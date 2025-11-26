Asgari Ücrette 2026 İçin Geri Sayım Başladı: Dev Bankadan Yeni Zam Tahmini

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının ilk günlerinde 2026 yılında geçerli olacak yeni ücreti belirlemek üzere resmi görüşmelere başlayacak. Sürece sayılı günler kalırken, uluslararası kuruluşlar ve ekonomistler de Türkiye ekonomisine ilişkin projeksiyonlarını paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda İngiltere merkezli HSBC, yayımladığı 2026 Türkiye raporunda asgari ücrete ilişkin dikkat çeken bir tahmine yer verdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında başlayacak toplantıları yaklaşırken, milyonlarca çalışan 2026’da geçerli olacak yeni ücret için gözünü ekonomik göstergelere çevirdi. Hem gerçekleşen enflasyon hem de uluslararası kuruluşların Türkiye’ye yönelik tahminleri tartışılırken, son olarak İngiliz bankası HSBC’den gelen değerlendirme dikkat çekti. Bankanın yayımladığı 2026 raporu, yeni yıldaki asgari ücret artışına ilişkin hesaplamaları yeniden gündeme taşıdı.
Raporda, Türkiye’de gelecek yıla yönelik ekonomik görünüm ele alınırken; enflasyon, büyüme ve politika faizi tahminleri paylaşıldı. HSBC, 2026 sonunda tüketici enflasyonunun yüzde 20 civarında olmasını, büyüme hızının yüzde 3,5 seviyelerinde gerçekleşmesini ve politika faizinin yüzde 25,5’e çekilebileceğini değerlendirdi.
Banka, bu temel senaryoda asgari ücrete yaklaşık yüzde 20 oranında bir zam yapılabileceği varsayımına yer verdi. Bu tahmin baz alındığında:
2026 için öngörülen net asgari ücret: 26.525 TL
Bu rakam, mevcut net 22.104 TL’lik asgari ücretin yaklaşık 4.400 TL üzerinde bir seviyeye denk geliyor.
Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde üç ana kriter öne çıkıyor:
Gerçekleşen enflasyon (2025 ikinci yarısı)
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini
Olası refah payı uygulaması
Ekonomi yönetimi, geçen yılın aksine bu kez ücret artışının tek seferde yapılacağını açıklamıştı. Bu nedenle ocak ayında belirlenecek tutarın tüm 2026 yılı boyunca geçerli olması bekleniyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını aralık ayının başında gerçekleştirmesi planlanıyor. Görüşmelerin ardından nihai rakamın Aralık ayı sonunda Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
