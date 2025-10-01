CHP’li Zeynel Emre: “Eğitim, bir ülkenin hem adalet hem beka meselesidir

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Türkiye’deki eğitim sistemine dair YouTube kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’nin Önemli Meseleleri” başlığı altında yayınladığı yeni videoda Emre, eğitimde fırsat eşitsizliğinin derinleştiğini vurgulayarak, “Bugün eğitimde tablo ağır. Çocuğun karnını doyurmak bile lüks hale geldi.” dedi.

Emre, yaptığı video açıklamasında velilerin yüksek maliyetlerle boğuştuğunu, kantin fiyatlarının öğrenciler için ciddi bir yük haline geldiğini belirtti:

“Veliler kırtasiye ve okul giyiminde yüzde 100’e varan zamlarla boğuşuyor. Kantinlerde simit 25, ayran 20 lira. Bazı okullarda sabun yok, öğretmenler sınıf temizliğini kendisi yapıyor.”

Bakanlığın “kaynak yok” açıklamalarına da tepki gösteren Emre, “O kaynaklar yandaş protokoller ve ideolojik projelere aktarılıyor.” diyerek, eğitime ayrılan bütçenin yetersizliğine dikkat çekti. Emre, Türkiye’nin milli gelirinden eğitime yalnızca %3,4 pay ayırdığını, OECD ortalamasının ise %4,7 olduğunu hatırlattı.

CHP olarak çözüm önerilerini de sıralayan Emre, şunları söyledi:

Her öğrenciye okulda bir öğün ücretsiz ve besleyici yemek,

Devlet okullarında temiz arıtma suyu,

Kırtasiye ve servis desteği,

Mülakatsız, liyakate dayalı öğretmen atamaları,

Bilimsel ve laik müfredat,

Cemaatlere mahkûm edilmeyen, devlet güvencesindeki yurtlar.

Türkiye’nin bu adımları atacak kaynağa sahip olduğunu vurgulayan Emre, “Eksik olan siyasi iradedir.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasını “Eğitim, bir ülkenin hem adalet hem beka meselesidir.” sözleriyle bitiren Emre, “Cumhuriyet’in kurucu aklıyla laik, bilimsel ve kamusal eğitimi yeniden ayağa kaldıracağız.” dedi.