNALIM”

Dilek İmamoğlu, Bahçeli’nin daha önce mahkemenin TRT’de yayınlanmasına yönelik sözlerini “kıymetli” bulduğunu belirterek şu çağrıyı yaptı:

“Adil ve şeffaf yargılamayı, tutuksuz yargılamayı gelin hep birlikte savunalım.”

Gerçek bir demokrasi için siyasi aidiyetlerin ötesinde ortak bir adalet talebine ihtiyaç olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Bu ülkede toplumsal huzur ve samimi bir kardeşlik isteniyorsa bunun yolu adaletten geçiyor” dedi.

