PENDİK’TE TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI İLGİ GÖRÜYOR

Pendik’te gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında mahalle muhtarlarları, STK temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar ziyaret edildi.

Pendik etkinliklerine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, “Türkiye’yi dünyanın en güçlü 10 devletinden biri yapacağız” diyerek hem iç yatırımlar hem de “daha adil bir dünya” vizyonunu vurguladı. Genel Başkan Yardımcılarından Ahmet Büyükgümüş ise 81 il ve 973 ilçede gerçekleştirilen buluşmalarla halkın önerilerini doğrudan aldıklarını belirtti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bir günde bin 700 programla 961 mahallede sahaya olduklarını açıkladı.

Pendik programına; AK Parti MKYK Üyesi Fadime Zehra Şener, Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti Pendik İlçe Başkanımız Özer Sarıkaya ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katılarak gündemin sıcak başlıkları, ekonomi ve hükümet projeleri ile “Terörsüz Türkiye” sürecini vatandaşlara aktardılar.

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bütün gücümüzle çalışıyoruz.”

Genel Başkan Yardımcımız Ömer İleri, program sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Biz Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde vatandaşlarımızla farklı noktalarda bir araya geliyoruz. Belediyemizin hayata geçirdiği Yeni Nesil Yaşam Merkezi’ni ziyaret ettik, kütüphanemizde gençlerimizle buluştuk, tesisin spor imkânlarını inceledik. Ardından Kaynarca Mahallesi’nde cami cemaatimizle bir araya geldik. Biz her daim sahada, vatandaşla birlikte olan; seçim olsun olmasın vatandaşla kucaklaşan bir teşkilat kültüründen geliyoruz. Bu kültüre uygun olarak çalışmalarımızı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bütün gücümüzle sürdürüyoruz.” dedi.

“Türkiye’yi dünyanın en güçlü 10 devletinden biri yapacağız”

Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri konuşmasının devamında, “Vatandaşımıza anlatmaya çalıştığımız; dünyanın içinden geçtiği kritik dönemde Türkiye’nin kendi iç dinamikleriyle yatırımlarını gerçekleştirdiği, altyapısını güçlendirdiği ve kronik sorunlarını çözdüğü bir süreçtir. Aynı zamanda dış dünyaya önemli vizyonlar ortaya koyarak ‘Dünya beşten büyüktür’, ‘Daha adil bir dünya mümkündür’ anlayışını hayata geçiriyoruz. Bu hedefler; enerji, kararlılık, motivasyon ve cesaret ister. Çok şükür, teşkilatlarımızda bu cesaret, enerji ve kararlılık fazlasıyla var. Biz de bu istikamette durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan Türkiye’yi kalkındırma mücadelesi verirken, diğer yandan dünyadaki problemlere de çözüm arıyoruz. İşte bütün bu çabaların adı Türkiye Yüzyılıdır. Amacımız, Türkiye’yi dünyanın en güçlü 10 devletinden biri yapmak ve daha adil bir dünya düzenini inşa etmektir. İnşallah her iki hedefe de ulaşacağız.” diye konuştu.

“Politikaları halkın önerileriyle sürdürüyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı olan Ahmet Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı buluşmalarının 81 il ve 973 ilçede gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu buluşmalarımızda milletimizin fikirlerini, önerilerini, eleştirilerini, tüm politika başlıklarında yaptığımız çalışmalara dair fikirleri alarak çalışmalarımızı sürdürdük” dedi.

“Bir günde bin 700 farklı program”

Türkiye Yüzyılı Buluşmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Abdullah Özdemir de etkinlikle ilgili olark yaptığı açıklamada “Genel Başkan Yardımcılarımızın, Bakanlarımızın, milletvekillerimizin ve teşkilatımızın öncülüğünde 283 grup oluşturuldu ve 283 grup 10’ar kişiden 2 bin 830 kişilik bir heyetle birlikte bin 700 program 961 mahallemizde faaliyetler yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.