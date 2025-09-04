CHP Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizdaroğlu, Seçildi

CHP İstanbul’da ilçe kongrelerini yapmaya devam ediyor. CHP 7. Ataşehir İlçe Başkanlığı için 13 Eylül Cumartesi günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde kongre yapıldı. Kongrede Av. Atakan Anıl Dizdaroğlu yeni ilçe başkanı seçildi.

Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde yapılan kongrede eski Başkan Celal Yalçın’ın duygu dolu veda konuşmasının ardından divan kurulu seçildi. CHP İstanbul Milletvekili Doç.Dr. Yunus Emre Divan başkanlığına kâtip üyeliklere ise Serkan Bektaş ve Şerare Genca Genç seçildiler. Divan Bşkanı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mesajını okuması salonda yoğun alkış aldı.

İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanlığına atanan kayyım ile ilgili salondan büyük tepkiler yükseldi. Diğer mesajların okunmasının ardından gündemin diğer maddelerine geçildi. Gelir gider bütçenin sunulmasından sonra Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Ataşehir Belediye Meclis 1.Başkan Vekili Kaya Uluyılmaz ve Genel merkez Gençlik Kolu Başkan Yardımcısı Mert Arslan birer konuşma yaparak kongrenin hayırlı olması temennilerinde bulundular.

Kongreye ayrıca Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, CHP Disiplin Kurulu Üyesi Aysemin Gülmez, Ataşehir Saadet Partisi Başkan Danışmanı Oktay Süt, Saadet Partisi İlçe Başkan Yardımcıları Erdoğan Gökkaya ve Özcan Albayrak, Ataşehir DEM Partiden bir heyet, Mahalle Muhtarları, STK temsilciler, davetliler ve delegeler katıldı.