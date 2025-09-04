Kim Takar İmamoğlu’nu? CHP’li Tuzla Belediyesi’nin ihalesi yine aynı firmaya gitti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz yıl “yolsuzluk” imasında bulunduğu ve bizzat takip ettiğini açıkladığı R… Peysaj adlı firmanın, bu yıl da Tuzla Belediyesi’nden milyonlarca liralık ihale aldığı ortaya çıktı.

2024 Yerel Seçimlerinin ardından İmamoğlu’nun çıkışı

2024 yılı Mart seçimlerinin hemen ardından Tuzla’da bir açılış programında konuşan İmamoğlu, “Seçimlerden hemen sonra, daha görev değişikliği olmamışken yapılan alelacele ihaleyle alakalı ciddi şaibeler var. İhaleyi alan da veren de rahat olmasın, takip ediyorum” demişti.

İşte İmamoğlu’nun o konuşması;

https://www.youtube.com/shorts/_Yh4JHJPssA

İmamoğlu’nun işaret ettiği firma, 2024 Nisan’ında 62 milyon 458 bin 202 TL’lik ihale almıştı. O dönem İmamoğlu bu konuyu sık sık gündeme taşıyarak, “Bu iş tam bir ahlaksızlıktır, müfettişlerimi görevlendirdim” ifadeleriyle konunun takipçisi olduğunu vurgulamıştı.

Aynı firma, yeni ihale

Ancak gelinen noktada, İmamoğlu’nun bizzat yolsuzluk iddiasında bulunduğu bu firmanın, geçtiğimiz günlerde 72 milyon 671 bin 470 TL değerinde bir başka ihaleyi daha Tuzla Belediyesi’nden aldığı ortaya çıktı.

Kulislerde, “İmamoğlu nasıl olsa cezaevinde, bu ihaleden haberi olmaz” yönünde söylentiler dolaşmaya başladı.

Aklı karıştıran sorular

İmamoğlu’nun “ahlaksızlık” dediği ve sıkı takip ettiğini açıkladığı firma nasıl oluyor da yeniden büyük çaplı ihale alabiliyor?

O dönem bu çıkış bir siyasi şov muydu?

Yoksa fırsat bu fırsat denilerek, İmamoğlu’nun yokluğunda işler mi yürütülüyor?

Tüm bu sorular yanıtsız dururken, asıl takdirin ve cevabın Tuzla halkına ait olduğu yorumları yapılıyor.